Más de 75 millones de personas reciben pagos mensuales de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos. Si formas parte de ese grupo –ya sea por jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) o Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)–, es importante saber que los desembolsos pueden interrumpirse bajo ciertas circunstancias. Las razones cambian de acuerdo con el tipo de asistencia y la situación particular de cada beneficiario. No obstante, una interrupción no necesariamente implica la pérdida permanente del apoyo: la SSA puede restablecerlo si se corrige el problema. A continuación, repasamos los motivos más frecuentes por los que la agencia puede detener los pagos.

Documentos, ingresos y empleo: factores que pueden afectar tus pagos de la SSA (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

RAZONES POR LAS QUE LA SSA PUEDE SUSPENDER TUS BENEFICIOS

A continuación, los motivos más comunes por los que la SSA puede suspender tus beneficios:

No responder a solicitudes de la SSA. La agencia puede detener pagos si pide documentos, evidencia médica, comprobantes de ingresos u otra información necesaria y la persona no responde sin una causa justificada.

La agencia puede detener pagos si pide documentos, evidencia médica, comprobantes de ingresos u otra información necesaria y la persona no responde sin una causa justificada. No poder localizar al beneficiario. Ocurre cuando un correo es devuelto como no entregable; en este caso, la SSA no tiene una dirección postal válida o forma de ubicar a la persona.

Ocurre cuando un correo es devuelto como no entregable; en este caso, la SSA no tiene una dirección postal válida o forma de ubicar a la persona. Problemas con la cuenta o el representante de pago. En SSI, un pago puede detenerse temporalmente si el representante de pago fallece y la SSA busca a otra persona para administrar los fondos.

En SSI, un pago puede detenerse temporalmente si el representante de pago fallece y la SSA busca a otra persona para administrar los fondos. No autorizar la verificación de cuentas financieras. Para SSI, la SSA puede suspender los pagos si la persona –o alguien cuyos recursos e ingresos se consideran disponibles para ella– no autoriza a la agencia a consultar la información bancaria necesaria para confirmar elegibilidad y monto.

DISCAPACIDAD: SSDI Y SSI

Si una persona recibe beneficios por discapacidad, los pagos pueden suspenderse si:

La SSA determina que ya no existe una discapacidad que cumpla sus reglas, por ejemplo, tras una revisión médica de continuidad de discapacidad.

El beneficiario trabaja y supera el nivel de ingresos considerado “sustancial”. En SSDI, después de completar el período de prueba laboral de nueve meses, los pagos pueden suspenderse en los meses en que los ingresos superen el límite durante el período de reanudación de 36 meses. Para 2026, la SSA considera generalmente sustanciales ingresos promedio de US$1,690 mensuales, o US$2,830 si la persona es legalmente ciega. Si los ingresos bajan dentro de ese período, los pagos pueden reanudarse, precisa el sitio web de la Administración del Seguro Social .

La persona no coopera con una revisión médica o de elegibilidad, incluida la falta de documentos solicitados para comprobar que sigue cumpliendo las reglas.

SSI: INGRESOS, RECURSOS Y CONDICIONES

SSI está sujeto a límites estrictos de ingresos y recursos. La SSA puede suspenderlo si cambia la elegibilidad, por ejemplo debido a:

Ingresos demasiado altos, ya sean del trabajo o de otras fuentes.

Recursos que exceden el límite permitido, como dinero en cuentas, propiedades u otros activos contables.

Cambios en el arreglo de vivienda, cuando afectan el monto o la elegibilidad.

No solicitar otros beneficios a los que la persona podría tener derecho, si la SSA le exige hacerlo; por ejemplo, ciertos pagos de pensión, discapacidad o beneficios relacionados.

“Si el SSI permanece suspendido por 12 meses consecutivos, la SSA termina la elegibilidad y puede ser necesario presentar una nueva solicitud para volver a recibirlo”, se lee en el sitio web de la SSA sobre Ingreso y salida de los programas para personas con discapacidad.

ENCARCELAMIENTO Y ESTANCIA FUERA DE EE.UU.

Encarcelamiento. Todos los beneficios de Seguro Social –incluido SSDI– generalmente se suspenden si la persona está encarcelada por una condena penal durante más de 30 días continuos. Para SSI, no se paga por meses completos en prisión, cárcel u otra institución pública; hay excepciones limitadas, como ciertos arreglos de tratamiento médico. La regla concreta y la posibilidad de restablecimiento dependen del tipo de beneficio.

Todos los beneficios de Seguro Social –incluido SSDI– generalmente se suspenden si la persona está encarcelada por una condena penal durante más de 30 días continuos. Para SSI, no se paga por meses completos en prisión, cárcel u otra institución pública; hay excepciones limitadas, como ciertos arreglos de tratamiento médico. La regla concreta y la posibilidad de restablecimiento dependen del tipo de beneficio. Estancia fuera de Estados Unidos. Algunas personas dejan de ser elegibles o tienen restricciones de pago al residir o permanecer fuera del país, especialmente en SSI, que normalmente exige vivir en EE.UU. o el Distrito de Columbia y no permite ausencias prolongadas. Cabe precisar que las reglas de Seguro Social de jubilación o SSDI son distintas y dependen, entre otros factores, del país, ciudadanía y duración de la estadía.

Mantener actualizados los datos de contacto y reportar cambios de empleo, ingresos, recursos, vivienda o situación familiar ayuda a evitar demoras y posibles suspensiones (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

LO QUE DEBES HACER ANTE UNA SUSPENSIÓN

Cuando te llegue la carta de la Administración del Seguro Social, léela cuidadosamente y verifica que indique el motivo, la fecha efectiva y el derecho a apelar. Luego reúne la documentación que falta o corrige la información (por ejemplo, dirección, ingresos, empleo, recursos o situación médica) y comunícate con la SSA cuanto antes a través de tu cuenta my Social Security, por teléfono o con una oficina local.

Si crees que el aviso contiene un error, presenta una apelación antes del plazo indicado. Pregunta si puedes solicitar que continúen los pagos mientras se revisa el caso; esa posibilidad tiene plazos estrictos.

Si se trata de SSI, actúa antes de que se acumulen 12 meses seguidos de suspensión, pues podría evitarse tener que iniciar una solicitud nueva.