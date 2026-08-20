La SSA exige reportar la nueva dirección para evitar retrasos en avisos y pagos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
La SSA exige reportar la nueva dirección para evitar retrasos en avisos y pagos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

Si recibes pagos de , podrías formar parte de los programas de jubilación, discapacidad, sobrevivientes o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En todos los casos, es importante que la agencia tenga tus datos de contacto actualizados para que puedas recibir avisos oficiales, documentos y pagos sin contratiempos. Sin embargo, un cambio de domicilio a otro estado puede generar dudas sobre la continuidad de la ayuda. Aquí te contamos qué factores debes revisar y cómo prepararte para informar la mudanza.

Conoce la información que debes tener lista, cómo reportar el cambio de domicilio y por qué los beneficiarios de SSI deben hacerlo directamente con la agencia (Foto: AFP)
Conoce la información que debes tener lista, cómo reportar el cambio de domicilio y por qué los beneficiarios de SSI deben hacerlo directamente con la agencia (Foto: AFP)

LO QUE SUCEDE CON TUS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL SI CAMBIAS DE ESTADO

. Lo primero que debes tener en cuenta es que mudarse a otro estado normalmente no reduce ni suspende por sí solo el Seguro Social de jubilación, sobrevivientes o discapacidad (SSDI), pero es importante informar el cambio de dirección a la SSA.

Si recibes Seguro Social o SSDI

Aunque la persona se traslade de un estado a otro, los pagos federales de jubilación, sobrevivientes y SSDI se mantienen porque el importe se calcula principalmente según el historial de trabajo e ingresos de la persona, no según el lugar donde vive.

Por lo tanto, cuando alguien se mude debe actualizar su dirección o depósito directo en su . También puede llamar a la SSA al 1-800-772-1213 o contactar a una oficina local.

Si recibes SSI

En el caso de , mudarse sí puede cambiar el monto mensual. Algunos estados agregan un suplemento estatal para gastos de comida y vivienda, pero la cantidad y las reglas varían según el estado. Por eso, una persona podría recibir más, menos o ningún suplemento estatal al cambiar de residencia.

Además, la SSA evalúa la nueva dirección y –por ejemplo, si la persona paga su parte de renta y alimentos o vive en casa de alguien más–, ya que esos factores también pueden modificar el pago de SSI.

8 ESTADOS COBRAN IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL

Este 2026, hay algunos estados de EE.UU. que cobran impuestos a sus residentes sobre una porción o el total de los beneficios del Seguro Social. En total son ocho: Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah y Vermont. En general, aplican exenciones o reducciones según los ingresos, la edad y el estado civil de quien declara impuestos.

Pero esto no significa que todos los beneficiarios de esos estados paguen impuestos sobre sus cheques: las personas con ingresos bajos o moderados suelen quedar exentas total o parcialmente. En el caso de Montana tiene un tratamiento más amplio porque puede gravar la parte de los beneficios que ya resulte imponible a nivel federal, .

Además del impuesto estatal, el gobierno federal puede gravar hasta el 85% de los beneficios del Seguro Social cuando los ingresos combinados de la persona superan determinados límites. Esto depende de los ingresos totales y no del estado donde resida, .

La SSA exige reportar la nueva dirección para evitar retrasos en avisos y pagos (Foto: AFP / Freepik)
La SSA exige reportar la nueva dirección para evitar retrasos en avisos y pagos (Foto: AFP / Freepik)

ESTO DEBES HACER SI TE MUDAS A OTRO ESTADO

  • Ni bien conozcas tu nueva dirección y teléfono, repórtalo de inmediato.
  • , comunícate directamente con la SSA, ya que actualmente los beneficiarios de SSI no pueden cambiar su dirección por internet.
  • Actualiza el domicilio con el correo postal, incluso si tus beneficios llegan por depósito directo.
  • Consulta si el nuevo estado ofrece suplemento estatal de SSI y cuál sería el efecto sobre el pago.

IMPORTANTE: si no informas de tu nueva residencia, la SSA puede detener pagos cuando no logra localizarte; por ello es importante mantener los datos actualizados, además de evitar demoras y problemas con notificaciones importantes.

LO QUE SE NECESITA PARA NOTIFICAR UN CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA SSA

Para notificar un cambio de dirección a la SSA, normalmente necesitas proporcionar tu nueva dirección postal completa y verificar tu identidad. El trámite es distinto según el tipo de beneficio que recibas.

Antes de hacerlo debes tener listo:

  • Tu nombre completo, tal como aparece en los registros de la SSA.
  • Número de Seguro Social.
  • Fecha de nacimiento.
  • Dirección anterior y nueva dirección completa, incluido apartamento, ciudad, estado y código postal.
  • Número de teléfono actualizado.
  • Fecha en que comienza a aplicarse el cambio.
  • Datos bancarios solo si también deseas modificar el depósito directo: número de ruta y número de cuenta.

¿Cómo informar el cambio de domicilio a otro estado?

  • Seguro Social, SSDI o Medicare: por internet desde la sección My Profile de tu cuenta personal de my Social Security.
  • SSI: como no se puede modificar la dirección por internet debes llamar a la SSA al 1-800-772-1213 y presionar 7 para atención en español, o comunicarte con una oficina local. En my Social Security sí puedes verificar la dirección registrada y actualizar tu número telefónico.

La SSA atiende de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., según la hora local. Las personas con TTY pueden llamar al 1-800-325-0778.

OJO: no necesitas solicitar una tarjeta nueva del Seguro Social solamente porque cambiaste de domicilio.

TAGS