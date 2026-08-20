Si recibes pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos, podrías formar parte de los programas de jubilación, discapacidad, sobrevivientes o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En todos los casos, es importante que la agencia tenga tus datos de contacto actualizados para que puedas recibir avisos oficiales, documentos y pagos sin contratiempos. Sin embargo, un cambio de domicilio a otro estado puede generar dudas sobre la continuidad de la ayuda. Aquí te contamos qué factores debes revisar y cómo prepararte para informar la mudanza.

Conoce la información que debes tener lista, cómo reportar el cambio de domicilio y por qué los beneficiarios de SSI deben hacerlo directamente con la agencia (Foto: AFP)

LO QUE SUCEDE CON TUS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL SI CAMBIAS DE ESTADO

Depende del tipo de beneficio. Lo primero que debes tener en cuenta es que mudarse a otro estado normalmente no reduce ni suspende por sí solo el Seguro Social de jubilación, sobrevivientes o discapacidad (SSDI), pero es importante informar el cambio de dirección a la SSA.

Si recibes Seguro Social o SSDI

Aunque la persona se traslade de un estado a otro, los pagos federales de jubilación, sobrevivientes y SSDI se mantienen porque el importe se calcula principalmente según el historial de trabajo e ingresos de la persona, no según el lugar donde vive.

Por lo tanto, cuando alguien se mude debe actualizar su dirección o depósito directo en su cuenta de my Social Security. También puede llamar a la SSA al 1-800-772-1213 o contactar a una oficina local.

Si recibes SSI

En el caso de SSI (Supplemental Security Income), mudarse sí puede cambiar el monto mensual. Algunos estados agregan un suplemento estatal para gastos de comida y vivienda, pero la cantidad y las reglas varían según el estado. Por eso, una persona podría recibir más, menos o ningún suplemento estatal al cambiar de residencia.

Además, la SSA evalúa la nueva dirección y las condiciones de vivienda –por ejemplo, si la persona paga su parte de renta y alimentos o vive en casa de alguien más–, ya que esos factores también pueden modificar el pago de SSI.

8 ESTADOS COBRAN IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL

Este 2026, hay algunos estados de EE.UU. que cobran impuestos a sus residentes sobre una porción o el total de los beneficios del Seguro Social. En total son ocho: Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah y Vermont. En general, aplican exenciones o reducciones según los ingresos, la edad y el estado civil de quien declara impuestos.

Pero esto no significa que todos los beneficiarios de esos estados paguen impuestos sobre sus cheques: las personas con ingresos bajos o moderados suelen quedar exentas total o parcialmente. En el caso de Montana tiene un tratamiento más amplio porque puede gravar la parte de los beneficios que ya resulte imponible a nivel federal, publicó Yahoo! Finance.

Además del impuesto estatal, el gobierno federal puede gravar hasta el 85% de los beneficios del Seguro Social cuando los ingresos combinados de la persona superan determinados límites. Esto depende de los ingresos totales y no del estado donde resida, menciona Q3 Advisors.

La SSA exige reportar la nueva dirección para evitar retrasos en avisos y pagos (Foto: AFP / Freepik)

ESTO DEBES HACER SI TE MUDAS A OTRO ESTADO

Ni bien conozcas tu nueva dirección y teléfono, repórtalo de inmediato.

Si recibes SSI, comunícate directamente con la SSA, ya que actualmente los beneficiarios de SSI no pueden cambiar su dirección por internet.

Actualiza el domicilio con el correo postal, incluso si tus beneficios llegan por depósito directo.

Consulta si el nuevo estado ofrece suplemento estatal de SSI y cuál sería el efecto sobre el pago.

IMPORTANTE: si no informas de tu nueva residencia, la SSA puede detener pagos cuando no logra localizarte; por ello es importante mantener los datos actualizados, además de evitar demoras y problemas con notificaciones importantes.

LO QUE SE NECESITA PARA NOTIFICAR UN CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA SSA

Para notificar un cambio de dirección a la SSA, normalmente necesitas proporcionar tu nueva dirección postal completa y verificar tu identidad. El trámite es distinto según el tipo de beneficio que recibas.

Antes de hacerlo debes tener listo:

Tu nombre completo, tal como aparece en los registros de la SSA.

Número de Seguro Social.

Fecha de nacimiento.

Dirección anterior y nueva dirección completa, incluido apartamento, ciudad, estado y código postal.

Número de teléfono actualizado.

Fecha en que comienza a aplicarse el cambio.

Datos bancarios solo si también deseas modificar el depósito directo: número de ruta y número de cuenta.

¿Cómo informar el cambio de domicilio a otro estado?

Seguro Social, SSDI o Medicare: por internet desde la sección My Profile de tu cuenta personal de my Social Security.

por internet desde la sección My Profile de tu cuenta personal de my Social Security. SSI: como no se puede modificar la dirección por internet debes llamar a la SSA al 1-800-772-1213 y presionar 7 para atención en español, o comunicarte con una oficina local. En my Social Security sí puedes verificar la dirección registrada y actualizar tu número telefónico.

La SSA atiende de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., según la hora local. Las personas con TTY pueden llamar al 1-800-325-0778.

OJO: no necesitas solicitar una tarjeta nueva del Seguro Social solamente porque cambiaste de domicilio.