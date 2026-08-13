Si resides fuera de Estados Unidos y quieres tramitar beneficios del Seguro Social, conviene que revises las condiciones que aplican a tu situación antes de comenzar. Los requisitos y las vías disponibles pueden cambiar de acuerdo con el beneficio que buscas, tus antecedentes laborales, tu nacionalidad y el país en el que vives. A continuación, te contamos los puntos clave que debes considerar para realizar la solicitud desde el extranjero.

Vivir fuera de Estados Unidos no impide necesariamente recibir pagos del Seguro Social, pero el país de residencia y el estatus migratorio pueden influir en cada caso (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

GUÍA PARA SOLICITAR EL SEGURO SOCIAL DE EE.UU. DESDE EL EXTRANJERO

Para solicitar beneficios del Seguro Social de Estados Unidos desde el extranjero, primero debes identificar el beneficio que te corresponde: jubilación, incapacidad, sobrevivientes o beneficios familiares, y confirmar que puedes recibir pagos en tu país de residencia.

Alternativas para iniciar el trámite

Las alternativas disponibles dependen de tu ubicación y del beneficio solicitado. Así tenemos:

Solicitud en línea: la Administración del Seguro Social permite solicitar por internet los beneficios de jubilación e incapacidad. Además, muchas personas que viven fuera de Estados Unidos pueden crear una cuenta my Social Security con verificación de identidad a través de ID.me, aun sin dirección postal estadounidense.

la Administración del Seguro Social permite solicitar por internet los beneficios de jubilación e incapacidad. Además, muchas personas que viven fuera de Estados Unidos pueden crear una cuenta my Social Security con verificación de identidad a través de ID.me, aun sin dirección postal estadounidense. Embajada o consulado de EE.UU.: no existen oficinas regulares de la SSA fuera de Estados Unidos, pero embajadas y consulados cuentan con personal capacitado para orientar o asistir en servicios del Seguro Social.

no existen oficinas regulares de la SSA fuera de Estados Unidos, pero embajadas y consulados cuentan con personal capacitado para orientar o asistir en servicios del Seguro Social. Oficina de Operaciones Internacionales: ahí puedes consultar tu elegibilidad o pedir orientación por teléfono, correo electrónico, fax o correo postal. La SSA publica el teléfono 1-855-522-6936, disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este).

ahí puedes consultar tu elegibilidad o pedir orientación por teléfono, correo electrónico, fax o correo postal. La SSA publica el teléfono 1-855-522-6936, disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este). Formulario para residentes en el extranjero: las personas que no son ciudadanas estadounidenses y salen de EE.UU. por 30 días consecutivos o más deben completar el formulario SSA-21, suplemento para solicitantes que están fuera del país.

Requisitos según el beneficio

Tipo de beneficio Requisitos que suelen definir la elegibilidad Jubilación Haber acumulado suficientes créditos de trabajo mediante empleos cubiertos por el Seguro Social. La mayoría de las personas necesita 40 créditos, equivalentes en términos generales a unos 10 años de trabajo. Incapacidad (SSDI) Haber trabajado en empleos cubiertos, contar con créditos suficientes según la edad y demostrar una condición médica que impida realizar trabajo sustancial, que haya durado —o se espere que dure— al menos 12 meses o resulte en fallecimiento. Sobrevivientes Ser cónyuge, excónyuge, hijo soltero o padre dependiente de una persona fallecida que haya acumulado los créditos laborales necesarios. La edad, una discapacidad, el cuidado de hijos y el estado civil pueden cambiar la elegibilidad. Beneficios familiares Dependen del historial de trabajo de la persona asegurada y de la relación familiar del solicitante; por ejemplo, cónyuges, hijos o ciertos excónyuges pueden calificar bajo condiciones específicas.

Además de cumplir las condiciones del programa, la SSA normalmente necesitará verificar identidad, fecha de nacimiento, historial laboral, información bancaria y, según el caso, matrimonio, divorcio, defunción o documentación médica.

¿Qué factores cambian el proceso?

Historial laboral: determina si reuniste los créditos necesarios. El número exigido cambia según el tipo de beneficio y, en el caso de incapacidad o sobrevivientes, también puede depender de la edad del trabajador cuando comenzó la incapacidad o falleció. Una persona puede tener derecho a beneficios de sobrevivientes sin haber trabajado por cuenta propia, si el trabajador fallecido reunió los créditos requeridos.

determina si reuniste los créditos necesarios. El número exigido cambia según el tipo de beneficio y, en el caso de incapacidad o sobrevivientes, también puede depender de la edad del trabajador cuando comenzó la incapacidad o falleció. Una persona puede tener derecho a beneficios de sobrevivientes sin haber trabajado por cuenta propia, si el trabajador fallecido reunió los créditos requeridos. Nacionalidad y estatus migratorio: a una persona que no es ciudadana estadounidense se le pueden suspender los beneficios de jubilación, sobrevivientes o incapacidad tras el sexto mes calendario fuera del país, salvo que reúna una excepción prevista por la SSA.

a una persona que no es ciudadana estadounidense se le pueden suspender los beneficios de jubilación, sobrevivientes o incapacidad tras el sexto mes calendario fuera del país, salvo que reúna una excepción prevista por la SSA. País de residencia: no todos los países tienen las mismas condiciones para recibir pagos. La SSA cuenta con una herramienta de evaluación de pagos en el extranjero para determinar si el beneficio puede continuar en el país donde vive la persona. También existen acuerdos internacionales de Seguridad Social con determinados países, que pueden ser relevantes para quienes dividieron su vida laboral entre EE. UU. y otra nación.

¿Cómo crear una cuenta my Social Security desde afuera?

Si vives fuera de Estados Unidos, puedes crear una cuenta personal my Social Security usando ID.me. No necesitas una dirección postal estadounidense, aunque algunas funciones pueden estar limitadas según tu situación y país de residencia. Sigue estos pasos para crearla:

Entra al portal oficial de my Social Security.

Selecciona “Create an Account”.

Elige “Sign in with ID.me”. Para quienes viven en el extranjero, esta es la opción recomendada por la SSA.

Pulsa “Create an ID.me account” si todavía no tienes credenciales.

Registra tu correo electrónico y crea una contraseña.

Cuando llegues a la pantalla “Verify Your Identity”, selecciona el enlace “I don’t live in the United States” (“No vivo en Estados Unidos”), ubicado en la parte inferior.

Sigue las instrucciones de ID.me para verificar tu identidad.

Al terminar, el sistema te redirigirá a my Social Security para completar la creación de la cuenta.

IMPORTANTE: para abrir y verificar una cuenta de ID.me desde fuera de Estados Unidos, generalmente necesitas: una dirección de correo electrónico, una identificación oficial con fotografía emitida por el gobierno (pasaporte, licencia de conducir o documento de identidad) y un dispositivo con cámara (teléfono inteligente, tableta o computadora con webcam) para completar la verificación. Si ya tenías una cuenta de my Social Security antes de mudarte al extranjero, deberás crear o usar una credencial de ID.me para acceder con una dirección internacional.

Documentos habituales que te solicitarán

Según el beneficio solicitado, te pedirán:

Pasaporte u otra prueba de identidad.

Número de Seguro Social.

Acta de nacimiento.

Información bancaria para depósito directo.

Historial laboral e ingresos.

Documentos migratorios o de ciudadanía, si aplican.

Certificados de matrimonio, divorcio o defunción, si solicitas beneficios familiares o de sobrevivientes.

Evidencia médica, si la solicitud es por incapacidad.

La SSA puede pedir documentos adicionales o copias certificadas. No envíes originales por correo sin confirmar antes el procedimiento con la oficina internacional o el consulado.

RECUERDA: no es lo mismo solicitar un beneficio mensual que obtener un número de Seguro Social (SSN). Si eres extranjero y solicitas una visa de inmigrante desde tu país, normalmente puedes pedir el SSN al mismo tiempo que tramitas esa visa ante el Departamento de Estado. Si ya estás legalmente en EE. UU., puedes iniciar ciertos trámites por internet, pero por regla general deberás presentarte en una oficina de la SSA o centro de tarjetas con los documentos requeridos.