Medicare puede ayudar a pagar distintos servicios de salud, entre ellos estadías hospitalarias, atención médica, chequeos preventivos y medicamentos con receta, dependiendo del plan de cada afiliado. Ante la cercanía de los 65 años, muchas personas —sobre todo aquellas que aún tienen empleo— quieren saber si pueden solicitar Medicare sin haber recibido los beneficios de jubilación del Seguro Social. En esta nota te lo contamos.

La decisión de inscribirse en Medicare requiere revisar tu situación laboral, el tipo de seguro que tienes y los beneficios que recibes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿PUEDES RECIBIR MEDICARE SIN COBRAR EL SEGURO SOCIAL?

Sí. Una persona puede inscribirse en Medicare, aunque aún no haya empezado a cobrar los beneficios mensuales de jubilación del Seguro Social. En estos casos, la Administración del Seguro Social permite solicitar “Medicare Only”, es decir, Medicare sin activar el pago de jubilación, precisa el sitio web de SSA.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

En general, pueden solicitar Medicare sin reclamar todavía el Seguro Social:

Personas que tienen 65 años o más y cumplen los requisitos de elegibilidad para Medicare por edad.

Quienes no reciben pagos de jubilación ni de discapacidad del Seguro Social.

Los que quieren seguir trabajando o desean aplazar el cobro de jubilación para recibir un beneficio mensual mayor después.

OJO: si ya cobras Seguro Social, quedas inscrito automáticamente en Medicare Parte A y Parte B al ser elegible. Pero si no cobras Seguro Social, debes tomar la iniciativa de registrarte.

Lo que deben saber quienes trabajan:

Tener empleo después de los 65 años no impide recibir Medicare. La decisión de inscribirse depende principalmente del seguro médico del trabajo y del tamaño de la empresa:

Si tú o tu cónyuge siguen trabajando y tienen un seguro médico grupal basado en ese empleo, por lo general puedes posponer la Parte B sin multa hasta que termine el empleo o pierdas esa cobertura, lo que ocurra primero.

Al terminar el empleo o perder el seguro grupal, tienes un Período Especial de Inscripción de ocho meses para solicitar Medicare o añadir la Parte B sin penalidad.

COBRA no extiende ese período de ocho meses. Esperar únicamente porque tienes COBRA puede causar una multa de inscripción tardía o un período sin cobertura.

La Parte A suele no tener prima para muchas personas que reúnen los créditos de trabajo requeridos. Sin embargo, quienes aportan a una cuenta HSA deben tener cuidado: inscribirse en Medicare Parte A puede impedir seguir haciendo aportes a una HSA, y la cobertura puede ser retroactiva hasta seis meses al solicitarla después de los 65 años. Antes de decidir, conviene confirmarlo con Recursos Humanos o un asesor de beneficios, precisa el sitio web de Medicare.

¿CUÁNDO INSCRIBIRSE?

El período inicial suele durar siete meses: comienza tres meses antes del mes en que cumples 65, incluye ese mes y termina tres meses después. Si no recibes Seguro Social y no tienes una cobertura laboral que permita aplazar la Parte B, conviene solicitar Medicare durante ese período para evitar retrasos y posibles multas.

La solicitud se puede iniciar en línea por medio de la cuenta my Social Security, seleccionando la opción para solicitar Medicare solamente. La SSA indica que, por lo general, se puede presentar desde los 64 años y 9 meses. También puedes llamar al 1-800-772-1213 para pedir ayuda o una cita.

Antes de cumplir 65 años, conviene conocer las fechas clave de Medicare y las condiciones que aplican si cuentas con seguro de salud por tu empleo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

ASÍ PUEDES SOLICITAR MEDICARE

Para solicitar Medicare, el trámite se realiza principalmente ante la Administración del Seguro Social (SSA), no directamente en Medicare.gov. El modo y el plazo dependen de si ya cobras Seguro Social, tu edad y si aún tienes seguro médico por empleo.

Si ya cobras Seguro Social

Por lo general, no necesitas presentar una solicitud: la SSA te inscribe automáticamente en Medicare Parte A y Parte B cuando cumples 65 años, siempre que recibas beneficios de jubilación o discapacidad con anticipación suficiente. Recibirás la tarjeta roja, blanca y azul de Medicare por correo.

Si no quieres la Parte B, sigue las instrucciones que acompañan la tarjeta; no ignores el aviso, porque podrías quedar inscrito y deber la prima mensual.

Si aún no cobras Seguro Social

Puedes solicitar Medicare siguiendo estos pasos:

Crea o ingresa a tu cuenta segura de my Social Security. Busca la opción “Sign up for Medicare” o “Solicite la cobertura de Medicare solamente”. Elige si deseas Partes A y B, o únicamente Parte A cuando corresponda. Completa la solicitud, revisa la información, firma electrónicamente y selecciona “Submit Now”. Guarda el recibo o número de confirmación de la solicitud.

La SSA señala que el trámite en línea suele tomar entre 10 y 30 minutos.

Otras formas de pedir ayuda

Llama a la SSA al 1-800-772-1213; usuarios de TTY: 1-800-325-0778.

Comunícate con la oficina local del Seguro Social.

Si tú o tu cónyuge trabajaron para un ferrocarril, contacta al Railroad Retirement Board al 1-877-772-5772.

Después de obtener Medicare Original (Partes A y B), puedes evaluar si deseas un plan Medicare Advantage, una Parte D para medicamentos o una póliza suplementaria Medigap, según tu situación y tu cobertura actual.