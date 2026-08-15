El 11 de agosto de 2026, la Administración del Seguro Social (SSA) amplió la lista de padecimientos que pueden acceder a una evaluación acelerada al solicitar beneficios por discapacidad. La actualización incorpora 14 afecciones al programa Compassionate Allowances, con lo que el listado asciende a 314 condiciones. Para quienes tienen un diagnóstico incluido, conocer el proceso de solicitud y la documentación necesaria resulta clave. A continuación, te explicamos cómo presentar el trámite y qué cambia con esta medida.

Seguro Social de EE. UU. suma 14 enfermedades graves para aprobar pagos rápidos por discapacidad (Foto: AFP)

ASÍ PUEDES SOLICITAR BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD DEL SEGURO SOCIAL

Las personas pueden solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social en línea, por teléfono o en una oficina local. Cabe precisar que la nueva lista de 14 enfermedades no crea un pago distinto, sino permite que ciertos casos graves entren al programa de Aprobaciones por Compasión (CAL), diseñado para identificar y tramitar solicitudes con mayor rapidez.

Puedes pedir el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) de las siguientes formas:

En línea: mediante el portal oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), en su sección de beneficios por incapacidad.

mediante el portal oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), en su sección de beneficios por incapacidad. Por teléfono: llamando a la SSA al 1-800-772-1213; las personas sordas o con dificultades auditivas pueden usar TTY 1-800-325-0778.

llamando a la SSA al 1-800-772-1213; las personas sordas o con dificultades auditivas pueden usar TTY 1-800-325-0778. En persona: programando una cita en una oficina local del Seguro Social.

IMPORTANTE: antes de iniciar el trámite, reúne información sobre tu diagnóstico, médicos y clínicas, medicamentos, estudios, tratamientos, historial laboral y evidencia de ingresos. La SSA también evalúa si has trabajado en empleos cubiertos por el Seguro Social y si tu condición te impide trabajar por al menos 12 meses consecutivos (o se espera que cause la muerte).

LO QUE CAMBIÓ CON LA NUEVA LISTA DE 14 ENFERMEDADES

Con la actualización, la lista incluye 314 condiciones que, por su gravedad y criterios médicos, pueden identificarse para una evaluación acelerada.

Entre las afecciones nuevas están: deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1; síndrome de Aicardi; síndrome de Baraitser-Winter; síndrome de Beare-Stevenson Cutis Gyrata; síndrome de Bohring-Opitz; trastornos genéticos relacionados con CASK; linfoma hepatoesplénico de células T; por citar algunas.

¿Qué no cambia?

Estar diagnosticado con una de estas afecciones no equivale a una aprobación automática. La persona debe presentar la solicitud y entregar evidencia médica suficiente; la SSA aún determina si cumple los requisitos del programa y, en el caso de SSDI, si cuenta con el historial de trabajo requerido.

La diferencia es que, si el diagnóstico figura en CAL y está correctamente documentado, el caso puede ser marcado para una decisión mucho más rápida que la de una solicitud ordinaria.

La nueva medida busca agilizar los casos de enfermedades graves, aunque no implica una aprobación automática (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS DOCUMENTOS MÉDICOS EXACTOS QUE SE NECESITAN PARA EL TRÁMITE

Para tramitar beneficios por discapacidad del Seguro Social, no hay un único “expediente médico exacto”, sino un conjunto de pruebas que demuestre el diagnóstico, su gravedad y cómo limita la capacidad de trabajar. La SSA acepta copias de registros, informes médicos y resultados recientes de pruebas; además, puede solicitar directamente los documentos a tus proveedores si firmas la autorización correspondiente.

Los documentos médicos que conviene reunir

Historiales o expedientes médicos que ya tengas de médicos, clínicas, hospitales, especialistas y salas de emergencia.

Informes del médico con diagnóstico, síntomas, fecha de inicio, evolución, tratamiento indicado, pronóstico y limitaciones funcionales.

Resultados de estudios recientes y previos relevantes: análisis de laboratorio, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, biopsias, electrocardiogramas, pruebas neurológicas o evaluaciones psicológicas/psiquiátricas, según el padecimiento.

Notas de consulta, hospitalizaciones, cirugías, rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, salud mental o tratamiento por dolor.

Lista de medicamentos: nombre, dosis, frecuencia, profesional que los recetó y efectos secundarios que afecten el trabajo o las actividades diarias.

Datos de todos los proveedores médicos: nombres, direcciones, teléfonos, fechas de atención y número de paciente, si lo tienes. Esto permite a la SSA solicitar evidencia que aún no posees.

¿Qué es lo más importante para la SSA?

Que la evidencia sea objetiva y provenga de una fuente médica aceptable: por ejemplo, hallazgos de examen físico, pruebas de laboratorio, imágenes o evaluaciones clínicas que respalden una condición médicamente determinable. Un diagnóstico por sí solo puede no ser suficiente: los registros deben mostrar cómo la condición limita actividades relacionadas con el trabajo, como caminar, levantar peso, concentrarse, comunicarse, usar las manos, sentarse o mantener un horario.

En los casos de las enfermedades incorporadas a la lista de Aprobaciones por Compasión, adjunta documentación que confirme de forma precisa el diagnóstico –por ejemplo, informe del especialista, prueba genética, biopsia o resultado de imagen, según corresponda–. Esto puede ayudar a que la SSA identifique el caso para procesamiento acelerado, pero la persona igualmente debe presentar la solicitud.

No esperes el último momento

No necesitas tener todos los registros antes de solicitar. Presenta lo que ya poseas y proporciona a la SSA el formulario SSA-827, que autoriza a la agencia a pedir información médica y otra documentación a tus médicos, hospitales y clínicas.