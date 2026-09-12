Faltan pocos días para octubre y muchos beneficiarios ya esperan los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), un ingreso clave para cubrir gastos como alimentos, vivienda y atención médica. Ese mes, algunas personas recibirán dos depósitos en sus cuentas. No será dinero extra, pero el calendario de pagos ha despertado preguntas. Te contamos quiénes los recibirán y cuál es la razón.

Octubre traerá una particularidad en los pagos de la SSA: un grupo recibirá dinero dos veces antes de que termine el mes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN OCTUBRE

En octubre de 2026, todos los beneficiarios del SSI verán dos depósitos porque el pago de noviembre se adelanta al 30 de octubre. ¿La razón? El 1 de noviembre cae en domingo y, al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Entonces, ¿qué pasa con los pagos de SSI?

El pago “normal” de SSI de octubre se deposita el jueves 1 de octubre de 2026, como indica el calendario oficial de la SSA.

El pago de SSI correspondiente a noviembre 2026 se adelanta y se deposita el viernes 30 de octubre de 2026, por eso en el mes de octubre aparecen dos depósitos.

¿A quiénes aplica el doble depósito?

Aplica a todas las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar si además cobran otros beneficios del Seguro Social (jubilación, incapacidad, sobrevivientes).

Vale precisar que no es un bono ni dinero extra: el segundo depósito es simplemente el pago noviembre, adelantado porque el 1 cae en fin de semana o día no laborable.

¿Cuánto pueden recibir?

El pago mensual básico de SSI en 2026 es el mismo en toda la nación. La cantidad exacta según la SSA es:

US$994 para una sola persona

US$1,491 para una pareja

No todas las personas reciben la misma cantidad. Dependerá de algunos factores como:

Es posible que puedas recibir una cantidad mayor si vives en un estado que añade dinero al pago federal de SSI.

Es posible que puedas recibir menos si tú o tu familia tiene otros ingresos. Dónde y con quién vive también hace una diferencia en la cantidad de su pago de SSI.

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) está destinado, entre otras personas, a ciudadanos con discapacidades (Foto: Freepik)

ASÍ QUEDA EL RESTO DE LOS PAGOS DE SSI DE 2026

A continuación, las fechas de depósito de SSI de todo lo que queda de este 2026:

Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

¿QUÉ ES LA SSI?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Por lo tanto, recibirán el doble beneficio de SSI en octubre las personas que ya están aprobadas en el programa y cumplen las condiciones básicas de elegibilidad.

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

LO QUE DEBES HACER SI EL DOBLE PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE OCTUBRE

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO DEL SSI