En Estados Unidos, los beneficios de jubilación del Seguro Social pueden solicitarse desde los 62 años, aunque con una reducción en el pago mensual. Un nuevo proyecto de ley busca permitir que algunos trabajadores de empleos físicamente exigentes reciban el beneficio completo desde los 60 años. ¿En qué consiste y quiénes podrían beneficiarse? Te lo contamos.

Jubilarse a los 60 años con el pago completo del Seguro Social podría ser posible para algunos trabajadores si avanza un proyecto que busca reconocer el desgaste acumulado durante determinadas carreras laborales (Foto: AFP)

LA PROPUESTA QUE PERMITIRÍA COBRAR EL SEGURO SOCIAL COMPLETO DESDE LOS 60 AÑOS

El proyecto se llama Blue Collar Social Security Fairness Act (Ley de Equidad de la Seguridad Social para Trabajadores Manuales, en español) y propone que ciertos trabajadores con empleos físicamente exigentes puedan recibir el beneficio completo de jubilación del Seguro Social a los 60 años, sin la reducción que normalmente se aplica por reclamarlo antes de la edad plena. La iniciativa fue presentada el 23 de septiembre de 2026 por la representante demócrata Haley Stevens, de Michigan, y por ahora es solo una propuesta: no ha sido aprobada ni cambia las reglas vigentes.

“Los habitantes de Michigan que ‘trabajan con sus manos’ no deberían verse obligados a esperar hasta que su cuerpo no dé más para jubilarse. Si queremos honrar la dignidad del trabajo en este país, debemos reducir la edad de jubilación para los trabajadores manuales. Espero reunir a mis colegas en el Congreso para solucionar este grave problema que afecta a los trabajadores de Michigan, fortalecer la Seguridad Social y garantizar su solvencia para las futuras generaciones de estadounidenses”, señaló Stevens.

¿Qué cambiaría?

Actualmente, las personas pueden solicitar beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años, pero con un pago mensual reducido. La edad plena de jubilación es a partir de los 67 años para quienes nacieron en 1960 o después; si esperan hasta esa edad, podrán recibir el 100% del beneficio calculado.

El proyecto crearía una excepción para trabajadores elegibles de oficios y ocupaciones de alta exigencia física:

Regla actual Propuesta Se puede reclamar desde los 62 años, con reducción permanente del beneficio Se podrían reclamar beneficios completos desde los 60 años La edad plena puede llegar a 67 años La edad plena sería de 60 años para quienes cumplan los requisitos La regla general se aplica sin distinguir el tipo de empleo Habría un criterio especial para carreras de trabajo físico exigente

¿Quiénes podrían calificar?

La propuesta está dirigida a personas con historiales laborales en ocupaciones consideradas físicamente demandantes. Así tenemos:

Construcción.

Techado o roofing .

. Manufactura.

Enfermería.

Otros trabajos manuales o de desgaste físico semejante.

“El proyecto de ley no exige que los estadounidenses trabajen exclusivamente en empleos físicamente exigentes durante toda su carrera para ser elegibles; en cambio, establece un sistema de puntos ponderados basado en los años trabajados para evaluar la elegibilidad. Si una persona alcanza un total de 15 puntos o 20 años de trabajo físicamente exigente a lo largo de su carrera, califica para la jubilación anticipada al cumplir 60 años”, se lee en el sitio web de la representante demócrata Haley Stevens.

Los puntos se tabulan de la siguiente manera:

0,5 puntos por cada año trabajado entre los 18 y los 34 años.

1 punto por cada año trabajado entre los 35 y los 44 años.

Un año trabajado entre los 45 y los 54 años cuenta como 1,5 puntos.

Un año trabajado después de los 55 años hasta el fallecimiento de la persona cuenta como 2 puntos.

Por lo tanto, no bastaría con haber tenido uno de esos empleos durante poco tiempo. Según el texto legislativo, se exigirían al menos 20 años acumulados de trabajo físicamente exigente a lo largo de la carrera laboral. La Administración del Seguro Social sería la encargada de definir el listado de ocupaciones cubiertas y actualizarlo cada tres años.

Por ejemplo, bajo la propuesta, una persona que haya pasado gran parte de su vida laboral en construcción y cumpla los requisitos podría retirarse a los 60 años con el pago completo, en vez de esperar hasta los 67 o aceptar una reducción por retirarse antes.

Límite de ingresos laborales

La iniciativa también contemplaría una regla especial de ingresos: quienes accedan al beneficio a los 60 años podrían ganar hasta $833.33 mensuales sin que sus pagos del Seguro Social se reduzcan por ese ingreso, precisa FOX 29.

Ese detalle sería importante para alguien que se retire de un empleo físicamente duro, pero quiera mantener un trabajo de medio tiempo o menos exigente.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?

El proyecto aún tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, y luego ser promulgado por el presidente. Por tanto, las reglas actuales continúan vigentes.