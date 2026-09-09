¿Vas a solicitar tu green card? Este septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) realizará cambios importantes en algunos formularios de inmigración. Te contamos cuáles son las fechas que debes tener en cuenta para presentar la versión correcta y evitar que rechacen tu trámite de residencia permanente, permiso de trabajo o extensión de estadía.

USCIS actualiza formularios clave en septiembre. Revisa las fechas antes de enviar tu trámite migratorio (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁNDO DEBES PRESENTAR LOS NUEVOS FORMULARIOS DE USCIS?

Las fechas clave para presentar los nuevos formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración son el 15 y el 18 de septiembre de 2026.

El 15 de septiembre: debes presentar las nuevas ediciones del Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) y del Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo).

El 18 de septiembre: tendrás que presentar el nuevo Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus).

Recuerda, USCIS no dará período de gracia; por lo tanto, si envías una versión anterior de los formularios desde esas fechas, tu solicitud será rechazada.

Calendario de cambios

El calendario de cambios queda así:

Fecha límite / entrada en vigor Formulario Para qué sirve Edición anterior aceptada hasta Nueva edición obligatoria desde 14 de septiembre de 2026 Formulario I-539 Solicitar extensión o cambio de estatus de no inmigrante Edición 08/28/24 15 de septiembre de 2026: edición 09/15/26 14 de septiembre de 2026 Formulario I-765 Solicitar o renovar un permiso de trabajo Edición 08/21/25 15 de septiembre de 2026: edición 09/15/26 17 de septiembre de 2026 Formulario I-485 Solicitar la residencia permanente o ajuste de estatus —la green card— Edición 01/20/25 18 de septiembre de 2026: edición 09/18/26

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA?

Si vas a enviar el I-539 o el I-765 con la edición anterior, USCIS debe recibirlo con matasellos o presentación electrónica antes del 15 de septiembre, ya que desde ese día, solo aceptará las versiones fechadas 09/15/26.

Para solicitar la green card mediante el Formulario I-485, la versión anterior del 01/20/25, solo será aceptada si se envía por correo o electrónicamente antes del 18 de septiembre. A partir de esa fecha, USCIS exigirá la edición 09/18/26.

No presentes el nuevo I-539, I-765 o I-485 antes de sus respectivas fechas de entrada en vigor. USCIS indica que los aceptará únicamente si están fechados o enviados electrónicamente en o después del 15 o 18 de septiembre, según corresponda.

La fecha importante es la del matasellos si mandas la solicitud por correo, o la fecha de envío si la presentas en línea; no depende de cuándo USCIS abra o procese el paquete.

LO QUE DEBES HACER PARA EVITAR RECHAZOS

Descarga el formulario directamente del sitio web de USCIS poco antes de enviarlo. Verifica la fecha de edición al pie de cada página del documento. Comprueba que todas las páginas correspondan a la misma edición. Revisa las instrucciones, la tarifa aplicable y los documentos de respaldo antes de presentar la solicitud. Conserva el comprobante de envío y el recibo de presentación electrónica.

El cambio al I-485 se realizó para alinearlo con la regla final de inadmisibilidad por carga pública; las nuevas ediciones del I-539 y el I-765 responden a una regla sobre el período fijo de admisión y las extensiones de estadía para estudiantes académicos, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.