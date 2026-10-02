Los negocios que vendan alcohol durante la Ley Seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se exponen a una multa mínima de S/ 3.390, además de una posible pena de prisión de hasta seis meses. La restricción rige en todo el Perú desde las 8:00 a. m. del sábado 3 hasta las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre .

El domingo 4 de octubre, millones de peruanos elegirán autoridades regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. Para asegurar el orden durante la jornada electoral, la legislación establece restricciones que deben conocer tanto los ciudadanos como bodegas, minimarkets, supermercados, licorerías, bares, restaurantes, hoteles y cualquier comercio que expenda bebidas alcohólicas.

¿Cuánto es la multa por vender alcohol en Ley Seca?

La sanción económica mínima por vender bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca asciende a S/ 3.390. El monto se deriva de lo dispuesto en el artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859): la multa no puede ser menor al 10% del ingreso mínimo vital, multiplicado por 30 días de multa.

No se trata únicamente de una infracción administrativa o de una multa municipal. La venta de alcohol en las horas prohibidas constituye una conducta sancionada por la normativa electoral, por lo que el caso puede implicar consecuencias penales.

Incumplimiento durante la Ley Seca Consecuencia prevista Vender o expender bebidas alcohólicas Multa mínima de S/ 3.390 Incumplir la prohibición electoral Pena privativa de libertad de hasta 6 meses Local destinado exclusivamente a vender alcohol Debe permanecer cerrado durante la restricción Venta en bodega, restaurante, bar o supermercado Prohibida en el periodo de vigencia

¿Cuándo comienza y termina la Ley Seca por las elecciones 2026?

La Ley Seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tendrá una duración de 48 horas continuas a nivel nacional. La medida no solo se aplica el domingo de votación, sino que empieza un día antes y concluye recién al día siguiente de los comicios.

Fecha y hora ¿Qué ocurre? Sábado 3 de octubre, 8:00 a. m. Inicia la prohibición de vender bebidas alcohólicas Domingo 4 de octubre Se desarrollan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 Lunes 5 de octubre, 8:00 a. m. Finaliza la Ley Seca y se puede retomar la venta legalmente

La restricción se aplica en los 24 departamentos, la Provincia Constitucional del Callao y todas las provincias y distritos donde se desarrollan los comicios. Es decir, alcanza a Lima Metropolitana, distritos de Lima Este como La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y Surco, así como a cada localidad del país.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que el objetivo es contribuir al correcto desarrollo de la elección. La jornada del domingo 4 de octubre permitirá elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.www+1

¿Qué negocios deben dejar de vender bebidas alcohólicas?

El artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones es claro: durante las 48 horas de Ley Seca no se permite el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase. La prohibición abarca cerveza, vino, pisco, ron, whisky, vodka, cócteles preparados y cualquier otro producto con contenido alcohólico.

Por lo tanto, deben suspender esta venta:

Bodegas, minimarkets y tiendas de conveniencia.

Supermercados, hipermercados y plataformas de venta con despacho a domicilio.

Licorerías y locales cuyo giro exclusivo sea la venta de alcohol.

Bares, discotecas, peñas, karaokes y clubes.

Restaurantes, hoteles y cafés que incluyan bebidas alcohólicas en su carta.

Comercios que vendan packs, canastas, promociones o combos que incorporen alcohol.

En el caso de una bodega o supermercado, el negocio puede continuar atendiendo y comercializando productos permitidos, pero deberá bloquear, retirar de exhibición o impedir la venta de bebidas alcohólicas. En cambio, si un establecimiento o un espacio dentro de este está dedicado exclusivamente al expendio de alcohol, corresponde su cierre temporal.

También conviene considerar los pedidos por apps, delivery, WhatsApp, página web o redes sociales. La prohibición no depende del canal de venta: si la transacción implica expender alcohol dentro de las 48 horas restringidas, representa un incumplimiento.

Recomendaciones para evitar sanciones este fin de semana

Los dueños, administradores y encargados de caja deben informar con anticipación al personal sobre el horario exacto de la prohibición. Un error de turno, una venta automatizada o un pedido despachado por delivery puede generar una contingencia legal innecesaria.

Para reducir riesgos, los comercios pueden aplicar estas medidas:

Programar el bloqueo de SKU de cervezas, vinos, piscos y licores desde antes de las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre.

Desactivar promociones, cupones y anuncios digitales que incluyan bebidas alcohólicas.

Comunicar en caja, góndola, redes sociales y plataformas de delivery que la venta se reanudará desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre.

Verificar que los operadores de reparto no entreguen pedidos de alcohol ya ingresados fuera del horario permitido.

Evitar promociones encubiertas, regalos o ventas condicionadas de bebidas alcohólicas junto con alimentos u otros productos.

La Ley Seca no impide vender alimentos, gaseosas, agua, productos de primera necesidad u otros artículos autorizados. Sin embargo, la venta de alcohol debe detenerse por completo hasta que finalice la restricción electoral. La regla aplica en todo el país y busca prevenir incidentes que afecten el normal desarrollo de las elecciones.