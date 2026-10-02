Con la obligación de obtener sí o sí los 3 puntos, este viernes 2 de octubre tenemos un duelo clave para la ‘H’. No te pierdas la transmisión de Honduras vs. Martinica EN VIVO, por la Jornada 3 del certamen, desde el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France. Honduras ha sumado un triunfo en lo que va del torneo, mientras que Martinica ocupa la última posiciín aún sin unidades. A continuación, revisa los horarios y canales para ver Honduras vs. Martinica .

En la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 (Liga A, Grupo B), la selección de Honduras ocupa la tercera posición con 3 puntos tras registrar una victoria (1-0 frente a Jamaica) y una derrota (3-2 contra Surinam) en sus dos primeras jornadas. Por su parte, la selección de Martinica llega en el fondo del grupo sin sumar unidades, habiendo sufrido derrotas en sus dos compromisos iniciales con un balance de 2 goles a favor y 5 en contra.

¿A qué hora juega juega Honduras vs. Martinica EN VIVO por Concacaf Nations League?

El partido entre Martinica y Honduras, correspondiente a la Jornada 3 de la Concacaf Nations League 2026-27, se jugará este viernes 2 de octubre de 2026. En México (tiempo del centro) comenzará a las 8:00 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT y 7:00 p. m. PT.

En Honduras, el encuentro está programado para las 6:00 p. m., hora Tegucigalpa. La selección hondureña visitará a Martinica en el Stade Pierre Aliker de Fort-de-France, en un partido correspondiente al Grupo B de la Liga A.

¿Qué canal transmite Honduras vs. Martinica EN VIVO por Nations League 2026?

Este viernes 2 de octubre de 2026, el enfrentamiento entre Martinica y Honduras por la Concacaf Nations League contará con las siguientes opciones de transmisión:

Honduras: La señal confirmada para seguir el encuentro por televisión es FOX .

La señal confirmada para seguir el encuentro por televisión es . Estados Unidos: Se podrá ver en televisión a través de FOX Sports 2 , mientras que en streaming estará disponible mediante FOX One y Fubo (según el plan de suscripción).

Se podrá ver en televisión a través de , mientras que en estará disponible mediante y (según el plan de suscripción). México: La disponibilidad dependerá de los operadores y plataformas con derechos del torneo.

La disponibilidad dependerá de los operadores y plataformas con derechos del torneo. Resto de Centroamérica: Se recomienda consultar la guía de programación local o utilizar las plataformas oficiales de la Concacaf para verificar la señal en cada país.

Horario, TV y dónde ver Honduras vs. Martinica EN VIVO por Concacaf Nations League

Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026

Viernes, 2 de octubre de 2026 Lugar: Stade Pierre Aliker de Fort-de-France, Martinica

Stade Pierre Aliker de Fort-de-France, Martinica Horario: 8:00 p.m. Martinica / 6:00 p.m. Honduras

8:00 p.m. Martinica / 6:00 p.m. Honduras Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer USA