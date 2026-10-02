Más de 60 millones de niños en Estados Unidos ya fueron inscritos automáticamente en los llamados Trump Accounts, luego de que el Departamento del Tesoro completara el nuevo proceso de registro. Las cuentas están disponibles para menores de 18 años que tengan un número de Seguro Social. La inscripción automática representa un cambio frente al sistema anterior, en el que las familias debían participar de manera voluntaria para abrir una cuenta. El programa, también conocido como cuentas 530A, comenzó el 4 de julio.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el alcance de la medida. “Millones de niños ya se han inscrito en las Trump Accounts. Con la inscripción automática, más de 60 millones de niños elegibles ahora tienen una cuenta lista para ser reclamada”, dijo a CNBC.

El Departamento del Tesoro propuso el martes las regulaciones que permitieron crear automáticamente las cuentas para millones de menores y completó el proceso el jueves.

A mediados de septiembre, Bessent señaló ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que entre 7 y 8 millones de niños se habían inscrito hasta ese momento.

Los padres o tutores deben reclamar las cuentas mediante la aplicación del programa para poder administrarlas. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Los $1,000 se depositan automáticamente?

No. Que un niño tenga una cuenta creada automáticamente no significa que recibirá de inmediato la contribución federal de $1,000. Los padres o tutores deben reclamar primero la cuenta y completar los pasos requeridos.

Para hacerlo, deben utilizar la aplicación Trump Accounts (para Android o iOS), verificar su identidad y su relación con el menor, revisar los datos de la cuenta y aceptar sus términos. Después de completar este proceso, las familias elegibles pueden optar por recibir la contribución de $1,000 del Gobierno.

Los niños nacidos entre 2025 y 2028 pueden ser elegibles para recibir ese aporte único de $1,000 del Tesoro. Además, la cuenta debe ser reclamada antes de que familiares, amigos y empleadores puedan realizar aportes o antes de que el menor pueda recibir la contribución federal.

La inscripción automática no activa por sí sola la contribución federal de $1,000. (Foto: trumpaccounts.gov)

El cambio frente al sistema anterior

La inscripción automática amplía considerablemente el número de niños que tienen una cuenta disponible. Antes de este cambio, la participación dependía de que las familias realizaran el proceso correspondiente, lo que generó preocupaciones sobre la posibilidad de que millones de hogares no se registraran.

Derek Reisfield, cofundador de MarketWatch y ejecutivo del sector financiero, contó que su propia experiencia para inscribir a su hijo no había sido sencilla.

“Llené el papeleo del IRS dos veces y fui rechazado, y luego, de repente, recibí un correo electrónico indicando que había inscrito exitosamente a mi hijo hace unas dos semanas, lo que supongo que fue este proceso”, dijo al New York Post. “Esto es una verdadera comodidad para la gente”.

Los niños nacidos entre 2025 y 2028 pueden ser elegibles para recibir ese aporte único del Tesoro. (Foto referencial: Pixabay)

El programa también recibió compromisos de empresas e inversores: Michael Dell y su esposa Susan destinaron $6,250 millones para proporcionar $250 a niños elegibles nacidos entre 2016 y 2024 que viven en códigos postales con ingresos medios de $150,000 o menos.

Las nuevas reglas también permiten realizar donaciones de acciones individuales a las Trump Accounts. En general, esas acciones deberán permanecer en las cuentas durante cinco años antes de que puedan venderse.