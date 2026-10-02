Desde el 1 de octubre de 2026 entraron en vigor cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), entre ellos requisitos de trabajo y elegibilidad más estrictos. Las nuevas reglas podrían dejar sin acceso a los cupones de alimentos a cerca de 2.5 millones de personas, según estimaciones. Además, los estados deberán asumir una mayor parte de los costos administrativos del programa. A continuación, te explicamos qué cambió y quiénes podrían verse afectados.

Si recibes SNAP, conviene revisar si debes cumplir el requisito de 80 horas mensuales de trabajo, capacitación u otra actividad autorizada para conservar la ayuda (Foto: Pexels)

NUEVOS REQUISITOS DE SNAP DESDE OCTUBRE DE 2026

Estos son los cambios en SNAP que se aplican desde el 1 de octubre de 2026 y debes conocer:

- Las personas entre los 18 y 64 años de edad que no tienen dependientes menores de 14 años deberán trabajar o realizar trabajo voluntario un mínimo de 80 horas al mes para mantener los beneficios del programa SNAP (antes solo aplicaba hasta los 55 años).

- Veteranos, jóvenes que salieron de hogares de crianza y personas sin hogar ya no están exentos de trabajar.

Para cumplir con este requisito, la persona debe trabajar (de forma remunerada o no remunerada), participar en los programas de empleo y capacitación de SNAP, realizar trabajo voluntario o servicio comunitario, o cualquier combinación de las opciones anteriores.

Quienes no cumplan estas horas solo podrán recibir SNAP durante tres meses en un periodo de tres años.

- Los beneficios quedaron limitados solo para ciudadanos estadounidenses y ciertos residentes permanentes. Quedaron excluidas otras personas que están en el país de forma legal, como quienes entraron por asilo, programas de refugiados o emergencias humanitarias (por ejemplo, víctimas de violencia doméstica o tráfico humano).

- Asimismo, la ley obligó a los estados a pagar más por SNAP. Ahora deben cubrir hasta el 15% del costo de los beneficios y aumentar su aportación para gastos administrativos del 50% al 75%, cuando antes el gobierno federal pagaba casi todo.

“Los adultos sanos sin dependientes deben trabajar o participar en programas laborales para seguir recibiendo beneficios por más de tres meses”, establece la guía oficial del programa que es administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y es operado en los estados por las diferentes agencias locales.

Cambio ¿Qué implica? Edad cubierta por la exigencia laboral Los adultos considerados aptos para trabajar y sin dependientes deben cumplir la regla hasta los 64 años; antes, el límite superior era 54. Horas requeridas Para conservar SNAP más allá de tres meses en un período de 36 meses, deben trabajar, capacitarse o realizar actividad autorizada al menos 80 horas mensuales, equivalente a 20 horas semanales. Padres y cuidadores Tener un hijo de 14 años o más ya no exime automáticamente a un adulto de la regla de límite de tiempo laboral. Exenciones eliminadas Veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de acogida temporal al cumplir 18 años ya no conservan las exenciones federales específicas que tenían frente al límite de tiempo. Exenciones geográficas Se restringe la facultad de los estados para suspender el límite de tiempo en zonas con escasas oportunidades de empleo. Algunos no ciudadanos Se eliminó la elegibilidad para determinados inmigrantes con presencia legal que antes podían acceder a SNAP; la información federal indica cambios en la elegibilidad de no ciudadanos. Costos para estados Los estados ahora deben cubrir el 75% de los costos administrativos de SNAP, frente al 50% anterior; esto puede llevar a restricciones adicionales según las decisiones estatales.

¿QUIÉNES PUEDEN PERDER LOS CUPONES DE ALIMENTOS DE SNAP?

El grupo con mayor riesgo incluye a adultos de 55 a 64 años sin hijos menores de 14 años a su cargo que no logren acreditar las 80 horas mensuales exigidas o una causa de exención válida.

También pueden verse afectados padres o cuidadores de adolescentes, veteranos, personas sin vivienda y quienes fueron jóvenes de acogida, pues ya no cuentan con las protecciones automáticas que los excluían de esa regla.

Aun así, siguen existiendo exenciones para algunos grupos, entre ellos menores de edad, personas mayores, embarazadas y quienes tengan una condición física o mental que los exima; los estados pueden aplicar otros criterios o verificaciones, precisa USDA.