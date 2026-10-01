Con la llegada de octubre, numerosos beneficiarios aguardan los depósitos de la Administración del Seguro Social (SSA), fundamentales para afrontar gastos de alimentación, alquiler y salud. Aunque estos pagos siguen fechas establecidas, una particularidad genera interrogantes: algunos recibirán dinero el 1 y el 2 de octubre. ¿A qué se debe que ciertos beneficiarios cobren antes de la fecha habitual? Aquí te lo explicamos.

¿Recibirás pagos el 1 y 2 de octubre? La razón del cambio en el calendario del Seguro Social (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿POR QUÉ CIERTOS BENEFICIARIOS OBTENDRÁN SU CHEQUE ANTES DE LO HABITUAL?

Primero, debemos precisar que el jueves 1 de octubre se realizan los depósitos a todos los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), y que el viernes 2 de octubre se hacen los pagos a los beneficiarios que comenzaron a recibir sus cheques antes de mayo de 1997 o a quienes reciben simultáneamente Seguro Social SSI.

De acuerdo con el calendario de la SSA, el primer día de cada mes se les paga a los beneficiarios de la SSI y cada 3 a quienes comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 o a quienes reciben simultáneamente Seguro Social y SSI.

Entonces, ¿por qué se adelantó el pago? Porque el 3 de octubre de 2026 cae sábado; y al tratarse de un día no laborable, la SSA mueve el depósito al último día hábil anterior. Por este motivo, algunos beneficiarios reciben el SSI el jueves y su Seguro Social el viernes.

Cabe precisar que no se trata de un bono: son dos beneficios distintos que coincidieron en el calendario.

¿Qué es la SSI?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir como:

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

Los beneficiarios de SSI cobrarán el 1 de octubre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

HABRÁ OTRO PAGO MÁS EN OCTUBRE

Este mes de octubre habrá otro pago más —a parte de los que fija el calendario cada miércoles—. ¿A quiénes? A los beneficiarios de la SSI, quienes verán dos depósitos porque el pago de noviembre se adelanta al 30 de octubre. ¿La razón? El 1 de noviembre cae en domingo y, al tratarse de un día no laborable, la SSA mueve el depósito al último día hábil anterior, que en este caso es viernes 30.

Aplica a todas las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar si además cobran otros beneficios del Seguro Social (jubilación, incapacidad, sobrevivientes). Vale aclarar que no es un bono ni dinero extra: el segundo depósito es simplemente el pago noviembre, adelantado porque el 1 cae en fin de semana o día no laborable.

FECHAS DE PAGO DE SSA EN OCTUBRE DE 2026

Fecha Quién recibe el pago Qué pago es Jueves 1 de octubre Beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) Pago mensual de SSI correspondiente a octubre Viernes 2 de octubre Personas que cobran Seguro Social desde antes de mayo de 1997; quienes reciben SSI y Seguro Social; personas que viven fuera de EE.UU.; y algunos inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare Pago mensual de Seguro Social de octubre, adelantado porque el 3 de octubre cae sábado Miércoles 14 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 1 al 10 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 21 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 11 al 20 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 28 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 21 al 31 Pago de jubilación, sobreviviente, familiares o SSDI Viernes 30 de octubre Beneficiarios de SSI Pago de SSI de noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo

LO QUE DEBES HACER SI LOS PAGOS NO LLEGAN LA FECHA INDICADA DE OCTUBRE

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO