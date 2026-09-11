El ajuste anual por costo de vida modifica los montos máximos mensuales, los límites de ingresos y las deducciones de SNAP. Revisa cómo cambian los beneficios a partir del 1 de octubre de 2026 (Foto: Magnific)
El ajuste anual por costo de vida modifica los montos máximos mensuales, los límites de ingresos y las deducciones de SNAP. Revisa cómo cambian los beneficios a partir del 1 de octubre de 2026 (Foto: Magnific)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

El 1 de octubre de 2026 entrará en vigor el reajuste anual del para el año fiscal 2027. La medida actualiza los montos máximos, límites de ingresos, deducciones y topes de recursos; en la mayoría de los estados, el beneficio máximo subirá, pero en Hawái bajará. Conoce a quiénes aplica el cambio y cómo quedan los nuevos pagos.

SNAP actualiza sus beneficios desde octubre con nuevos montos según el tamaño del hogar y el lugar de residencia (Foto: Magnific)
SNAP actualiza sus beneficios desde octubre con nuevos montos según el tamaño del hogar y el lugar de residencia (Foto: Magnific)

SNAP: ¿QUIÉNES VERÁN CAMBIOS EN SUS BENEFICIOS DESDE OCTUBRE?

El reajuste de SNAP desde el 1 de octubre aplica a:

  • Personas y familias que ya reciben SNAP: el cambio de los montos máximos debería reflejarse automáticamente; no tienen que presentar una solicitud nueva solo por el reajuste.
  • Personas que soliciten SNAP desde el 1 de octubre: serán evaluadas con los nuevos límites de ingresos, deducciones y reglas económicas del año fiscal 2027.
  • Hogares en los 48 estados contiguos y Washington, D.C.; Alaska, Guam, Islas Vírgenes y Hawái tienen escalas diferenciadas por el costo de los alimentos.

IMPORTANTE: el aumento publicado corresponde al máximo que puede recibir cada tamaño de hogar. Muchas familias reciben menos porque SNAP descuenta parte de sus ingresos netos mensuales al calcular el beneficio individual, .

¿CÓMO QUEDAN LOS NUEVOS MONTOS MÁXIMOS CON EL REAJUSTE DE SNAP?

Los nuevos montos máximos de SNAP tras el reajuste para los 48 estados contiguos y Washington, D.C. son:

Integrantes del hogarMáximo mensual desde 1 de octubreMonto anteriorCambio
1US$306US$298+US$8
2US$562US$546+US$16
3US$808US$785+US$23
4US$1,023US$994+US$29
5US$1,217US$1,183+US$34
6US$1,463US$1,421+US$42
7US$1,616US$1,571+US$45
8US$1,841US$1,789+US$52
Cada persona adicional+US$225+US$218+US$7

OJO: los hogares de 18 integrantes o más tendrán un máximo de US$3,887 mensuales.

EXCEPCIONES TERRITORIALES

Hawái es la principal excepción: el máximo para una familia de cuatro baja de US$1,689 a US$1,655, una reducción de US$34 mensuales.

Guam: el máximo para cuatro personas será de US$1,507.

Islas Vírgenes de EE.UU.: el máximo para cuatro personas será de US$1,315.

LugarMáximo mensual para 1 personaMáximo mensual para 4 personasCambio principal
HawáiUS$497US$1,655Baja frente a los US$1,689 vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026
GuamUS$452US$1,507Sube frente a US$1,465
Islas Vírgenes de EE.UU.US$393US$1,315Sube frente a US$1,278

Alaska: una familia de cuatro podrá recibir entre US$1,306 y US$2,027, según si vive en zona urbana, rural o rural remota. Cabe precisar que las zonas rurales —sobre todo las más remotas— tienen montos más altos debido al mayor costo de vida y de traslado de alimentos.

Hogar de 4 personasMáximo mensual desde el 1 de octubre de 2026
Alaska urbanaUS$1,306
Alaska rural 1US$1,665
Alaska rural 2US$2,027

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

El reajuste es anual y estará vigente del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. No implica que todos los beneficiarios recibirán el máximo: el pago real depende de la composición del hogar, los ingresos, gastos de vivienda y servicios, costos de cuidado infantil o dependientes y otras deducciones admitidas por SNAP.

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