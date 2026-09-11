El 1 de octubre de 2026 entrará en vigor el reajuste anual del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para el año fiscal 2027. La medida actualiza los montos máximos, límites de ingresos, deducciones y topes de recursos; en la mayoría de los estados, el beneficio máximo subirá, pero en Hawái bajará. Conoce a quiénes aplica el cambio y cómo quedan los nuevos pagos.

SNAP actualiza sus beneficios desde octubre con nuevos montos según el tamaño del hogar y el lugar de residencia (Foto: Magnific)

SNAP: ¿QUIÉNES VERÁN CAMBIOS EN SUS BENEFICIOS DESDE OCTUBRE?

El reajuste de SNAP desde el 1 de octubre aplica a:

Personas y familias que ya reciben SNAP: el cambio de los montos máximos debería reflejarse automáticamente; no tienen que presentar una solicitud nueva solo por el reajuste.

el cambio de los montos máximos debería reflejarse automáticamente; no tienen que presentar una solicitud nueva solo por el reajuste. Personas que soliciten SNAP desde el 1 de octubre: serán evaluadas con los nuevos límites de ingresos, deducciones y reglas económicas del año fiscal 2027.

serán evaluadas con los nuevos límites de ingresos, deducciones y reglas económicas del año fiscal 2027. Hogares en los 48 estados contiguos y Washington, D.C.; Alaska, Guam, Islas Vírgenes y Hawái tienen escalas diferenciadas por el costo de los alimentos.

IMPORTANTE: el aumento publicado corresponde al máximo que puede recibir cada tamaño de hogar. Muchas familias reciben menos porque SNAP descuenta parte de sus ingresos netos mensuales al calcular el beneficio individual, publicó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

¿CÓMO QUEDAN LOS NUEVOS MONTOS MÁXIMOS CON EL REAJUSTE DE SNAP?

Los nuevos montos máximos de SNAP tras el reajuste para los 48 estados contiguos y Washington, D.C. son:

Integrantes del hogar Máximo mensual desde 1 de octubre Monto anterior Cambio 1 US$306 US$298 +US$8 2 US$562 US$546 +US$16 3 US$808 US$785 +US$23 4 US$1,023 US$994 +US$29 5 US$1,217 US$1,183 +US$34 6 US$1,463 US$1,421 +US$42 7 US$1,616 US$1,571 +US$45 8 US$1,841 US$1,789 +US$52 Cada persona adicional +US$225 +US$218 +US$7

OJO: los hogares de 18 integrantes o más tendrán un máximo de US$3,887 mensuales.

EXCEPCIONES TERRITORIALES

Hawái es la principal excepción: el máximo para una familia de cuatro baja de US$1,689 a US$1,655, una reducción de US$34 mensuales.

Guam: el máximo para cuatro personas será de US$1,507.

Islas Vírgenes de EE.UU.: el máximo para cuatro personas será de US$1,315.

Lugar Máximo mensual para 1 persona Máximo mensual para 4 personas Cambio principal Hawái US$497 US$1,655 Baja frente a los US$1,689 vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026 Guam US$452 US$1,507 Sube frente a US$1,465 Islas Vírgenes de EE.UU. US$393 US$1,315 Sube frente a US$1,278

Alaska: una familia de cuatro podrá recibir entre US$1,306 y US$2,027, según si vive en zona urbana, rural o rural remota. Cabe precisar que las zonas rurales —sobre todo las más remotas— tienen montos más altos debido al mayor costo de vida y de traslado de alimentos.

Hogar de 4 personas Máximo mensual desde el 1 de octubre de 2026 Alaska urbana US$1,306 Alaska rural 1 US$1,665 Alaska rural 2 US$2,027

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

El reajuste es anual y estará vigente del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. No implica que todos los beneficiarios recibirán el máximo: el pago real depende de la composición del hogar, los ingresos, gastos de vivienda y servicios, costos de cuidado infantil o dependientes y otras deducciones admitidas por SNAP.