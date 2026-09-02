En una ciudad donde el alquiler, la OMNY Card —o el gasto diario en transporte— y las facturas del hogar absorben buena parte de los ingresos, comprar alimentos se ha convertido en un reto constante para muchas familias de Nueva York. El impacto se siente tanto en quienes hacen mercado en Queens, compran productos básicos en una bodega del Bronx o viven en Brooklyn, Manhattan, Staten Island y Long Island, donde cada compra obliga a ajustar el presupuesto del mes. Ante esa realidad, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también llamado food stamps, ofrece un apoyo mensual para adquirir alimentos elegibles. Los fondos llegan a una tarjeta EBT, que funciona de forma similar a una tarjeta de débito y puede utilizarse en supermercados, bodegas, mercados y otros establecimientos autorizados.

Pero las normas de SNAP tuvieron cambios importantes durante 2026, sobre todo para ciertos adultos considerados aptos para trabajar. También hay confusión sobre quién puede recibir este apoyo: tener empleo, cobrar Social Security o superar una cifra de ingresos no deja automáticamente a una persona fuera del programa.

La elegibilidad se determina caso por caso. Las autoridades revisan cuánto gana el hogar, cuántas personas lo integran, el costo del alquiler, las facturas de servicios, el cuidado de hijos o dependientes, los gastos médicos permitidos y otras circunstancias que pueden influir en la decisión.

¿QUIÉN PUEDE CALIFICAR PARA SNAP?

SNAP está diseñado para ayudar a personas y familias con recursos limitados a comprar comida. Entre los posibles beneficiarios se encuentran trabajadores con salarios bajos, adultos mayores, personas con discapacidad, padres con hijos y hogares que enfrentan gastos elevados de vivienda en Nueva York.

La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York, conocida por sus siglas OTDA, evalúa los ingresos, el tamaño de la familia y los gastos declarados antes de decidir si corresponde otorgar el beneficio. Por eso, la forma más segura de saber si una persona puede recibir ayuda es completar una solicitud.

Estos son algunos de los factores que pueden influir en la evaluación:

Ingresos de las personas que forman parte del hogar

Número de integrantes que viven juntos y preparan alimentos en conjunto

Alquiler, hipoteca y otros costos de vivienda

Facturas de luz, gas, calefacción, agua u otros servicios

Gastos de cuidado infantil o de personas dependientes

Costos médicos autorizados

Edad de quienes viven en la vivienda

Discapacidad o condición de salud

Situación de empleo

Presencia de niños o adolescentes en la familia

Alguien que trabaja en limpieza, construcción, restaurantes, reparto, cuidado de niños, comercio minorista o servicios puede reunir las condiciones. Lo mismo puede pasar con una persona que recibe Social Security, SSI u otra asistencia, siempre que el presupuesto familiar cumpla las reglas aplicables.

El saldo de SNAP se carga a una tarjeta EBT (Foto: Estado de Nueva Jersey / USDA)

LÍMITES DE INGRESOS DE SNAP

Los límites económicos no son iguales para todos los casos. La cifra que aparece en una tabla puede ser útil como referencia, pero no reemplaza la revisión individual que realizan HRA, OTDA o el departamento local de servicios sociales.

Para el período federal que comenzó el 1 de octubre de 2025, estos son algunos de los límites generales de ingreso bruto mensual utilizados como referencia para SNAP:

Tamaño del hogar Ingreso bruto mensual de referencia Ingreso bruto anual de referencia 1 persona $1,696 $20,352 2 personas $2,292 $27,504 3 personas $2,888 $34,656 4 personas $3,483 $41,796 5 personas $4,079 $48,948 6 personas $4,675 $56,100 7 personas $5,271 $63,252 8 personas $5,867 $70,404

Los criterios pueden cambiar si en la vivienda hay una persona mayor, alguien con discapacidad o gastos que califican para una deducción. Por esa razón, no es correcto concluir que quien supera el límite de una persona queda necesariamente excluido.

¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA?

El ingreso bruto es el dinero que entra al hogar antes de impuestos y descuentos. El ingreso neto es la cantidad que queda luego de aplicar deducciones aceptadas por el programa.

Concepto Qué significa Ingreso bruto Total de dinero recibido antes de impuestos y descuentos Ingreso neto Cantidad considerada después de deducciones permitidas Presupuesto de SNAP Cálculo individual que realiza la agencia con información del hogar Beneficio mensual Monto depositado en la tarjeta EBT si la solicitud es aprobada

Una familia que paga una renta elevada en Nueva York, cubre cuidado infantil o asume gastos médicos importantes puede tener un resultado distinto al de otra con ingresos similares. Por eso, conviene presentar la solicitud y permitir que la agencia determine la elegibilidad.

CAMBIOS DE 2026 EN LAS REGLAS DE TRABAJO

Uno de los puntos más sensibles de 2026 tiene que ver con los ABAWD, una sigla en inglés que se refiere a ciertos adultos aptos para trabajar que no tienen dependientes. En términos generales, incluye a algunas personas de 18 a 64 años que no viven con un menor de 14 años.

En los lugares donde esta norma está vigente, quienes estén sujetos a ella deben realizar actividades laborales, capacitación, estudio o voluntariado para mantener la ayuda por más tiempo. La obligación suele ser de 80 horas mensuales, equivalente a unas 20 horas por semana.

Sin embargo, la aplicación de estas exigencias no es idéntica en todo el estado. Debido a litigios federales, Nueva York mantiene una exención temporal del límite ABAWD en la mayoría de sus condados. Saratoga County es una excepción: allí las reglas comenzaron a aplicarse el 1 de marzo de 2026.

Esto significa que un beneficiario de Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island, Westchester, Nassau, Suffolk u otro condado no debe asumir que su caso funciona igual que el de una persona que vive en Saratoga. La situación puede cambiar si hay nuevas decisiones judiciales o anuncios oficiales.

ACTIVIDADES QUE PUEDEN CONTAR

Cuando se exige cumplir las reglas ABAWD, se deben completar al menos 80 horas al mes mediante empleo u opciones aceptadas por el programa.

Entre las actividades que pueden ser válidas están:

Trabajo remunerado

Empleo parcial que alcance el número de horas requerido

Trabajo no remunerado autorizado

Capacitación laboral aprobada

Cursos de inglés u otros programas educativos elegibles

Entrenamiento para obtener certificaciones laborales

Servicio comunitario

Voluntariado en entidades sin fines de lucro

Participación en actividades de búsqueda de empleo aprobadas por la agencia

Combinación de varias opciones permitidas

También puede haber exenciones para personas que ganen una determinada cantidad semanal, aunque trabajen menos de 20 horas. La evaluación depende de las normas vigentes y de la información del caso.

¿QUIÉNES PUEDEN QUEDAR EXENTOS?

No todas las personas entre 18 y 64 años están obligadas a cumplir las 80 horas. Existen varias situaciones que pueden liberar a alguien de esta exigencia.

Las posibles exenciones incluyen:

Tener menos de 18 años

Tener 65 años o más

Estar embarazada

Vivir con un menor de 14 años

Tener una condición física o mental que limite la capacidad de trabajar

Recibir beneficios por discapacidad

Cuidar a una persona incapacitada

Recibir o solicitar beneficios de desempleo

Participar en tratamiento por consumo de alcohol o drogas

Estudiar al menos medio tiempo en una escuela, programa de capacitación o universidad

Trabajar al menos 30 horas por semana

Recibir o solicitar SSI

Cumplir con otras categorías reconocidas por la normativa federal o estatal

Quien reciba una carta de HRA, OTDA o de la oficina de servicios sociales de su condado debe leerla con detenimiento. Si cree que tiene una exención, una condición médica o una razón válida para no cumplir una actividad, debe comunicarse con la agencia antes de que venza el plazo indicado.

¿QUÉ OCURRE SI NO SE CUMPLEN LAS HORAS?

Si la regla ABAWD se aplica y la persona no cumple las actividades exigidas ni demuestra que está exenta, puede perder SNAP luego de tres meses de beneficios dentro de un período de tres años.

La pérdida no necesariamente es definitiva. Una persona puede recuperar la elegibilidad si vuelve a cumplir los requisitos o si demuestra que reúne las condiciones para una exención. El distrito local debe explicar qué medidas puede tomar el beneficiario para restablecer la ayuda.

También pueden existir motivos de buena causa, como una enfermedad, una emergencia familiar o una circunstancia fuera del control del solicitante. En esos casos, es importante entregar la documentación que pida la agencia y responder a las comunicaciones oficiales.

¿CÓMO SOLICITAR SNAP EN NYC?

Los residentes de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island pueden solicitar SNAP mediante ACCESS HRA, la plataforma en línea de la Human Resources Administration de Nueva York.

Además de enviar una solicitud, ACCESS HRA permite cargar documentos, revisar el estado del caso, informar cambios y completar la recertificación cuando corresponda.

El proceso básico es el siguiente:

Crear una cuenta o ingresar a ACCESS HRA Completar la solicitud de SNAP Informar quiénes viven en el hogar Declarar salarios, beneficios y otras fuentes de dinero Incluir alquiler, servicios públicos y gastos permitidos Cargar los comprobantes solicitados Completar una entrevista de elegibilidad Revisar el estado del expediente y responder a solicitudes adicionales

Después de presentar la solicitud, se debe completar una entrevista. En muchos casos puede realizarse por teléfono, sin necesidad de acudir a una oficina de SNAP.

El proceso de evaluación puede demorar hasta 30 días. Algunas personas que atraviesan una emergencia económica podrían recibir beneficios acelerados, según su situación financiera y los criterios establecidos por HRA.

El programa SNAP es un respiro económico para millones en Nueva York (Foto: Freepik / USDA)

¿CÓMO SOLICITAR SNAP FUERA DE NYC?

Las personas que viven fuera de los cinco boroughs pueden iniciar el trámite mediante myBenefits o comunicándose con el departamento local de servicios sociales de su condado.

Esta vía incluye a residentes de zonas como Westchester, Long Island, Rockland, Orange, Dutchess, Albany, Buffalo, Rochester y otras partes del estado. Cada oficina local puede solicitar documentación adicional o tener instrucciones específicas para entrevistas y entrega de papeles.

DOCUMENTOS QUE CONVIENE PREPARAR

La documentación requerida varía según el caso. Aun así, tener los comprobantes listos puede hacer que el trámite sea más rápido y evitar demoras en la decisión.

Documento o información Para qué puede utilizarse Identificación Verificar la identidad del solicitante Datos de los integrantes de la vivienda Establecer quién forma parte de la unidad de SNAP Talones de pago o cartas de empleo Confirmar salarios e ingresos laborales Carta de Social Security, SSI o desempleo Verificar otros beneficios recibidos Contrato de renta, recibo de alquiler o hipoteca Evaluar gastos de vivienda Facturas de luz, gas, agua o calefacción Acreditar costos de servicios públicos Información de cuidado infantil o de dependientes Revisar posibles deducciones Comprobantes de gastos médicos Evaluar deducciones que podrían aplicar Papeles relacionados con una exención Determinar si la persona está sujeta a reglas ABAWD

En la ciudad de Nueva York, cargar los documentos a través de la aplicación de ACCESS HRA suele ser una de las formas más prácticas de entregarlos. También es recomendable guardar copias o capturas de pantalla de todo lo enviado.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE PRESENTAR LA SOLICITUD?

Luego de enviar el formulario, HRA o la agencia local revisará la información disponible y puede pedir más comprobantes. La entrevista es una parte obligatoria del trámite, por lo que no responder una llamada o una notificación puede retrasar la decisión.

Si se aprueba el caso, el dinero se deposita cada mes en la cuenta vinculada a la tarjeta EBT. Esa tarjeta puede utilizarse para comprar alimentos elegibles en comercios autorizados.

Es importante protegerla. Antes de usarla, conviene revisar el saldo y, cuando sea posible, mantener activadas las medidas de seguridad disponibles para reducir el riesgo de fraude o clonación.

LA RECERTIFICACIÓN TAMBIÉN IMPORTA

La aprobación inicial no garantiza que la ayuda continúe de manera indefinida. Las personas que reciben SNAP deben renovar su elegibilidad en los plazos establecidos.

En New York City, la recertificación suele hacerse una vez al año. HRA envía un aviso antes de que termine el período de certificación, y el proceso puede iniciarse con anticipación a través de ACCESS HRA.

Durante la renovación, la agencia puede pedir que el beneficiario confirme o actualice datos sobre:

Personas que viven en el hogar

Salarios u otras entradas de dinero

Renta, hipoteca y servicios

Gastos de cuidado de dependientes

Gastos médicos elegibles

Cambios de dirección

Situación laboral

Condiciones relacionadas con requisitos de trabajo

Para evitar que la ayuda se interrumpa, es importante presentar el formulario, completar la entrevista y enviar los documentos antes de la fecha límite.