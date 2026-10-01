Si recibes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y se te complica ir a una tienda autorizada para comprar alimentos, DoorDash puede ser una alternativa para hacer pedidos desde casa. El servicio puede facilitar las compras a adultos mayores, personas con discapacidad, quienes no tienen transporte propio o familias con poco tiempo para ir al supermercado. A continuación, te contamos cómo usar esta plataforma con tu tarjeta EBT y quiénes pueden aprovechar esta opción.

Los beneficios solo cubren alimentos autorizados por SNAP, como frutas, verduras, carnes, lácteos, pan y cereales (Foto: GDX via AFP)

¿CÓMO USAR TU TARJETA EBT EN DOORDASH?

Puedes pedir comestibles a domicilio en DoorDash con SNAP, siempre que tengas beneficios SNAP activos, una tarjeta EBT válida y compres en una tienda participante. Recuerda: la tarjeta cubre solo los alimentos elegibles; mientras que el envío, los cargos de servicio, las propinas y los productos no elegibles se pagan con otro método.

Para aprovechar este beneficio, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación de DoorDash o entra a su sitio web e inicia sesión.

2. Ve a Cuenta > Pago > Tarjetas de programas y selecciona “SNAP/EBT Card”; luego ingresa el número de tu tarjeta. También puedes agregar una tarjeta EBT a tu cuenta al momento de pagar, modificando o agregando tu método de pago.

3. En la página principal entra a la categoría de supermercado o tienda de conveniencia y activa el filtro SNAP para ver los negocios que aceptan el beneficio cerca de ti. Usa el filtro SNAP en la parte superior de la pantalla para “filtrar” las tiendas que aceptan el programa.

4. Elige productos identificados con el ícono de SNAP y agrégalos al carrito. DoorDash aplica automáticamente los beneficios al subtotal elegible, aunque puedes modificar el monto en la opción “Apply SNAP Amount”.

5. Confirma la compra. Es posible que debas ingresar el PIN de la tarjeta EBT; si quedan montos no cubiertos, deberás pagarlos con una tarjeta de débito, crédito o créditos de DoorDash.

“Al finalizar la compra, el subtotal elegible para SNAP se aplicará automáticamente al pedido. Los clientes pueden ajustar el monto de SNAP aplicado al pedido seleccionando ” Aplicar monto de SNAP” y editando la cifra. Tenga en cuenta: si no se ingresa nada en el monto de SNAP aplicado, cualquier subtotal restante, impuestos y cargos aplicables deberán pagarse con un método de pago alternativo, como una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o créditos de DoorDash”, se lee en el sitio web de la plataforma tecnológica.

La disponibilidad depende de que existan supermercados o tiendas participantes en la zona del usuario, por lo que no todos los beneficiarios tendrán las mismas opciones de compra o entrega (Foto: GDX via AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTE BENEFICIO?

Pueden usar esta función las personas que ya reciben SNAP y tienen una tarjeta EBT activa emitida por su estado. La disponibilidad depende de que DoorDash tenga comercios participantes en la zona donde vive el usuario.

Quienes hayan usado una tarjeta SNAP/EBT para hacer al menos un pedido en DoorDash en los últimos seis meses pueden acceder al plan especial SNAP/EBT DashPass, que cuesta 4.99 dólares al mes y ofrece tarifas de entrega de 0 dólares en pedidos que cumplan el mínimo requerido y provengan de comercios elegibles.