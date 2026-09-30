Desde el 1 de octubre, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibirán pagos actualizados tras el ajuste anual por costo de vida. El cambio puede modificar el monto que llega a la tarjeta EBT de cada hogar, mientras que las fechas de depósito seguirán el calendario establecido por cada estado. A continuación, te contamos cuándo se realizarán los pagos y qué debes saber sobre los nuevos montos.

El aumento aplica al nuevo año fiscal federal y también modifica algunos límites de ingresos y deducciones utilizados para determinar la elegibilidad de los hogares (Foto: Freepik / USDA)

EL MONTO QUE RECIBIRÁ CADA HOGAR

En los 48 estados contiguos y Washington, D.C., el máximo para una persona sube a US$306 al mes y el de una familia de cuatro integrantes a US$1,023, aunque el pago real depende de los ingresos, gastos deducibles y tamaño del hogar, precisa en su sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

A continuación, los máximos mensuales de SNAP para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia durante el año fiscal 2027, que va del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027:

Personas en el hogar Máximo mensual 1 $306 2 $562 3 $808 4 $1,023 5 $1,217 6 $1,463 7 $1,616 8 $1,841 Cada persona adicional +$225

En Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos los máximos son distintos debido al mayor costo de los alimentos.

LAS FECHAS DE PAGOS DE OCTUBRE

A continuación, el calendario de depósitos en la tarjeta EBT de SNAP para octubre de 2026:

Estado o territorio Fechas de depósito Alabama 4–23 de octubre Alaska 1 de octubre Arizona 1–13 de octubre Arkansas 4–13 de octubre California 1–10 de octubre Colorado 1–10 de octubre Connecticut 1–3 de octubre Delaware 2–23 de octubre Distrito de Columbia 1–10 de octubre Florida 1–28 de octubre Georgia 5–23 de octubre Guam 1–10 de octubre Hawái 3–5 de octubre Idaho 1–10 de octubre Illinois 1–20 de octubre Indiana 5–23 de octubre Iowa 1–10 de octubre Kansas 1–10 de octubre Kentucky 1–19 de octubre Luisiana 1–23 de octubre Maine 10–14 de octubre Maryland 4–23 de octubre Massachusetts 1–14 de octubre Michigan 3–21 de octubre Minnesota 4–13 de octubre Misisipi 4–21 de octubre Misuri 1–22 de octubre Montana 2–6 de octubre Nebraska 1–5 de octubre Nevada 1–10 de octubre New Hampshire 5 de octubre Nueva Jersey 1–5 de octubre Nuevo México 1–20 de octubre Nueva York 1–9 de octubre* Carolina del Norte 3–21 de octubre Dakota del Norte 1 de octubre Ohio 2–20 de octubre Oklahoma 1–10 de octubre Oregón 1–9 de octubre Pensilvania 1–15 de octubre Rhode Island 1 de octubre Carolina del Sur 1–19 de octubre Dakota del Sur 10 de octubre Tennessee 1–20 de octubre Texas 1–28 de octubre Utah 5, 11 y 15 de octubre Vermont 1 de octubre Islas Vírgenes de EE.UU. 1 de octubre Virginia 1–7 de octubre Washington 1–20 de octubre Virginia Occidental 1–9 de octubre Wisconsin 1–15 de octubre Wyoming 1–4 de octubre

* En Nueva York, el calendario puede variar según el condado y el tipo de caso. Revisa la cuenta EBT o la agencia local si no ves el depósito en la fecha esperada.

¿Cómo se asigna el día?

El rango de fechas no quiere decir que cada persona recibe el dinero el primer día. La mayoría de los estados usa criterios como:

El último dígito del número de caso.

El número de identificación del beneficiario.

La fecha de solicitud o de recertificación.

La inicial del apellido, en ciertos estados.

Por ejemplo, California deposita SNAP entre el 1 y el 10 de octubre según el último dígito del número de caso; Texas y Florida distribuyen los pagos hasta el 28 de octubre.

RECUERDA: los importes de la tabla son topes máximos, no un pago garantizado. El aumento se aplica automáticamente a los hogares elegibles; no es necesario presentar una solicitud adicional solo por el ajuste anual.