Desde el 1 de octubre, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibirán pagos actualizados tras el ajuste anual por costo de vida. El cambio puede modificar el monto que llega a la tarjeta EBT de cada hogar, mientras que las fechas de depósito seguirán el calendario establecido por cada estado. A continuación, te contamos cuándo se realizarán los pagos y qué debes saber sobre los nuevos montos.
EL MONTO QUE RECIBIRÁ CADA HOGAR
En los 48 estados contiguos y Washington, D.C., el máximo para una persona sube a US$306 al mes y el de una familia de cuatro integrantes a US$1,023, aunque el pago real depende de los ingresos, gastos deducibles y tamaño del hogar, precisa en su sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
A continuación, los máximos mensuales de SNAP para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia durante el año fiscal 2027, que va del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027:
|Personas en el hogar
|Máximo mensual
|1
|$306
|2
|$562
|3
|$808
|4
|$1,023
|5
|$1,217
|6
|$1,463
|7
|$1,616
|8
|$1,841
|Cada persona adicional
|+$225
En Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos los máximos son distintos debido al mayor costo de los alimentos.
LAS FECHAS DE PAGOS DE OCTUBRE
A continuación, el calendario de depósitos en la tarjeta EBT de SNAP para octubre de 2026:
|Estado o territorio
|Fechas de depósito
|Alabama
|4–23 de octubre
|Alaska
|1 de octubre
|Arizona
|1–13 de octubre
|Arkansas
|4–13 de octubre
|California
|1–10 de octubre
|Colorado
|1–10 de octubre
|Connecticut
|1–3 de octubre
|Delaware
|2–23 de octubre
|Distrito de Columbia
|1–10 de octubre
|Florida
|1–28 de octubre
|Georgia
|5–23 de octubre
|Guam
|1–10 de octubre
|Hawái
|3–5 de octubre
|Idaho
|1–10 de octubre
|Illinois
|1–20 de octubre
|Indiana
|5–23 de octubre
|Iowa
|1–10 de octubre
|Kansas
|1–10 de octubre
|Kentucky
|1–19 de octubre
|Luisiana
|1–23 de octubre
|Maine
|10–14 de octubre
|Maryland
|4–23 de octubre
|Massachusetts
|1–14 de octubre
|Michigan
|3–21 de octubre
|Minnesota
|4–13 de octubre
|Misisipi
|4–21 de octubre
|Misuri
|1–22 de octubre
|Montana
|2–6 de octubre
|Nebraska
|1–5 de octubre
|Nevada
|1–10 de octubre
|New Hampshire
|5 de octubre
|Nueva Jersey
|1–5 de octubre
|Nuevo México
|1–20 de octubre
|Nueva York
|1–9 de octubre*
|Carolina del Norte
|3–21 de octubre
|Dakota del Norte
|1 de octubre
|Ohio
|2–20 de octubre
|Oklahoma
|1–10 de octubre
|Oregón
|1–9 de octubre
|Pensilvania
|1–15 de octubre
|Rhode Island
|1 de octubre
|Carolina del Sur
|1–19 de octubre
|Dakota del Sur
|10 de octubre
|Tennessee
|1–20 de octubre
|Texas
|1–28 de octubre
|Utah
|5, 11 y 15 de octubre
|Vermont
|1 de octubre
|Islas Vírgenes de EE.UU.
|1 de octubre
|Virginia
|1–7 de octubre
|Washington
|1–20 de octubre
|Virginia Occidental
|1–9 de octubre
|Wisconsin
|1–15 de octubre
|Wyoming
|1–4 de octubre
* En Nueva York, el calendario puede variar según el condado y el tipo de caso. Revisa la cuenta EBT o la agencia local si no ves el depósito en la fecha esperada.
¿Cómo se asigna el día?
El rango de fechas no quiere decir que cada persona recibe el dinero el primer día. La mayoría de los estados usa criterios como:
- El último dígito del número de caso.
- El número de identificación del beneficiario.
- La fecha de solicitud o de recertificación.
- La inicial del apellido, en ciertos estados.
Por ejemplo, California deposita SNAP entre el 1 y el 10 de octubre según el último dígito del número de caso; Texas y Florida distribuyen los pagos hasta el 28 de octubre.
RECUERDA: los importes de la tabla son topes máximos, no un pago garantizado. El aumento se aplica automáticamente a los hogares elegibles; no es necesario presentar una solicitud adicional solo por el ajuste anual.