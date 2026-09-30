La fecha de depósito de SNAP no será igual para todos: cada estado tiene su propio calendario y, en muchos casos, asigna el día de pago según el número de caso o de identificación del beneficiario (Foto: Freepik)
La fecha de depósito de SNAP no será igual para todos: cada estado tiene su propio calendario y, en muchos casos, asigna el día de pago según el número de caso o de identificación del beneficiario (Foto: Freepik)
Judith Vicente
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tras el ajuste anual por costo de vida. El cambio puede modificar el monto que llega a la tarjeta EBT de cada hogar, mientras que las fechas de depósito seguirán el calendario establecido por cada estado. A continuación, te contamos cuándo se realizarán los pagos y qué debes saber sobre los nuevos montos.

El aumento aplica al nuevo año fiscal federal y también modifica algunos límites de ingresos y deducciones utilizados para determinar la elegibilidad de los hogares (Foto: Freepik / USDA)
El aumento aplica al nuevo año fiscal federal y también modifica algunos límites de ingresos y deducciones utilizados para determinar la elegibilidad de los hogares (Foto: Freepik / USDA)

EL MONTO QUE RECIBIRÁ CADA HOGAR

En los 48 estados contiguos y Washington, D.C., el máximo para una persona sube a US$306 al mes y el de una familia de cuatro integrantes a US$1,023, aunque el pago real depende de los ingresos, gastos deducibles y tamaño del hogar, precisa en su sitio web del .

A continuación, los máximos mensuales de SNAP para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia durante el año fiscal 2027, que va del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027:

Personas en el hogarMáximo mensual
1$306
2$562
3$808
4$1,023
5$1,217
6$1,463
7$1,616
8$1,841
Cada persona adicional+$225

En Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos los máximos son distintos debido al mayor costo de los alimentos.

LAS FECHAS DE PAGOS DE OCTUBRE

A continuación, el calendario de depósitos en la tarjeta EBT de SNAP para octubre de 2026:

Estado o territorioFechas de depósito
Alabama4–23 de octubre
Alaska1 de octubre
Arizona1–13 de octubre
Arkansas4–13 de octubre
California1–10 de octubre
Colorado1–10 de octubre
Connecticut1–3 de octubre
Delaware2–23 de octubre
Distrito de Columbia1–10 de octubre
Florida1–28 de octubre
Georgia5–23 de octubre
Guam1–10 de octubre
Hawái3–5 de octubre
Idaho1–10 de octubre
Illinois1–20 de octubre
Indiana5–23 de octubre
Iowa1–10 de octubre
Kansas1–10 de octubre
Kentucky1–19 de octubre
Luisiana1–23 de octubre
Maine10–14 de octubre
Maryland4–23 de octubre
Massachusetts1–14 de octubre
Michigan3–21 de octubre
Minnesota4–13 de octubre
Misisipi4–21 de octubre
Misuri1–22 de octubre
Montana2–6 de octubre
Nebraska1–5 de octubre
Nevada1–10 de octubre
New Hampshire5 de octubre
Nueva Jersey1–5 de octubre
Nuevo México1–20 de octubre
Nueva York1–9 de octubre*
Carolina del Norte3–21 de octubre
Dakota del Norte1 de octubre
Ohio2–20 de octubre
Oklahoma1–10 de octubre
Oregón1–9 de octubre
Pensilvania1–15 de octubre
Rhode Island1 de octubre
Carolina del Sur1–19 de octubre
Dakota del Sur10 de octubre
Tennessee1–20 de octubre
Texas1–28 de octubre
Utah5, 11 y 15 de octubre
Vermont1 de octubre
Islas Vírgenes de EE.UU.1 de octubre
Virginia1–7 de octubre
Washington1–20 de octubre
Virginia Occidental1–9 de octubre
Wisconsin1–15 de octubre
Wyoming1–4 de octubre

* En Nueva York, el calendario puede variar según el condado y el tipo de caso. Revisa la cuenta EBT o la agencia local si no ves el depósito en la fecha esperada.

¿Cómo se asigna el día?

El rango de fechas no quiere decir que cada persona recibe el dinero el primer día. La mayoría de los estados usa criterios como:

  • El último dígito del número de caso.
  • El número de identificación del beneficiario.
  • La fecha de solicitud o de recertificación.
  • La inicial del apellido, en ciertos estados.

Por ejemplo, California deposita SNAP entre el 1 y el 10 de octubre según el último dígito del número de caso; Texas y Florida distribuyen los pagos hasta el 28 de octubre.

RECUERDA: los importes de la tabla son topes máximos, no un pago garantizado. El aumento se aplica automáticamente a los hogares elegibles; no es necesario presentar una solicitud adicional solo por el ajuste anual.

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