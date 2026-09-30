California busca limitar el uso de ciertos dispositivos por parte de agentes del orden durante operativos migratorios. El gobernador Gavin Newsom firmó la AB 2760, una ley que prohíbe —entre otras medidas— la posesión y el uso de guantes con descargas eléctricas en intervenciones realizadas dentro del estado. ¿Qué establece exactamente esta norma y cuándo entrará en vigor? A continuación, te lo explicamos.

“Trump ha puesto sus intereses políticos por encima de la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en torno a la aplicación de las leyes migratorias en nuestro estado”, dijo Newsom en un comunicado.

La nueva norma alcanza expresamente a las agencias federales, incluido ICE, y también impide utilizar fondos estatales para comprar estos dispositivos (Foto: ICE / Flickr)

¿QUÉ SEÑALA LA AB 2760?

La AB 2760 prohíbe que agentes del orden locales, estatales y federales —incluidos los agentes de ICE— posean o utilicen dispositivos portátiles de electrochoque, como los llamados “guantes con descargas eléctricas”, dentro de California. Estas herramientas se han descrito como instrumentos de “cumplimiento por dolor” y funcionan de forma similar a un taser, aunque con menor voltaje y mediante contacto directo

La prohibición abarca a policías municipales y de condado, agencias estatales de seguridad y agentes federales que operen en California, incluidos los de ICE.

Otras medidas que señala la ley:

Restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de control de la inmigración.

Prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California.

“California tiene interés en establecer estándares claros para las prácticas policiales y el equipo utilizado dentro del estado, incluso cuando esas prácticas se cruzan con la aplicación de las leyes de inmigración”, se lee en el sitio web de Office of the Governor of California.

¿DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

Entrará en vigor el 1 de enero de 2027, pero al no ser una prohibición permanente, la SB 2760 expira el 1 de enero de 2030.

El Departamento de Justicia de California deberá estudiar la seguridad de estos dispositivos y entregar un informe a los legisladores antes del 1 de enero de 2029. Ese análisis puede servir para definir si la medida se mantiene, modifica o elimina antes de su vencimiento, publica The Guardian.

LA RAZÓN POR LA QUE NEWSOM FIRMÓ ESA LEY

Newsom firmó la AB 2760 el 29 de septiembre de 2026 dentro de un paquete de leyes estatales relacionadas con la fiscalización de la aplicación de leyes migratorias y los centros de detención. La iniciativa avanzó luego de informes de que ICE había adquirido miles de estos dispositivos.

Sin embargo, su aplicación frente a agentes federales podría ser cuestionada. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la agencia federal no acataría una prohibición estatal de este tipo, por lo que es posible que surjan disputas judiciales sobre la autoridad de California para regular el equipo usado por personal federal.

“La aplicación de las leyes federales de inmigración es una responsabilidad federal clara” bajo el Artículo I, el Artículo II y la Cláusula de Supremacía de la Constitución, precisó DHS.