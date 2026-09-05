El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió el 3 de septiembre de 2026 una nueva directriz que instruye a los abogados de inmigración de ICE a solicitar ante un juez la desestimación anticipada de las solicitudes de asilo que, a su juicio, carezcan de fundamento legal. La medida entró en vigor de inmediato y alcanza a los fiscales de la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué permite esta política, qué casos enfrentan mayor riesgo y qué implica para los solicitantes de asilo? A continuación, te lo explicamos.

La medida refuerza la estrategia del gobierno para cuestionar desde el inicio las solicitudes que considere débiles, aunque no elimina la facultad de los jueces para evaluar cada expediente de manera independiente (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS CAMBIOS QUE INTRODUCE ESTA MEDIDA

Aunque ICE puede pedirle a un juez de inmigración que desestime anticipadamente una solicitud de asilo, lo que no puede hacer es cancelar el caso por cuenta propia. La nueva directriz del DHS instruye a los abogados de inmigración a presentar una motion to pretermit cuando consideren que la solicitud es jurídicamente insuficiente, incluso si los hechos alegados fueran verdaderos; la decisión final siempre corresponde al juez de inmigración, publica FOX News.

¿Qué permite la directriz?

La instrucción –de aplicación inmediata para los abogados de la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE (Office of the Principal Legal Advisor, OPLA) – les pide solicitar que el juez rechace ciertas peticiones de asilo sin esperar a una audiencia completa sobre el fondo.

En otras palabras, ICE puede argumentar que: aunque acepta como verdaderos los hechos que cuenta esta persona, “esos hechos no cumplen la definición legal de asilo”. Si el juez acepta esa postura, puede negar la solicitud de asilo antes de que la persona presente testimonio completo, peritos u otras pruebas en una audiencia individual.

Cabe precisar que esto no es lo mismo que “cerrar” todo el proceso migratorio. Por tanto, una decisión puede afectar el pedido de asilo y, según el expediente, todavía podrían existir otras defensas contra la deportación como retención de remoción, protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), ajuste de estatus u otra forma de alivio, pero eso depende de cada caso.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández dijo en N+ Univision que se trata de una herramienta que dio el DHS a los fiscales de ICE para preparar una moción o pedido a la corte: “Solicitarán al juez de la corte que no oigan el caso porque ellos piensan que no amerita o no llega a lo mínimo de lo que es un caso de asilo y el juez tiene el poder de desechar el caso antes de que llegue la audiencia. Ya después, si la persona que está pidiendo este alivio quiere apelar, lo puede hacer”.

¿CUÁLES SON LOS CASOS QUE ENFRENTAN MAYOR RIESGO?

La directriz apunta a solicitudes que los fiscales del gobierno consideren deficientes en su propio texto o expediente, sin necesidad de resolver controversias de hechos. Basándonos en ella, tienen mayor riesgo los casos donde no se haya alegado claramente alguno de los elementos esenciales del asilo:

Elemento requerido Ejemplo de vulnerabilidad Persecución o temor fundado de persecución Relato de inseguridad general, delincuencia común, pobreza o dificultades económicas, sin hechos que alcancen el nivel de persecución. Motivo protegido No se explica el vínculo con raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Nexo causal El daño alegado no parece ocurrir por causa de uno de esos motivos protegidos, sino por razones personales, económicas o criminales. Autor incapaz o no dispuesto a proteger No se plantea que el gobierno haya participado en el daño o no pueda/no quiera brindar protección frente a actores privados. Requisitos procesales Presentación tardía sin una excepción aplicable, o una causal legal que impida obtener asilo.

Esto no significa que todo solicitante con un caso difícil perderá automáticamente. La autoridad de ICE es pedir la desestimación; el juez debe revisar la moción, escuchar la respuesta de la persona y decidir si el expediente permite rechazar el asilo sin una audiencia de fondo.

¿Qué implica para solicitantes?

La directriz aumenta la importancia de que la solicitud I-589 y cualquier escrito presentado ante la corte expongan desde el inicio:

Qué daño o amenazas constituyen persecución.

Quién causó el daño y por qué.

Cuál de los cinco motivos protegidos aplica.

Por qué las autoridades de su país no pudieron o no quisieron protegerle.

Qué pruebas, declaraciones y documentos respaldan esos elementos.

Si la solicitud se presentó después del plazo de un año, cuál excepción legal justifica la demora.

¿QUÉ ES UNA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN ANTICIPADA?

Una moción de desestimación anticipada, conocida en inglés como motion to pretermit, es una solicitud procesal para que el juez de inmigración niegue una petición de asilo –u otra forma de protección– antes de celebrar una audiencia completa sobre el fondo del caso. ICE puede pedirlo, pero no decide el resultado: solo el juez puede conceder o rechazar la moción.

El juez analiza el formulario de asilo, los documentos presentados y los argumentos de ambas partes. Si concluye que, incluso suponiendo que los hechos expuestos por la persona solicitante son verdaderos, esos hechos no alcanzarían para cumplir los requisitos legales del asilo, puede negar la solicitud sin escuchar el testimonio completo ni recibir todas las pruebas previstas para una audiencia de mérito.