Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, emitido el 23 de junio, que permitió a la administración de Donald Trump volver a usar la deportación acelerada, muchos inmigrantes dentro de Estados Unidos están profundamente inquietos; y la preocupación es comprensible, porque hacia finales de julio de 2026 cualquier persona detenida en el interior del país que no logre probar que ha vivido allí de forma continua durante dos años podría quedar sometida a este procedimiento rápido, incluso lejos de la frontera. ¿A quién afecta exactamente esta herramienta y qué tipo de documentos es recomendable llevar para reducir riesgos frente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? En los siguientes párrafos te lo explicamos con detalle.

La “deportación acelerada” o “expulsión acelerada” es un procedimiento que permite sacar a alguien de Estados Unidos sin pasar por una audiencia ante un juez de inmigración; en lugar de esperar meses o años para ese proceso, la remoción puede ocurrir en cuestión de días o incluso horas, tras una breve entrevista y la revisión del caso por parte del propio oficial. Fue creada en 1996 como parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes.

Si vives en EE.UU. y no puedes probar dos años de residencia, conoce más sobre la deportación acelerada (Foto: ICE / Flickr)

¿QUIÉNES PUEDEN SER EXPULSADOS DE EE.UU. CON LA DEPORTACIÓN ACELERADA?

Con la reactivación y ampliación aprobada en junio, la deportación acelerada se puede usar en todo el territorio de EE.UU., no solo cerca de la frontera, y afecta principalmente a:

Personas indocumentadas que no pueden demostrar que han vivido de forma continua en EE.UU. al menos dos años.

Extranjeros que entraron sin inspección, es decir, cruzando la frontera sin pasar por un punto oficial, y no tienen cómo probar presencia continua por más de dos años.

Personas con parole humanitario vencido o cancelado que ya no tienen otro estatus migratorio válido.

Personas que entraron con visa y se quedaron más tiempo del permitido, si no pueden probar residencia prolongada y son detenidas por autoridades migratorias.

Los inmigrantes que tenían una notificación para presentarse a una oficina de migración, pero no solicitaron su asilo.

Extranjeros que presentaron documentación falsa para ser admitidos.

Los solicitantes de asilo que no pueden demostrar un peligro creíble para regresar a su país de origen.

En la práctica, el oficial que detiene a alguien puede aplicar deportación acelerada si esa persona lleva menos de dos años en el país o no logra probarlo rápidamente.

Indocumentados, personas que entraron sin inspección, quienes tienen parole vencido o se quedaron más tiempo del permitido con visa, así como algunos solicitantes de asilo, figuran entre los grupos que pueden quedar bajo este proceso rápido si no acreditan su tiempo en el país (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LOS DOCUMENTOS QUE DEBES LLEVAR

Para reducir el riesgo de caer en deportación acelerada, es clave poder demostrar presencia continua de al menos dos años en EE.UU. y, si tienes, algún tipo de trámite o estatus en curso. Estos documentos incluyen:

Pruebas de residencia y vida diaria:

Contratos de alquiler o hipoteca.

Facturas de servicios (luz, gas, agua, internet, teléfono).

Recibos de pago de impuestos (declaraciones impositivas, W‑2, 1099).

Registros médicos (citas, recetas, informes).

Documentos escolares (inscripciones de hijos, historiales académicos).

Comprobantes laborales (talones de cheque, cartas del empleador, contratos).

Pruebas de tu situación migratoria:

Copias de cualquier solicitud pendiente (asilo, TPS, parole, petición familiar, visa, ajuste de estatus).

Avisos de recepción de USCIS (formularios I‑797, recibos de casos).

Tarjetas de permiso de trabajo (EAD) vigentes o vencidas, con sus cartas de aprobación.

Identificación básica:

Pasaporte de tu país de origen.

Licencia de conducir estatal o identificación local, si la tienes.

Lo ideal es no llevar todos los originales contigo si te preocupa un robo o pérdida, pero sí tener copias organizadas en casa, y fotos claras en tu teléfono o en un correo electrónico, de manera que puedas mostrarlas rápido si un abogado, una organización comunitaria o el propio oficial migratorio te lo pide.

¿Y si no tienes estatus legal?

Si no tienes estatus legal, evita cargar tu pasaporte o ID consular, ya que pueden usarlo en tu contra, pues el agente migratorio al ver tu pasaporte extranjero confirma que eres de otro país y avanzará el proceso en tu contra.

Lo mejor es enfocarte en probar tu más de dos años de presencia en EE.UU.