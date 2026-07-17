Las operaciones de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) vuelven a ser objeto de cuestionamientos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara una nueva medida que abre otro frente en el debate sobre el uso de la fuerza durante las redadas migratorias. Según la agencia, se reforzará el equipamiento de los equipos con una tecnología destinada a aportar mayor transparencia y a dejar constancia en video de las intervenciones de sus agentes. Para millones de inmigrantes hispanos que viven en Estados Unidos, este anuncio va más allá de la burocracia: puede cambiar la manera en que se documentan los operativos en sus casas, lugares de trabajo y vecindarios, tanto en grandes ciudades con fuerte presencia latina —como Los Ángeles, Houston, Miami o Chicago— como en comunidades más pequeñas donde cada acción de ICE se comenta de iglesia en iglesia, de mercado latino en mercado latino y de escuela en escuela.

Si sigues de cerca las políticas migratorias en Estados Unidos, este cambio es importante porque afectará la forma en que se desarrollan las operaciones de ICE en todo el país. La medida llega después de dos tiroteos fatales ocurridos en Texas y Maine, casos que reavivaron las críticas sobre los procedimientos de la agencia y aceleraron la implementación de cámaras corporales para sus oficiales.

ICE sigue en el ojo del huracán por los tiroteos que se han registrado en la última semana durante algunas redadas migratorias (Foto: AFP)

ICE EQUIPARÁ A SUS EQUIPOS CON CÁMARAS CORPORALES DURANTE LAS REDADAS

A partir de ahora, cada equipo de arresto de ICE contará con al menos un agente equipado con una cámara corporal (body-worn camera) durante los operativos de inmigración, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Estas cámaras registrarán en video las actuaciones de los oficiales durante los procedimientos de cumplimiento de las leyes migratorias, una práctica que ya utilizan numerosas agencias policiales en Estados Unidos y que muchos inmigrantes han visto en noticias locales, en redes sociales o en casos de otras policías estatales y municipales.

Según el DHS, el objetivo es fortalecer la transparencia, proteger tanto a los agentes como a las personas involucradas en los operativos y contar con evidencia audiovisual cuando se presenten incidentes.

“Garantizar que todos nuestros agentes del orden de ICE tengan cámaras corporales en todo el país es una prioridad absoluta para el DHS”, señaló el departamento en un comunicado oficial.

La agencia añadió que esta decisión cobra mayor importancia debido al incremento de agresiones contra agentes migratorios.

¿QUÉ CAMBIA CON ESTA MEDIDA?

En términos prácticos, las redadas migratorias seguirán realizándose bajo las facultades legales de ICE, pero ahora habrá un registro audiovisual mucho más amplio de las intervenciones. Para las familias inmigrantes, esto significa que más acciones de los agentes quedarán grabadas y podrían ser revisadas en investigaciones internas o procesos legales.

Aspecto Antes Ahora Uso de cámaras Solo en algunas oficinas de campo Al menos un agente por cada equipo de arresto llevará una cámara Registro de operativos Limitado en muchos casos Grabación durante las intervenciones Evidencia disponible Dependía de testimonios e informes Se incorporan grabaciones de video como respaldo

Aunque el objetivo inmediato es que todos los equipos tengan al menos un agente con cámara, funcionarios indicaron que la intención es que todos los oficiales de campo de ICE dispongan de este equipo.

En la práctica, esto podría influir en cómo se documentan redadas en complejos de apartamentos, casas multifamiliares, trailers, zonas rurales y barrios con alta presencia latina, donde las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza o detenciones erróneas han sido constantes durante años.

LOS DOS TIROTEOS QUE ACELERARON LA DECISIÓN

El anuncio ocurre pocos días después de dos hechos que generaron una fuerte controversia y encendieron las alarmas entre comunidades inmigrantes, defensores de derechos civiles y líderes locales.

El primero ocurrió en Houston, Texas, donde un ciudadano mexicano murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante una operación.

Seis días después, un ciudadano colombiano falleció en Biddeford, Maine, también durante una intervención de agentes migratorios.

En ambos casos, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los oficiales involucrados no llevaban cámaras corporales.

Además, las autoridades reconocieron que ninguno de los dos hombres era el objetivo principal de las operaciones migratorias, algo que ha reforzado la preocupación de muchas familias latinas que temen ser detenidas o verse involucradas en redadas aun cuando no son el blanco directo de los operativos.

CRONOLOGÍA DEL DESPLIEGUE DE LAS CÁMARAS

El programa de cámaras corporales no comenzó esta semana. Su implementación venía avanzando desde hace varios meses, aunque con retrasos y ajustes.

Estos son los principales acontecimientos:

En febrero, tras otros dos tiroteos fatales en Minneapolis, el DHS anunció que aceleraría la adquisición de cámaras.

Posteriormente, las cámaras comenzaron a distribuirse en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE.

El despliegue total se retrasó debido a problemas de financiamiento durante el cierre parcial del gobierno federal.

El Congreso aprobó posteriormente 20 millones de dólares adicionales para ampliar el programa.

Ahora, el DHS confirmó que todos los equipos de arresto tendrán al menos un agente equipado con esta tecnología.

Para muchas organizaciones de apoyo a inmigrantes —que suelen ofrecer clínicas de “conozca sus derechos” en iglesias, centros comunitarios y escuelas— este cronograma muestra que la presión pública y los casos de uso de fuerza han sido clave para acelerar la implementación de las cámaras.

ICE TAMBIÉN MODIFICA OTRA PRÁCTICA DURANTE LAS REDADAS

Las cámaras no son el único cambio reciente. De acuerdo con información conocida por CBS News, ICE ordenó suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos durante las operaciones migratorias en todo Estados Unidos.

La pausa solo contempla excepciones cuando se trate de objetivos considerados de alta peligrosidad o personas vinculadas con delitos graves.

La decisión busca dar tiempo para que los agentes reciban capacitación adicional mientras continúan implementándose las nuevas medidas operativas.

En la vida diaria, esto puede significar, por ejemplo, menos detenciones de autos en rutas que conectan zonas rurales con ciudades, o en trayectos habituales hacia el trabajo, la iglesia o la escuela, aunque la recomendación de los abogados de inmigración sigue siendo no bajar la guardia y mantener sus documentos en regla en la medida de lo posible.

LO QUE DEBEN SABER LOS INMIGRANTES

Aunque las cámaras corporales no modifican las facultades legales de ICE para realizar operativos migratorios, sí representan un cambio importante en la forma en que esas intervenciones quedarán documentadas.

En resumen, estos son los puntos más relevantes:

Cada equipo de arresto contará con al menos un agente equipado con una cámara corporal.

La medida fue acelerada tras dos tiroteos fatales ocurridos en Texas y Maine.

El Congreso destinó fondos adicionales para completar el despliegue del programa.

ICE también suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos mientras capacita a sus agentes.

Las autoridades esperan que todos los oficiales de campo tengan acceso a cámaras corporales antes de finalizar julio.

Para millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, esta decisión no cambia las leyes migratorias vigentes, pero sí incorpora un nuevo elemento de supervisión sobre la actuación de los agentes durante las redadas. En un contexto donde las políticas de inmigración siguen siendo uno de los temas más debatidos del país, el uso de cámaras corporales podría convertirse en una herramienta clave tanto para las investigaciones internas como para esclarecer futuras controversias.

En muchos hogares latinos —desde apartamentos compartidos en grandes ciudades hasta trailas en comunidades rurales— la conversación sobre ICE suele mezclarse con dudas, miedo y preguntas prácticas: qué hacer si los agentes llegan a la puerta, cómo responder si un operativo ocurre en el lugar de trabajo, o qué derechos tiene cada persona independientemente de su estatus migratorio. Este nuevo programa de cámaras, aunque no elimina el riesgo de abusos, agrega una capa de registro que podría ser relevante en futuras revisiones de casos y en el debate sobre el uso de la fuerza en contextos migratorios.