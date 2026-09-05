Tras conocerse que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio a agentes de deportación recién contratados acceso a la aplicación ELITE en sus teléfonos oficiales, surgieron cuestionamientos por el manejo de datos sensibles de inmigrantes y otras personas. La herramienta, desarrollada por Palantir, analiza información gubernamental para crear “índices de confianza” sobre posibles objetivos y mostrar direcciones asociadas en mapas. A continuación, te explicamos qué datos proporciona y cómo utiliza esa información para identificar y ubicar posibles objetivos.

ELITE (Enhanced Lead Identification and Targeting) tiene como función ayudar a los agentes a: identificar a posibles personas de interés para fines migratorios, reunir información dispersa en un expediente o perfil individual, generar listas de objetivos, mostrar en mapas las ubicaciones asociadas a esos objetivos, asignar una “puntuación de confianza” a la información de localización. Fue creada por Palandir Technologies, una empresa estadounidense de software especializada en el análisis de macrodatos (big data) e inteligencia artificial, utilizada principalmente por agencias gubernamentales, fuerzas armadas y grandes corporaciones.

La polémica creció luego de que se reportara que agentes de deportación recién contratados recibieron acceso a la aplicación antes de completar sus verificaciones de antecedentes (Foto: ICE / Flickr)

LOS DATOS QUE PROPORCIONA ELITE

ELITE es una herramienta de Palantir utilizada por ICE para identificar y priorizar posibles objetivos de control migratorio. No “rastrea” en tiempo real como un GPS personal, según la información pública disponible; más bien integra datos de distintas fuentes, crea expedientes y los muestra en un mapa junto con una puntuación de confianza sobre la posible ubicación actual de una persona.

La guía de usuario citada por The Intercept identifica aproximadamente una docena de fuentes de datos. ELITE puede poner a disposición de sus usuarios datos sensibles, entre ellos:

Tipo de información Ejemplos reportados Identificación y contacto Nombre y direcciones asociadas a una persona. Historial migratorio Registros de inmigración y datos relacionados con casos de control migratorio. Antecedentes y tribunales Historial penal y decisiones o sentencias judiciales. Otros datos personales Información de identificación personal, conocida en inglés como PII, relacionada tanto con inmigrantes como con ciudadanos estadounidenses.

Cabe precisar que ELITE reúne y organiza información preexistente, y el puntaje de confianza busca señalar la fiabilidad estimada de un dato –en especial, una dirección–, no confirmar de manera absoluta dónde se encuentra alguien.

¿DE QUÉ FORMA UTILIZA ESOS DATOS PARA IDENTIFICAR Y UBICAR POSIBLES OBJETIVOS?

Después de recopilar información, ELITE vincula expedientes individuales con direcciones y los coloca en una interfaz cartográfica. Así, un agente puede visualizar posibles objetivos por área, abrir el perfil asociado y consultar los datos que la herramienta haya agregado de sus fuentes.

El proceso sería de la siguiente forma:

1. ELITE consulta e integra registros gubernamentales y otras fuentes autorizadas para ICE.

2. Relaciona esos datos con una persona y una o varias direcciones.

3. Calcula o despliega una puntuación de confianza sobre la dirección.

4. Muestra los posibles objetivos en un mapa para que los agentes planifiquen o prioricen acciones de cumplimiento migratorio.

Por lo tanto, el mapa parece ser una herramienta de localización basada en registros y análisis de datos, no evidencia pública de que la app pueda activar el GPS del teléfono de la persona o seguirla continuamente.

CRÍTICAS AL USO DE ELITE

Su uso por parte de agentes migratorios ha generado cuestionamientos porque maneja información de identificación personal y, según expertos citados en la investigación de The Intercept, el DHS no ha publicado una Evaluación de Impacto en la Privacidad específica para esta aplicación. El enlace de privacidad asociado a ELITE en el catálogo del DHS dirigiría a una evaluación de 2019 sobre una base de datos de ICE, anterior a la incorporación de dicha app, que no describiría sus fuentes de datos, análisis automatizados ni inferencias.

La polémica aumentó porque fuentes de ICE dijeron que algunos nuevos agentes pudieron acceder a la aplicación antes de terminar sus verificaciones de antecedentes.

Sus críticos advierten que los errores en direcciones, datos desactualizados o inferencias automatizadas pueden afectar a personas equivocadas.