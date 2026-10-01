A partir del 30 de septiembre de 2026, el salario mínimo en Florida quedó fijado en US$15 por hora. Este ajuste responde a la enmienda constitucional RaisingFlorida’sMinimum Wage, respaldada por los votantes del estado el 3 de noviembre de 2020, que ordenó elevar la tarifa de forma gradual desde los US$10 vigentes en 2021. Pero ¿cuánto recibirá durante octubre una persona que trabaja 40 horas por semana? A continuación, te lo explicamos.
Cabe precisar que la reforma constitucional ordenó aumentos de US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar la tarifa de US$15 por hora en 2026.
LO QUE GANARÁ EN OCTUBRE UNA PERSONA QUE TRABAJE 40 HORAS A LA SEMANA
Una persona que trabaje 40 horas por semana y gane el salario mínimo de Florida de 15 dólares por hora obtendrá 600 dólares brutos por semana.
Cálculo del ingreso
|Periodo
|Operación
|Pago bruto
|Por hora
|—
|US$15
|Por semana
|40 horas x US$15
|US$600
|Cada dos semanas
|80 horas x US$15
|US$1,200
|Promedio mensual
|US$600 x 52 semanas / 12 meses
|US$2,600
|Al año
|2,080 horas x US$15
|US$31,200
Es importante mencionar que estas cifras son brutas, antes de descontar impuestos, aportes al Seguro Social, Medicare, seguro médico u otras retenciones aplicables.
También vale aclarar que el cálculo corresponde a trabajadores sin propinas.
Para empleados que reciben propinas, la tarifa base estatal subió a 11.98 dólares por hora, aunque el empleador debe asegurar que, al sumar propinas y salario, la persona alcance al menos los 15 dólares por hora.
Puntos que debes tomar en cuenta
- El monto de US$15 es un piso estatal, no un tope. Por lo tanto, un empleador puede pagar más, y un acuerdo colectivo o una ordenanza local puede establecer mejores condiciones.
- El Estado exige que los empleadores exhiban el aviso oficial de salario mínimo en un lugar visible para los trabajadores.