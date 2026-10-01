A partir del 30 de septiembre de 2026, el salario mínimo en Florida quedó fijado en US$15 por hora. Este ajuste responde a la enmienda constitucional RaisingFlorida’sMinimum Wage, respaldada por los votantes del estado el 3 de noviembre de 2020, que ordenó elevar la tarifa de forma gradual desde los US$10 vigentes en 2021. Pero ¿cuánto recibirá durante octubre una persona que trabaja 40 horas por semana? A continuación, te lo explicamos.

Cabe precisar que la reforma constitucional ordenó aumentos de US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar la tarifa de US$15 por hora en 2026.

No es una ley recién aprobada ni una decisión de último minuto: representa el cierre del calendario gradual que los votantes respaldaron en Florida durante las elecciones de 2020 (Foto: Magnific)

LO QUE GANARÁ EN OCTUBRE UNA PERSONA QUE TRABAJE 40 HORAS A LA SEMANA

Una persona que trabaje 40 horas por semana y gane el salario mínimo de Florida de 15 dólares por hora obtendrá 600 dólares brutos por semana.

Cálculo del ingreso

Periodo Operación Pago bruto Por hora — US$15 Por semana 40 horas x US$15 US$600 Cada dos semanas 80 horas x US$15 US$1,200 Promedio mensual US$600 x 52 semanas / 12 meses US$2,600 Al año 2,080 horas x US$15 US$31,200

Es importante mencionar que estas cifras son brutas, antes de descontar impuestos, aportes al Seguro Social, Medicare, seguro médico u otras retenciones aplicables.

También vale aclarar que el cálculo corresponde a trabajadores sin propinas.

Para empleados que reciben propinas, la tarifa base estatal subió a 11.98 dólares por hora, aunque el empleador debe asegurar que, al sumar propinas y salario, la persona alcance al menos los 15 dólares por hora.

Puntos que debes tomar en cuenta

El monto de US$15 es un piso estatal, no un tope. Por lo tanto, un empleador puede pagar más, y un acuerdo colectivo o una ordenanza local puede establecer mejores condiciones.

El Estado exige que los empleadores exhiban el aviso oficial de salario mínimo en un lugar visible para los trabajadores.