Si trabajas en California y notas que tu salario se queda corto frente a los gastos, viene una noticia alentadora: desde el 1 de enero de 2027 entrará en vigor un nuevo incremento del salario mínimo estatal por hora. Tras el ajuste que llevó la paga básica a 16.90 dólares en 2026, el estado aplicará otro aumento pensado para darle un respiro a quienes dependen de su sueldo para cubrir la renta, la comida, el transporte y demás necesidades. Esta subida se enmarca en las reglas que permiten actualizar periódicamente el salario mínimo para que acompañe mejor el ritmo de la inflación y el costo de vida. ¿De cuánto será el nuevo monto y quiénes se benefician? Te lo explicamos a continuación.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL SALARIO MÍNIMO DE 2027 EN CALIFORNIA?

El nuevo salario mínimo estatal de California será de 17.40 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2027, lo que supone un aumento de 50 centavos sobre la tarifa actual de 16.90 dólares en 2026.

Este ajuste responde a la obligación legal de actualizar cada año el salario mínimo según la inflación. Con este cambio, California tendrá el salario mínimo estatal más alto del país y habrá aumentado 5.40 dólares desde que asumió Newsom (de US$12.00 a US$17.40).

Vives de tu sueldo por hora en California: esto cambia con el próximo aumento del salario mínimo en 2027 (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIADOS?

Todos los empleadores, sin importar el tamaño, deben cumplir con el salario mínimo estatal, por lo que el aumento beneficia a trabajadores en todo California cuyos sueldos se rigen por esa tarifa.

La subida impacta directamente a empleados en sectores de bajos ingresos (retail, restaurantes, servicios, agricultura, limpieza, etc.), que verán un incremento en su pago base.

Cabe señalar que en ciudades y condados con salarios mínimos locales más altos (como Los Ángeles, San Francisco, Emeryville, etc.), los trabajadores ya reciben montos superiores, por lo que el cambio estatal no les afecta de forma directa, aunque sus pisos locales también suelen ajustarse periódicamente.

ASÍ PUEDES VERIFICAR CUÁNTO TE CORRESPONDE

Pregunta a tu empleador o en recursos humanos cuál es el salario mínimo local que aplica en tu ciudad o condado.

Revisa la página del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), que publica el salario mínimo estatal y carteles oficiales en español.

Consulta listas actualizadas por ciudad y condado (por ejemplo, las del Labor Center de UC Berkeley o herramientas de cálculo de salario mínimo) para confirmar la tarifa de tu zona.

Si tu cheque muestra una paga por debajo del mínimo que corresponde (estatal o local), puedes pedir explicaciones y, si no se corrige, buscar asesoría legal o llamar a la oficina de la Comisionada Laboral para presentar una queja.