A partir del 1 de julio de 2026, miles de trabajadores en California verán un ajuste al alza en su salario mínimo. Si bien algunos sectores empezarán a notar de inmediato el impacto de este incremento, en otros casos los aumentos han sido aplazados o se aplicarán de forma progresiva. En las siguientes líneas te explicamos quiénes recibirán el aumento desde ahora y quiénes aún deberán esperar.

A partir del 1 de julio, miles de empleados en California verán subir lo que ganan por hora, mientras otros tendrán que esperar más tiempo para ver reflejado el aumento (Foto: Freepik)

EL SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA SUBE DESDE EL 1 DE JULIO

Los mayores aumentos inmediatos del salario mínimo desde el 1 de julio en California se concentran en el sector salud y en ciertos trabajadores de ciudades con salario mínimo local alto; en cambio, quienes están en el salario mínimo estatal general o en centros de salud más pequeños/verdes verán alzas menores o más tardías.

¿Quiénes reciben los mayores aumentos?

Los trabajadores de la salud en grandes sistemas hospitalarios y centros médicos cubiertos por la ley SB 525. Así tenemos:

Empleados de hospitales o sistemas de salud integrados con 10,000 o más trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados grandes pasan a un salario mínimo de hasta 25 dólares por hora desde el 1 de julio de 2026.

Esto incluye no solo personal clínico, sino también auxiliares médicos, auxiliares de enfermería certificados, técnicos, personal de limpieza y mantenimiento, jardineros, seguridad y personal de servicio de alimentos, tanto directos como subcontratados.

También están los trabajadores en ciudades con salario mínimo local elevado:

Ciudades como San Francisco, Berkeley, Pasadena y otras jurisdicciones que ajustan su salario mínimo el 1 de julio elevan el piso por encima del mínimo estatal, llegando en algunos casos a montos cercanos o superiores a 19 dólares por hora.

Los principales beneficiados son quienes trabajan físicamente dentro de estas ciudades, aunque vivan en otro lugar, ya que el aumento se aplica según el lugar donde se realiza el trabajo.

Desde el 1 de julio de 2026 entran en vigor nuevos salarios mínimos para trabajadores de hospitales, clínicas y centros de salud en California, con montos que varían entre 19.28 y 25 dólares la hora (Foto: Freepik)

A UN SECTOR DE TRABAJADORES EN CALIFORNIA LE POSTERGAN EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El Concejo de Los Ángeles aprobó retrasar 18 meses la entrada en vigor del salario mínimo de 30 dólares por hora para trabajadores de hoteles y aeropuertos. La medida, aprobada por 11 votos a favor y 4 en contra, mueve la meta original de 2028 hasta enero de 2030.

El motivo está vinculado a un acuerdo con una coalición de cadenas hoteleras y aerolíneas que amenazaba con impulsar una consulta electoral. Según informó Los Angeles Times, este grupo había reunido suficientes firmas para someter a votación la eliminación de un impuesto sobre las ventas que constituye una fuente clave de ingresos para la ciudad.

A cambio de que se retirara esa iniciativa, que el gobierno local veía como un serio riesgo para sus finanzas, las autoridades aceptaron posponer el aumento salarial. Los funcionarios calcularon que, de aprobarse la eliminación del impuesto, la ciudad habría dejado de percibir alrededor de 740 millones de dólares en su primer año de aplicación.

De acuerdo con QZ, Kurt Petersen, líder del sindicato Unite Here Local 11, lamentó que los funcionarios cedieran al chantaje corporativo y advirtió que esto sienta un precedente peligroso.