Desde el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en Paramaribo, Surinam, este viernes 2 de octubre no te pierdas la transmisión del juego Guatemala vs. Surinam, por la Concacaf Nations League. Ambas selecciones necesitan seguir sumando de a 3 para empezar a escalar posiciones. Aquí te dejaré con los horarios y canales que van a transmitir este partido de Guatemala-Surinam .

En la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 (Liga A, Grupo B), la selección de Surinam lidera la tabla de posiciones con 6 puntos perfectos tras haber ganado sus dos primeros partidos de la competición. Por su parte, la selección de Guatemala marcha en el segundo puesto con 3 puntos (1 victoria y 1 derrota), destacando por su mejor diferencia de goles (+4) frente al resto de los perseguidores del grupo.

¿A qué hora juega juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO por Concacaf Nations League?

La selección de Guatemala jugará contra Surinam este viernes 2 de octubre de 2026, por la tercera jornada de la Liga A, Grupo B, de la Concacaf Nations League 2026-27. El encuentro comenzará a las 4:00 p. m. (hora de Guatemala) y se disputará en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed, ubicado en Paramaribo, Surinam.

El partido entre Surinam y Guatemala, correspondiente a la Jornada 3 de la Concacaf Nations League 2026-27, se jugará este viernes 2 de octubre de 2026. En México (tiempo del centro) comenzará a las 4:00 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 6:00 p. m. ET (Este), 5:00 p. m. CT (Centro) y 3:00 p. m. PT (Pacífico).

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Surinam EN VIVO por Nations League 2026?

Este viernes 2 de octubre de 2026, las opciones de transmisión para el partido entre Surinam y Guatemala por la Liga de Naciones de la Concacaf son las siguientes:

Guatemala y Centroamérica: Se podrá seguir a través de FOX Deportes , disponible en televisión y en sus plataformas de streaming regionales.

Se podrá seguir a través de , disponible en televisión y en sus plataformas de regionales. Surinam: Estará disponible por Telesur , así como por las opciones regionales de Rush Sports , la Concacaf App y el canal oficial de YouTube de Concacaf .

Estará disponible por , así como por las opciones regionales de , la y el canal oficial de . México: La transmisión del encuentro estará disponible directamente a través del canal oficial de YouTube de Concacaf.

Horario, TV y dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO por Concacaf Nations League

Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026

Viernes, 2 de octubre de 2026 Lugar: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en Paramaribo, Surinam

Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en Paramaribo, Surinam Horario: 7:00 p.m. Surinam / 4:00 p.m. Guatemala

7:00 p.m. Surinam / 4:00 p.m. Guatemala Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer USA