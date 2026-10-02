Cuando una serie termina con un desenlace impactante, suele surgir una pregunta: ¿qué sigue? Y eso ocurrió con “Medusa”, la producción colombiana de Netflix centrada en la influyente familia Hidalgo, tras el final de su segunda entrega. Así, si quieres conocer qué se sabe sobre la continuidad de la ficción en la plataforma y una posible tercera temporada, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la segunda entrega de la producción llegó después de una primera temporada que se consolidó en Netflix como una de las series colombianas más exitosas del 2025.

Y es que este drama de poder, secretos familiares y peligro que gira alrededor de Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) y su relación con Danger Carmelo (Manolo Cardona) conquistó a miles de espectadores en todo el mundo.

Esto, tras nacer de la pluma de Said Chamie y Claudia Sánchez, y contar con el sello de TIS Productions.

“MEDUSA”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3 EN NETFLIX?

A menos que Netflix rectifique la información que proporcionó el año pasado, la respuesta corta es NO.

Resulta que, en julio del 2025, la plataforma publicó un comunicado oficial sobre estrenos hechos en Colombia, donde presentó la segunda entrega de “Medusa” como la temporada final de la serie.

Así, lo más probable es que la tercera entrega de la producción haya quedado descartada desde su concepción.

Sin embargo, si las cifran respaldan a la ficción, quizá la trama pueda extenderse en un proyecto derivado o, incluso, en más episodios de la serie original (si hay algo que hemos aprendido de los títulos exitosos es a “nunca decir nunca”).

Sea como sea, eso se establecería como una decisión futura excepcional, pues todavía no se hecho ningún anuncio hasta el momento.

¿CUÁNDO SE LANZÓ LA TEMPORADA 2 DE “MEDUSA”?

La temporada 2 de “Medusa” se estrenó el pasado miércoles 30 de septiembre del 2026 en Netflix.

Y, como es usual con los títulos de la plataforma, los 12 nuevos capítulos del show televisivo pueden verse con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “MEDUSA”?

¡Atención, SPOILERS ! El desenlace de la segunda entrega de “Medusa” revela que Jackie (Adriana Arango) estaba detrás de los ataques contra la familia Hidalgo junto con Fabián (Juan Pablo Urrego).

Por otro lado, Bárbara y Danger terminan juntos: un salto de seis meses muestra su boda en la playa.

Así, este cierre se presenta como una despedida definitiva, lo que refuerza la idea de que esta fue la temporada final de la serie colombiana.

El reconocido actor de televisión y cine colombiano Diego Trujillo interpretando a su personaje Damián Hidalgo en la segunda temporada de la serie de suspenso "Medusa" (Foto: TIS Productions / Netflix)