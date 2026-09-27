“Medusa” regresa a Netflix con una segunda temporada que continúa los conflictos de la influyente familia Hidalgo. Y es que la serie colombiana combina suspenso y drama en una nueva tanda de episodios atravesada por secretos, traiciones y disputas de poder que vuelven a llevar a Bárbara, interpretada por Juana Acosta, a una situación de riesgo. Así, en esta nota de Gestión Mix, te presentamos la fecha de estreno y otros datos clave sobre el regreso de la producción.

Vale precisar que, en la primera temporada, la ficción presentó a Bárbara Hidalgo a punto de asumir la presidencia del conglomerado familiar Medusa cuando sufrió un atentado: la explosión de su yate la dejó por muerta ante todos.

Entonces, tras sobrevivir en secreto, se unió al detective Danger Carmelo (Manolo Cardona) para investigar quién intentó asesinarla y destapar los secretos de su propia familia.

Ahora, la segunda entrega del espectáculo arranca con un atentado contra Cristian Hidalgo (Carlos Torres), hecho que obliga a Bárbara y Danger a regresar a Barranquilla tras haber intentado alejarse de los conflictos del conglomerado.

En este contexto, ella retoma el liderazgo de la empresa, una decisión que la expone a nuevos peligros.

Por otro lado, Danger sigue una pista relacionada con “El Demonio Hidalgo”, mientras Esteban Arco (Sebastián Martínez) sale de prisión decidido a recuperar su fortuna.

Todo esto mientras una cadena de homicidios genera temor en la ciudad, en paralelo al litigio judicial de Damián Hidalgo (Diego Trujillo) contra sus propios hijos por el control del corporativo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Medusa” - Temporada 2:

FECHA DE ESTRENO DE “MEDUSA” - TEMPORADA 2

La nueva entrega de la serie colombiana se estrena el miércoles 30 de septiembre del 2026, con sus 12 episodios disponibles desde esa fecha.

¿A QUÉ HORA SE LANZA “MEDUSA” - TEMPORADA 2?

Netflix suele habilitar el lanzamiento de sus títulos originales a la medianoche (hora del Pacífico) de Estados Unidos. Es decir, respeta el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 30 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre España 9:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre

¿DÓNDE VER “MEDUSA” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de la serie colombiana “Medusa” forma parte del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los nuevos episodios de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La temporada 2 de "Medusa" continuará desenredando la red de conspiraciones, crímenes secretos, mentiras y encarnizadas disputas por el control del multimillonario imperio comercial de la familia Hidalgo (Foto: TIS Productions / Netflix)