Los prestigiosos bufetes de abogados Cathcarts y Taylor & Byrne se enfrentan en una feroz batalla judicial en “War”. En la primera temporada de la serie de HBO Max creada, escrita y producida por George Kay (“Lupin”, “Hijack”), los equipos jurídicos representan al magnate tecnológico Morgan Henderson (Dominic West) y la estrella de cine Carla Duval (Sienna Miller) en su proceso de divorcio. Ambos bandos están dispuestos a usar cualquier estrategia, por sucia que sea, para asegurar la victoria de sus clientes. ¿Cuándo se estrenará?
Esta nueva serie británica promete un drama legal y psicológico vibrante, sofisticado y de ritmo adictivo. Se trata de una producción antológica protagonizada por Dominic West, Sienna Miller, Phoebe Fox, James McArdle, Pip Torrens, Nina Sosanya. A ellos se suman actores como Archie Renaux, Nick Mohammed, Celia Imrie, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard y Alexandra Mardell.
La primera temporada de “War”, producida por las compañías New Pictures y Observatory Pictures, se grabó entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Las grabaciones se realizaron en los estudios OMA X Film Studios, en Enfield, Londres.
¿CUÁNDO Y CÓMO VER “WAR”?
El primer episodio de la primera temporada de “War” se estrenó a nivel mundial el 1 de octubre de 2026 a través de la plataforma HBO Max. Mientras que el resto de capítulos se emitirán cada semana hasta el 12 de noviembre.
Por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.
¿CUÁNTOS EPISODOS TIENE “GUERRA”?
La primera temporada de “War”, que cuenta con George Kay, Ben Taylor, Willow Grylls, Matt Sandford, Susan Breen, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “WAR”
- Episodio 1: It’s Done: 1 de octubre de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: No More Nasty Surprises: 8 de octubre de 2026
- Episodio 3: Chip Off the Block: 15 de octubre de 2026
- Episodio 4: Sing: 22 de octubre de 2026
- Episodio 5: Every Little Thing She Does: 29 de octubre de 2026
- Episodio 6: The Simple Act of Paying Attention: 5 de noviembre de 2026
- Episodio 7: 5 de noviembre de 2026
- Episodio 8: 12 de noviembre de 2026
¿A QUÉ HORA VER “WAR”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) de los jueves
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|7:00 p.m. de los jueves
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|8:00 p.m. de los jueves
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|9:00 p.m. de los jueves
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|10:00 p.m. de los jueves
|España
|3:00 a.m. de los viernes
TRÁILER DE “GUERRA”
SINOPSIS DE “WAR”
De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, “War” es un “drama legal de alto riesgo que sigue las vidas de los abogados más poderosos de Londres mientras los bufetes Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne se enfrentan en una batalla legal que acapara los titulares”.
La primera temporada se centra en el “divorcio del empresario tecnológico británico Morgan Henderson (West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Miller), mientras que Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne no se detienen ante nada para asegurar la victoria para sus clientes”.
ACTORES Y PERSONAJES DE “GUERRA”
- Dominic West como Morgan Henderson
- Sienna Miller como Carla Duval
- Phoebe Fox como Serena Byrne
- James McArdle como Nicholas Taylor
- Pip Torrens como St. John Smallwood
- Nina Sosanya como Beatrice “Queen Bea” Ubosi
- Archie Renaux como Jonathan “Johnny” Warren
- Nick Mohammed como Michael Stefano
- Celia Imrie como Budgie
- Shaheen Jafargholi como Saeed Masood
- Akiya Henry como Nora Okafo
- Honor Swinton Byrne como Bella Croft
- Miles Jupp como David Schill
- Kartanya Maynard como Suzie Levitniik
- Alexandra Mardell como Cleo
- Mark Quartley como Fred Templeman
- Steve Furst como Bernard
- Emma Laird como Molly Giordano
- Rose Williams como Flora Monroe
- Camille Coduri como Mumsy Monroe
- Aran Murphy como Gabriel