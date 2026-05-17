Si recibes Medicaid, este año no te confíes: el Gobierno ha advertido que cancelará la cobertura de quienes no completen un importante trámite antes de diciembre. Esto puede dejar a muchas familias sin consultas médicas, medicinas ni atención de emergencia, justo cuando más lo necesiten. Por eso es clave estar atento a los avisos que llegan por correo o por teléfono y seguir al pie de la letra las instrucciones de las cartas oficiales. En esta nota te explicamos de qué trámite se trata y los documentos que debes presentar para no perder tu seguro médico.

Medicaid es un seguro de salud del Gobierno que manejan juntos el Gobierno federal y cada estado. Ayuda a pagar la atención médica de personas con bajos ingresos, como familias con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. También puede cubrir a otros adultos que califican por sus ingresos. A diferencia de Medicare, Medicaid paga algunos servicios extra, como el cuidado en asilos de ancianos y la ayuda personal en casa. Las reglas para entrar al programa cambian según el estado donde vivas.

Así puedes asegurar tu Medicaid para 2027: el trámite de fin de año y la lista de documentos que te pedirán (Foto: Getty Images)

¿CUÁL ES EL TRÁMITE QUE DEBES HACER PARA NO PERDER LA COBERTURA DE MEDICAID?

El trámite clave que debes hacer antes de fin de año para no perder la cobertura de Medicaid es actualizar la información personal y completar la renovación de elegibilidad. Esto implica que como beneficiario debes:

Confirmar o corregir tus datos (dirección, teléfono, correo electrónico, composición del hogar, ingresos).

Responder a las cartas o formularios de renovación que envíe el estado y devolver toda la documentación solicitada dentro del plazo.

Si no actualizas tus datos ni devuelves los formularios de renovación antes de la fecha límite, el Gobierno puede dar de baja tu caso y cancelar la cobertura de Medicaid, incluso si todavía cumples los requisitos del programa.

ESTOS SON LOS DOCUMENTOS QUE SUELE SOLICITAR MEDICAID PARA RENOVAR LA ELEGIBILIDAD

Lo solicitado puede variar un poco de un estado a otro, pero en general Medicaid suele solicitar, para renovar la elegibilidad, documentos que comprueben tres cosas: quién eres, dónde vives y cuánto ganas.

Prueba de identidad y ciudadanía o estatus migratorio

Certificado de nacimiento de EE.UU., pasaporte estadounidense, certificado de naturalización o ciudadanía. Para no ciudadanos, tarjeta de residente permanente, I-94, tarjeta de autorización de empleo u otra carta oficial de inmigración.

Prueba de ingresos

Talones de pago recientes, carta del empleador con salario y horas, copia de la declaración de impuestos más reciente, formularios W-2 o 1099 si aplica, comprobantes de beneficios (Seguro Social, desempleo, pensión, manutención infantil recibida).

Prueba de residencia

Factura de servicios (luz, gas, agua), contrato de alquiler, carta del dueño de la vivienda, estado de cuenta bancario o carta oficial enviada a tu dirección.

Información del hogar

Documentos que muestren quién vive contigo (actas de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio/divorcio si es relevante para el caso, órdenes de manutención, etc.).

Otros documentos según el caso

Carta de embarazo del médico (con fecha probable de parto), comprobantes de pago de cuidado de niños o de dependientes, información de cualquier seguro médico privado que tengas (póliza o tarjeta).

Vale mencionar que la carta o formulario de renovación que envía el estado suele indicar exactamente qué tipo de comprobantes debes adjuntar, así que siempre hay que seguir esa lista al pie de la letra y enviar copias claras dentro del plazo.

Medicaid permite a las personas de menos recursos acceder a servicios médicos de forma gratuita (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER SI MI DIRECCIÓN ESTÁ BIEN REGISTRADA PARA RECIBIR EL FORMULARIO DE RENOVACIÓN?

Para comprobar que la dirección que tiene Medicaid es la correcta, lo más seguro es revisar en tres frentes: la carta de renovación, tu cuenta en línea y, si hace falta, llamar.

Revisar cartas y avisos

Si ya recibiste alguna carta reciente de Medicaid o de la oficina estatal de beneficios, revisa qué dirección aparece impresa; esa es la que están usando para enviarte el formulario de renovación, según Medicaid NYC.

Si no te llega ningún correo y sabes que están enviando renovaciones, es una señal de alerta: puede que tengan una dirección antigua, precisa Medicaid.

Verificar en la cuenta en línea

Muchos estados permiten ver y actualizar tus datos desde el portal en línea de Medicaid o del “Marketplace” estatal (por ejemplo, YourTexasBenefits, NY State of Health, etc.).

Entra a tu cuenta, busca la sección de “Mi perfil”, “Datos personales” o “Información de contacto” y confirma que tu dirección postal y tu correo electrónico estén actualizados.

Llamar o acudir a la oficina

Si tienes dudas o no puedes entrar al portal, llama al número de servicio al cliente que aparece en tu tarjeta de Medicaid o en las cartas anteriores y pide que te confirmen la dirección postal registrada en tu caso.

También puedes acudir a una oficina local de Medicaid o de servicios sociales con un comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, contrato de alquiler) para corregir la dirección, si es necesario.