El Estadio Akron de Jalisco será escenario de un duelo atractivo por la semifinal de vuelta entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Torneo Clausura 2026, este sábado 16 de mayo a las 19:07 (hora del centro de México) . El Rebaño Sagrado y La Máquina igualaron 2-2 en un vibrante encuentro de ida que mantuvo el suspenso hasta el silbatazo final, la eliminatoria permanece completamente abierta. Conoce los horarios desde México, Estados Unidos, países de Centroamérica y otras partes del mundo.

Rebaño Sagrado (Chivas) y La Máquina (Cruz Azul) empataron 2-2 en el partido de ida de la semifinal del Clausura; un duelo vertiginoso que dejó la serie abierta y definirá su rumbo en el partido de vuelta. Ambos equipos mostraron alta intensidad ofensiva, transiciones rápidas y momentos determinantes hasta el pitazo final, manteniendo la tensión por un boleto a la Final del futbol mexicano. Consulta el acta y estadísticas oficiales de la Liga MX y las crónicas de los clubes para detalles y alineaciones.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Liga MX. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Chivas vs. Cruz Azul por la semifinal de vuelta de la Liga MX?

El partido de vuelta Chivas vs Cruz Azul por la Liga MX se juega el sábado 16 de mayo a las 19:07 h del centro de México , y sobre esa hora base se arma la tabla por región.

Región / Zona Países o ejemplos Hora local del partido México – Tiempo del Centro CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:07 México – Tiempo del Pacífico Tijuana, Mexicali 18:07 Estados Unidos – Este (ET) Nueva York, Miami 20:07 Estados Unidos – Centro (CT) Chicago, Houston, Dallas 19:07 Estados Unidos – Montaña (MT) Denver, Phoenix* 18:07 Estados Unidos – Pacífico (PT) Los Ángeles, San Francisco, Seattle 17:07 Andes Norte Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 19:07 Caribe República Dominicana, Cuba 20:07 Cono Sur Norte Bolivia, Venezuela, Paraguay 20:07 Cono Sur Sur Argentina, Chile, Uruguay 21:07 España (Península) Madrid, Barcelona, Valencia 02:07 (domingo 17) Islas Canarias Tenerife, Gran Canaria 01:07 (domingo 17)

Qué canal transmite Chivas-Cruz Azul EN VIVO GRATIS por TV y Online

La semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas vs. Cruz Azul se juega hoy, sábado 16 de mayo . En México la transmisión es exclusiva de Prime Video, y en Estados Unidos se repartirá entre Universo, Telemundo y FOX Deportes según la cobertura citada; además, TUDN confirma que en EE. UU. también se verá por TUDN / app de TUDN en su guía de partidos, así que conviene dejarlo como disponibilidad por operador y plataforma.

País TV Streaming online Nota México No va por TV abierta; sin señal abierta confirmada Prime Video Transmisión exclusiva en streaming. Estados Unidos Universo, Telemundo y FOX Deportes TUDN app / tudn.com La cobertura varía por operador y plataforma. Centroamérica TUDN ViX Aplica para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico en la guía consultada.

Datos claves: Chivas vs. Cruz Azul

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta semifinales Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime Video