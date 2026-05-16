Conoce los horarios por país para ver el partido de semifinal de vuelta de la Liga MX entre Chvivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en el estadio Akron. (Foto: Gestión Mix)
Conoce los horarios por país para ver el partido de semifinal de vuelta de la Liga MX entre Chvivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en el estadio Akron. (Foto: Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Estadio Akron de Jalisco será escenario de un duelo atractivo por la semifinal de vuelta entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Torneo Clausura 2026, este sábado 16 de mayo a las 19:07 (hora del centro de México). El Rebaño Sagrado y La Máquina igualaron 2-2 en un vibrante encuentro de ida que mantuvo el suspenso hasta el silbatazo final, la eliminatoria permanece completamente abierta. Conoce los horarios desde México, Estados Unidos, países de Centroamérica y otras partes del mundo.

Rebaño Sagrado (Chivas) y La Máquina (Cruz Azul) empataron 2-2 en el partido de ida de la semifinal del Clausura; un duelo vertiginoso que dejó la serie abierta y definirá su rumbo en el partido de vuelta. Ambos equipos mostraron alta intensidad ofensiva, transiciones rápidas y momentos determinantes hasta el pitazo final, manteniendo la tensión por un boleto a la Final del futbol mexicano. Consulta el acta y estadísticas oficiales de la Liga MX y las crónicas de los clubes para detalles y alineaciones.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Liga MX. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Liga MX. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Chivas vs. Cruz Azul por la semifinal de vuelta de la Liga MX?

El partido de vuelta Chivas vs Cruz Azul por la Liga MX se juega el sábado 16 de mayo a las 19:07 h del centro de México, y sobre esa hora base se arma la tabla por región.

Región / ZonaPaíses o ejemplosHora local del partido
México – Tiempo del CentroCDMX, Guadalajara, Monterrey19:07
México – Tiempo del PacíficoTijuana, Mexicali18:07
Estados Unidos – Este (ET)Nueva York, Miami20:07
Estados Unidos – Centro (CT)Chicago, Houston, Dallas19:07
Estados Unidos – Montaña (MT)Denver, Phoenix*18:07
Estados Unidos – Pacífico (PT)Los Ángeles, San Francisco, Seattle17:07
Andes NortePerú, Colombia, Ecuador, Panamá19:07
CaribeRepública Dominicana, Cuba20:07
Cono Sur NorteBolivia, Venezuela, Paraguay20:07
Cono Sur SurArgentina, Chile, Uruguay21:07
España (Península)Madrid, Barcelona, Valencia02:07 (domingo 17)
Islas CanariasTenerife, Gran Canaria01:07 (domingo 17)

Qué canal transmite Chivas-Cruz Azul EN VIVO GRATIS por TV y Online

La semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas vs. Cruz Azul se juega hoy, sábado 16 de mayo. En México la transmisión es exclusiva de Prime Video, y en Estados Unidos se repartirá entre Universo, Telemundo y FOX Deportes según la cobertura citada; además, TUDN confirma que en EE. UU. también se verá por TUDN / app de TUDN en su guía de partidos, así que conviene dejarlo como disponibilidad por operador y plataforma.

PaísTVStreaming onlineNota
MéxicoNo va por TV abierta; sin señal abierta confirmadaPrime VideoTransmisión exclusiva en streaming.
Estados UnidosUniverso, Telemundo y FOX DeportesTUDN app / tudn.comLa cobertura varía por operador y plataforma.
CentroaméricaTUDNViXAplica para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico en la guía consultada.

Datos claves: Chivas vs. Cruz Azul

  • Partido: Chivas vs Cruz Azul
  • Fase: Vuelta semifinales Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
  • Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Amazon Prime Video
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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