La comunidad peruana residente en Florida tendrá una nueva oportunidad de participar en una decisión clave para el futuro político del país durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. En esta nota encontrarás toda la información necesaria para ejercer el derecho al voto desde dicho estado de EE.UU., incluyendo los requisitos establecidos para los electores, los documentos válidos para sufragar y los aspectos que deben verificarse antes de acudir a las urnas.

El proceso electoral en el extranjero involucra a miles de connacionales que tienen registrado su domicilio fuera del Perú y que figuran en el padrón electoral correspondiente. Por ello, conocer con anticipación dónde votar, qué documento presentar y cuáles son las reglas vigentes para esta segunda elección presidencial resulta fundamental para evitar contratiempos el día de los comicios. Ten en cuenta, además, que en esta segunda vuelta se elegirá la fórmula presidencial que gobernará el país durante el periodo 2026-2031. La cédula de votación incluirá únicamente a las dos organizaciones políticas que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta electoral. Es decir, Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y Juntos por el Perú (Roberto Sánchez).

Cada voto cuenta: la democracia peruana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos peruanos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Quiénes pueden votar en Florida por las Elecciones Generales 2026 de Perú?

Los peruanos en Florida podrán votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 de Perú siempre que figuren en el padrón electoral del exterior con dirección en Florida registrada en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y acudan al local de votación consular que les corresponda el 7 de junio de 2026.

Pueden votar los ciudadanos peruanos mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral, incluidos quienes hayan cumplido la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026.

Para votar en el exterior se exige tener una dirección fuera del Perú registrada en el DNI y estar en el padrón del consulado correspondiente.

Si eres residente en Florida pero tu DNI no tiene dirección en este estado, tu mesa seguirá asignada al distrito que figura en el documento y no podrás votar en las mesas que organice el consulado en Florida para 2026.

Requisitos de DNI (amarillo y azul/electrónico) para las Elecciones Generales 2026 de Perú

Puedes votar con DNI amarillo si cumpliste 18 años hasta el 12 de abril de 2026 o ya eres mayor de edad y aún no actualizas a DNI azul/electrónico, siempre que estés en el padrón del exterior.

El Consulado del Perú en Miami ha recordado que la actualización de dirección en el DNI debía hacerse antes del cierre de padrón (14 de octubre de 2025) para poder votar en Florida en 2026.

¿Dónde encontrar información específica para Florida sobre las Elecciones Generales 2026 de Perú?

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General del Perú en Miami, ha publicado una página oficial “Elecciones Generales 2026” con orientación para los residentes en su jurisdicción (que incluye parte de Florida), donde centraliza: quiénes pueden votar, enlaces a padrón, miembros de mesa y materiales informativos.

El Consulado General del Perú en Orlando también tiene una sección específica sobre Elecciones Generales 2026, donde publica listas de miembros de mesa y comunicados relacionados al proceso.

¿Cómo verificar si puedes votar y dónde en las Elecciones Generales 2026 de Perú?

Primero, debes revisar si estás incluido en el padrón electoral del exterior usando los enlaces de consulta que el propio consulado (Miami u Orlando) enlaza en su página “Elecciones Generales 2026”.

Si no figuras en el padrón del consulado (aunque vivas en Florida), no podrás votar allí. La norma indica que solo votan en el exterior quienes tienen dirección en el extranjero registrada en el DNI y aparecen en ese padrón.

El día de la elección, debes acudir desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm al local de votación que se te asigne según tu mesa. Los detalles operativos (horario exacto, ingreso, objetos permitidos) se encuentran en las orientaciones generales de voto en el exterior del gobierno peruano y en los comunicados consulares.