El jackpot del Powerball asciende a $905 millones para el sorteo de este lunes 10 de agosto de 2026, después de que el premio mayor volviera a quedar sin ganador el sábado. El sorteo está programado para las 10:59 p.m. ET y pondrá en juego una de las bolsas más grandes de la lotería estadounidense este año. En esta nota encontrarás los números sorteados, el Powerball, el Power Play y el detalle de los premios entregados.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de sorteo del lunes 10 de agosto 2026?

La combinación del sorteo de este lunes todavía no ha sido extraída. Powerball realizará la selección de las cinco bolas blancas y una bola roja, correspondiente al Powerball, a las 10:59 p.m. ET.

Resultados del Powerball Números ganadores Bola blanca 1 6 Bola blanca 2 37 Bola blanca 3 54 Bola blanca 4 55 Bola blanca 5 61 Powerball 10 Power Play 3x

Números ganadores: 6-37-54-55-64

6-37-54-55-64 Powerball: 10

10 Power Play: 3x

El cuadro se actualizará con la combinación oficial una vez concluya el sorteo.

El jackpot sube a $905 millones este lunes

El premio mayor alcanzó los $905 millones después de que el sorteo del sábado 8 de agosto terminara sin ganador. La alternativa de pago único tiene un valor estimado de $391.9 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto estimado Jackpot $905 millones Pago único $391.9 millones

El ganador puede escoger entre una anualidad, distribuida en 30 pagos graduados durante 29 años, o recibir el valor en efectivo de una sola vez. Ambos montos se anuncian antes de impuestos.

Con los $905 millones, el premio se convirtió en el octavo jackpot más grande en la historia de Powerball.

¿Por qué el Powerball lleva 43 sorteos sin ganador?

La actual racha comenzó después del sorteo del 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos, uno vendido en Florida y otro en Texas, compartieron un jackpot de $20 millones.

Desde entonces, ningún jugador ha conseguido acertar los cinco números blancos y el Powerball en un mismo sorteo. La extracción de este lunes será la 43.ª consecutiva dentro de la actual racha del jackpot.

El acumulado ha ido aumentando mientras los jugadores siguen obteniendo premios en categorías inferiores. El sábado, por ejemplo, cinco boletos acertaron las cinco bolas blancas, aunque ninguno consiguió el Powerball necesario para quedarse con el premio mayor.

Así quedó el último sorteo del Powerball

La extracción del sábado 8 de agosto dejó como combinación ganadora:

Números ganadores : 5 - 9 - 35 - 54 - 63

: 5 - 9 - 35 - 54 - 63 Powerball: 7

7 Power Play: 3x

Ningún boleto acertó los seis números. Sin embargo, cuatro boletos consiguieron $1 millón al acertar las cinco bolas blancas. Fueron vendidos en Arizona, Florida, Michigan y Nueva York.

Otro boleto vendido en Texas también acertó las cinco bolas blancas y, al haber incluido Power Play, recibió $2 millones.

Los últimos resultados del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 10 de agosto de 2026 6 - 37 - 54 - 55 - 64 10 3x 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 - 20 - 59 - 60 - 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 - 30 - 41 - 48 - 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 - 17 - 27 - 48 - 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2x

¿Dónde se ubica el jackpot de $905 millones entre los más grandes?

El premio de este lunes ya ingresó al top 10 histórico de Powerball y ocupa el octavo puesto. Por delante aparecen siete jackpots que superaron los $1,000 millones.

Puesto Jackpot Fecha 1 $2.04 mil millones 7 de noviembre de 2022 2 $1.817 mil millones 24 de diciembre de 2025 3 $1.787 mil millones 6 de septiembre de 2025 4 $1.765 mil millones 11 de octubre de 2023 5 $1.586 mil millones 13 de enero de 2016 6 $1.326 mil millones 6 de abril de 2024 7 $1.08 mil millones 19 de julio de 2023 8 $905 millones 10 de agosto de 2026 9 $842.4 millones 1 de enero de 2024 10 $768.4 millones 27 de marzo de 2019

El récord continúa en manos del jackpot de $2.04 mil millones, sorteado el 7 de noviembre de 2022.

¿A qué hora se sortea el Powerball hoy?

La extracción de este lunes está programada para las 10:59 p.m. ET desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee. Los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado.

Estos son los horarios en algunas ciudades de Estados Unidos:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

Powerball también transmite los sorteos en directo a través de su sitio oficial.

¿Qué números hay que acertar para ganar los $905 millones?

El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número entre el 1 y el 26 para el Powerball rojo. Para quedarse con el jackpot es necesario acertar los cinco números blancos y el Powerball.

Las cinco bolas blancas pueden aparecer en cualquier orden. No es necesario que coincidan con la misma secuencia elegida en el boleto.

La probabilidad de ganar el jackpot es de aproximadamente 1 entre 292.2 millones, mientras que las posibilidades de obtener cualquier premio son de 1 entre 24.9.

¿Cómo funciona el Power Play?

El Power Play es una opción adicional que cuesta $1 por jugada y permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

Los multiplicadores disponibles son 2x, 3x, 4x, 5x y 10x. El 10x solamente puede aparecer cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. El premio de Match 5 con Power Play es de $2 millones.

En el sorteo del sábado, el multiplicador fue 3x, lo que permitió que el boleto de Texas que acertó las cinco bolas blancas elevara su premio de $1 millón a $2 millones.

¿Qué pasa si nadie gana el jackpot esta noche?

Si ningún boleto consigue los cinco números blancos y el Powerball, el premio mayor seguirá acumulándose para la siguiente extracción.

El próximo sorteo está programado para el miércoles 12 de agosto de 2026. El nuevo jackpot dependerá del resultado de esta noche y de las ventas de boletos.

Powerball ya vende boletos en Reino Unido

Powerball amplió sus ventas al Reino Unido desde el 21 de julio de 2026, incorporando ese mercado a los territorios donde puede jugarse el mismo jackpot.

En Estados Unidos, el juego se comercializa en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los boletos cuestan $2 por jugada, aunque en Idaho y Montana Power Play está incluido y el precio mínimo es de $3.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 10/08/2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball del 10 de agosto?

Los números ganadores del sorteo de este lunes todavía están pendientes. La extracción se realizará a las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $905 millones. El valor en efectivo para quien opte por el pago único es de $391.9 millones, antes de impuestos.

¿Quién ganó el Powerball del sábado 8 de agosto?

Nadie ganó el jackpot. Cuatro boletos acertaron las cinco bolas blancas y ganaron $1 millón cada uno, mientras que un boleto vendido en Texas obtuvo $2 millones con Power Play.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del sábado 8 de agosto fue 5 - 9 - 35 - 54 - 63, con Powerball 7 y Power Play 3x.

¿Cuál es el mayor jackpot de Powerball?

El récord es de $2.04 mil millones, sorteado el 7 de noviembre de 2022. El premio de $905 millones de este lunes ocupa el octavo lugar histórico.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

El siguiente sorteo está programado para el miércoles 12 de agosto de 2026, en caso de que nadie gane el jackpot de $905 millones esta noche.