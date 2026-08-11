El Powerball vuelve a poner en juego este lunes 10 de agosto de 2026 un jackpot estimado de US$905 millones, después de que el sorteo del sábado terminara sin un boleto que acertara las cinco bolas blancas y el Powerball. La extracción está programada para las 10:59 p.m. ET y, una vez publicados los resultados oficiales, aquí podrás revisar la combinación ganadora, el Powerball, el Power Play y los principales premios de la jornada.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy, 10 de agosto?

Los números del sorteo de este lunes todavía no han sido extraídos. La combinación oficial se conocerá después de la extracción de las cinco bolas blancas y la bola roja del Powerball.

Resultados Números ganadores Bola blanca 1 6 Bola blanca 2 37 Bola blanca 3 54 Bola blanca 4 55 Bola blanca 5 64 Powerball 10 Power Play 3x

Números ganadores: 6-37-54-55-64

6-37-54-55-64 Powerball: 10

10 Power Play: 3x

La combinación se actualizará en esta misma nota una vez finalice el sorteo.

US$905 millones: ¿cuánto puede ganar el afortunado del Powerball?

El jackpot anunciado para esta noche es de US$905 millones si el ganador opta por la modalidad de anualidad. La alternativa de pago único tiene un valor en efectivo estimado de US$391.9 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto estimado Anualidad US$905 millones Pago único US$391.9 millones

El ganador del jackpot debe acertar los cinco números blancos y el Powerball. Las cinco bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden; la combinación completa es la que determina el premio mayor.

¿Por qué el Powerball llegó a US$905 millones?

El premio creció después del sorteo del sábado 8 de agosto, cuando nadie consiguió la combinación necesaria para llevarse el jackpot.

En aquella extracción salieron 5, 9, 35, 54 y 63, con Powerball 7 y Power Play 3x. El resultado dejó nuevamente el premio mayor sin ganador y elevó el jackpot hasta los US$905 millones para este lunes.

El Powerball acumula así una extensa racha sin ganador del premio mayor desde el jackpot de US$20 millones repartido el 2 de mayo, cuando dos boletos, vendidos en Florida y Texas, compartieron el premio.

¿Quiénes ganaron premios en el último sorteo?

Aunque nadie acertó el jackpot del sábado, sí hubo cinco boletos que consiguieron las cinco bolas blancas.

Un boleto vendido en Texas ganó US$2 millones gracias al Power Play, mientras que otros cuatro, vendidos en Arizona, Florida, Michigan y Nueva York, obtuvieron US$1 millón cada uno.

La combinación del sábado fue:

5 - 9 - 35 - 54 - 63 | Powerball: 7 | Power Play: 3x

Estos fueron los últimos números del Powerball

La jornada del 10 de agosto todavía está pendiente, por lo que el resultado de esta noche deberá incorporarse a la tabla después de la extracción.

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 10 de agosto de 2026 6 - 37 - 54 - 55 - 64 10 3x 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 - 20 - 59 - 60 - 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 - 30 - 41 - 48 - 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 - 17 - 27 - 48 - 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2x

¿A qué hora es el sorteo del Powerball este lunes?

El sorteo está previsto para las 10:59 p.m. ET de este lunes 10 de agosto. Powerball realiza sus extracciones regularmente los lunes, miércoles y sábados desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee.

Estos son los horarios en algunas de las principales ciudades estadounidenses:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Cómo revisar un boleto de Powerball?

Cuando se publiquen los resultados, compara los cinco números blancos de tu boleto con la combinación oficial y después verifica el Powerball.

Para obtener el jackpot es necesario acertar los cinco números blancos y la bola roja. Powerball ofrece además otras ocho formas de ganar premios, dependiendo de la cantidad de coincidencias obtenidas.

Los números blancos no tienen que aparecer en el mismo orden que figuran en el boleto. Lo importante es acertar la combinación correspondiente al sorteo.

¿Qué es el Power Play?

El Power Play es una opción adicional que permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot. Tiene un costo adicional de US$1 por jugada. Los multiplicadores disponibles son 2x, 3x, 4x y 5x; el 10x se ofrece únicamente cuando el jackpot anunciado es de US$150 millones o menos.

En el sorteo del sábado 8 de agosto, el multiplicador fue 3x y permitió que el boleto de Texas que acertó las cinco bolas blancas recibiera US$2 millones.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el jackpot?

Conseguir el premio mayor de Powerball no depende únicamente de acertar cinco números. El jugador también debe coincidir con el Powerball.

Las probabilidades de ganar el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones. La lotería contempla, sin embargo, diferentes categorías de premios para quienes consiguen combinaciones parciales.

El boleto básico cuesta US$2 por jugada.

¿Qué pasa si nadie gana los US$905 millones?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y el Powerball, el jackpot volverá a acumularse para el siguiente sorteo.

La próxima extracción está programada para el miércoles 12 de agosto de 2026. El nuevo premio dependerá del resultado de esta noche y de la venta de boletos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 10 de agosto de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball del 10 de agosto?

Los números del sorteo de este lunes todavía están pendientes. La extracción está programada para las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para este lunes es de US$905 millones. El pago único en efectivo está calculado en US$391.9 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del Powerball del sábado?

Los números del sábado 8 de agosto fueron 5 - 9 - 35 - 54 - 63, con Powerball 7 y Power Play 3x. No hubo ganador del jackpot.

¿Alguien ganó un premio en el último sorteo?

Sí. Un boleto de Texas ganó US$2 millones con Power Play y cuatro boletos, vendidos en Arizona, Florida, Michigan y Nueva York, ganaron US$1 millón cada uno.

¿A qué hora salen los resultados del Powerball?

El sorteo se realiza a las 10:59 p.m. ET. Los números ganadores se publican una vez que concluye la extracción oficial.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Si este lunes no hay ganador del jackpot, el próximo sorteo se realizará el miércoles 12 de agosto de 2026.