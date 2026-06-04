Las Elecciones Presidenciales de Perú 2026 se perfilan como uno de los momentos más decisivos del año para millones de ciudadanos . Este domingo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente del país en una jornada clave para el futuro político y social del país. Según lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las mesas de votación estarán habilitadas desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. (nuevo horario ampliado por las demoras en instalación de mesas debido a problemas generados por una empresa contratista responsable del despliegue del material electoral), por lo que se recomienda asistir con anticipación para evitar aglomeraciones.

En esta contienda electoral participan diversos candidatos que buscan el respaldo del electorado con propuestas centradas en seguridad, economía y gobernabilidad. El proceso es supervisado por entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, que garantiza la transparencia y legalidad del proceso, junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, encargado de la identificación de los ciudadanos.

Durante la jornada, se espera una alta participación ciudadana, ya que el voto es obligatorio en el Perú. Las autoridades han enfatizado la importancia de acudir informados, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal electoral para que el proceso se desarrolle con normalidad y sin contratiempos.

¿Qué documentos llevar para votar el 07 de junio?

Al igual que en la primera vuelta, es indispensable presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) , ya sea en su versión azul o electrónica, para poder ejercer tu derecho al voto en el balotaje de las Elecciones Presidenciales de Perú 2026. Este documento es el único válido para identificarte en tu mesa de sufragio, según lo dispuesto por la ONPE y el JNE. No se aceptan copias ni otros documentos como pasaporte o licencia de conducir.

Asimismo, se recomienda verificar previamente tu local de votación, número de mesa y horario sugerido de sufragio en las plataformas oficiales como el sitio web https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Esto te permitirá ahorrar tiempo y evitar inconvenientes el día de la elección.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a la ciudadanía que la segunda vuelta no genera un nuevo padrón electoral; porque de acuerdo a ley el padrón se cierra 6 meses antes de la primera jornada electoral y contempla a los ciudadanos mayores de 18 años cumplidos hasta el mismo día de la primera vuelta.

Asimismo, Reniec autorizó, de manera excepcional, el uso del DNI amarillo (para aquellos peruanos que cumplieron la mayoría de edad y aparecen incorporados en el padrón electoral) y prorrogó la vigencia de los documentos nacionales de identidad vencidos o por caducar, para sufragar en la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio.

¿Qué pasa si no votas el 07 de junio?

En el Perú, el voto es obligatorio para ciudadanos cuyas edades oscilan entre 18 y 70 años. Si no asistes a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Perú 2026, recibirás una multa económica determinada según tu clasificación socioeconómica (no pobre, pobre o extrema pobreza).

Además, si no pagas la multa, podrías enfrentar restricciones para realizar trámites importantes como gestiones bancarias, firma de contratos o procesos administrativos ante el Estado. El Jurado Nacional de Elecciones es la entidad encargada de supervisar estas sanciones.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

Si no acudiste a votar, no cumpliste tu deber de asistir como miembro de mesa o te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente, recibes una multa electoral que puedes pagar en el Banco de la Nación o mediante plataformas digitales autorizadas . Si no llegas a pagarla, aún tienes derecho a voto, pero:

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social ni obtener un brevete.

Además, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.

Cumplir con esta obligación es fundamental para evitar inconvenientes futuros y mantenerte habilitado para cualquier trámite legal o administrativo dentro del país.

¿Dónde pagar tu multa electoral?

Puedes consultar si cuentas con una multa electoral, la razón de la misma y si se ha iniciado o no un proceso de cobranza, además de cancelar tu deuda en línea, a través del servicio ofrecido por el JNE, averiguarlo en sus oficinas o en cualquiera agencia del Banco de la Nación. Para cancelar tu penalización, puedes:

Recuerda que el pago de las multas no es personal y cualquiera puede pagar tu deuda, brindando tu número de DNI.