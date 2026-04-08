En el Perú, el voto es obligatorio y no asistir a sufragar en las Elecciones Generales 2026 genera una multa económica que fija el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aplica la ONPE. Esta sanción no es igual para todos, porque depende del nivel de pobreza del distrito donde figura tu domicilio en el DNI.

Para este proceso electoral, la multa por omitir el voto se calcula como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en 2026 asciende a 5.500 soles . A partir de ese valor, se han definido tres montos distintos para electores de distritos no pobres, pobres y de pobreza extrema.

Es importante subrayar que el beneficio económico se otorga únicamente si el ciudadano ejerce efectivamente el cargo durante todo el día electoral el 12 de abril. (Foto: USI)

Montos de multa por no votar según tu distrito

La ONPE ha detallado tres escalas de multa por no sufragar, en función de la clasificación socioeconómica del distrito de residencia del elector. Esta clasificación se basa en la información oficial del INEI y se utiliza desde procesos anteriores, no es un cambio nuevo para 2026.

Los montos son los siguientes:

Distritos no pobres : multa de 110 soles (equivalente aproximadamente al 2% de la UIT).

: multa de 110 soles (equivalente aproximadamente al 2% de la UIT). Distritos pobres no extremos : multa de 55 soles (alrededor del 1% de la UIT).

: multa de 55 soles (alrededor del 1% de la UIT). Distritos de pobreza extrema: multa de 27,50 soles (0,5% de la UIT).

En resumen, quien viva en un distrito clasificado como no pobre pagará el monto más alto, mientras que la ciudadanía que reside en zonas de pobreza extrema tiene una sanción reducida, con el objetivo de no afectar desproporcionadamente su economía. Si tienes dudas sobre cómo está catalogado tu distrito, puedes revisarlo en las plataformas oficiales del JNE o de la ONPE, donde se publica la relación de distritos con su nivel de pobreza.

Multa especial si eres miembro de mesa y no asistes

Si además de elector fuiste sorteado como miembro de mesa, tus obligaciones son mayores y, por lo tanto, también la multa si no cumples. La ONPE ha informado que la sanción por no asistir a desempeñar el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026 es de 275 soles, sin importar si eres titular o suplente.

Esta multa se aplica cuando el ciudadano no se presenta, llega demasiado tarde o se niega a firmar la hoja de asistencia que certifica que cumplió con su función. Además, esta penalidad no reemplaza a la multa por no votar: si no vas como miembro de mesa y tampoco emites tu voto , deberás asumir ambas sanciones. Por ejemplo, en un distrito no pobre, el monto total podría alcanzar 385 soles (110 por no votar y 275 por no cumplir como miembro de mesa).

¿Qué pasa si no pagas tu multa electoral?

No pagar la multa electoral no es un simple detalle administrativo: genera restricciones concretas en varios trámites ante el Estado peruano. De acuerdo con las precisiones de la ONPE y el JNE, mientras tengas multas impagas podrías enfrentar limitaciones para realizar gestiones como: obtener o renovar tu DNI, realizar trámites en entidades públicas, intervenir en procesos de nombramiento o ascenso en el sector público y participar en otros procedimientos administrativos.

Además, las multas se registran en el sistema del JNE y se mantienen hasta que el ciudadano regulariza su situación, sea pagando de manera directa o gestionando alguna exoneración, si corresponde. Esto significa que, aunque pase el tiempo, la deuda no desaparece automáticamente y puede seguir afectando tu vida cotidiana, desde un viaje que requiere documentación vigente hasta un trámite laboral.

Si fuiste sorteado y no quieres cumplir con tu función como miembro de mesa en las elecciones generales 2026, hay una multa que deberás pagar. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT)

¿Dónde y cómo puedes pagar o consultar tu multa?

Si ya sabes que no asistirás a votar o si en un proceso anterior acumulaste deudas, es clave verificar tu estado antes de la elección. La ONPE ha reiterado que los electores pueden consultar sus multas electorales a través de las plataformas digitales oficiales, donde aparece el detalle por proceso y el monto a cancelar.

El pago suele habilitarse en canales como el Banco de la Nación y plataformas de pago en línea vinculadas al JNE y la ONPE, con códigos específicos para cada tipo de multa (por omisión al voto o por no asistir como miembro de mesa). Tras cancelar, el sistema actualiza la información y se levantan las restricciones asociadas a la deuda electoral. Si tienes dudas sobre el procedimiento o necesitas orientación presencial, puedes acudir a las oficinas del JNE o a los módulos de atención de la ONPE en tu región.

¿Por qué es importante informarte y votar?

Más allá de la multa, las Elecciones Generales 2026 definirán presidente, vicepresidentes, representantes al Parlamento Andino, senadores y diputados, es decir, a las autoridades que tomarán decisiones clave para el país en los próximos años. Estar informado sobre las reglas, los montos de las sanciones y las consecuencias de no votar te permite decidir con responsabilidad si acudirás o no a las urnas y cómo organizarte para cumplir con tu deber cívico.

Si finalmente no puedes asistir, recuerda revisar en qué categoría se encuentra tu distrito, cuánto tendrás que pagar y qué plazos y canales tienes para regularizar tu situación electoral. De esta manera, evitas problemas posteriores con trámites esenciales y mantienes tu condición de ciudadano habilitado para participar en futuros procesos electorales.