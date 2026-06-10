El deporte en Puerto Rico suele hablar el idioma del béisbol, el baloncesto y el boxeo. Sin embargo, cada cuatro años aparece un evento capaz de romper esa rutina y colarse en millones de hogares alrededor del mundo. La Copa Mundial de la FIFA pertenece a esa categoría. No importa si el aficionado sigue el fútbol semana tras semana o solo se acerca durante las grandes citas internacionales: el Mundial siempre encuentra la forma de convertirse en tema de conversación.

La edición de 2026 promete ser distinta a todas las anteriores. Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Para los aficionados en Puerto Rico, la buena noticia es que habrá múltiples maneras de seguir el torneo, desde la televisión abierta hasta plataformas de streaming con cobertura completa de cada encuentro.

Telemundo Puerto Rico será la principal ventana en español para seguir la Copa del Mundo, mientras que Peacock ofrecerá acceso a los 104 partidos del campeonato. A ello se suman FS1, FOX, Universo y distintas opciones digitales que permitirán acompañar el torneo desde cualquier lugar de la isla.

TL;DR: Lo que necesitas sobre la transmisión del Mundial 2026 en Puerto Rico

📺 Telemundo Puerto Rico transmitirá 92 partidos del Mundial 2026.

⚽ Universo (Punto 2) emitirá los 12 encuentros restantes.

📱 Peacock ofrecerá los 104 partidos del campeonato en español.

🇺🇸 FOX y FS1 transmitirán los encuentros en inglés.

🏆 La final del Mundial podrá verse por Telemundo y Peacock.

📲 También será posible seguir los partidos mediante la aplicación y sitio web de Telemundo Puerto Rico.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Puerto Rico por TV y streaming?

Plataforma Cobertura Telemundo Puerto Rico 92 partidos Universo (Punto 2) 12 partidos Peacock 104 partidos FOX Partidos seleccionados FS1 Partidos seleccionados Telemundo PR App Cobertura en vivo TelemundoPR.com Cobertura en vivo

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Puerto Rico?

Los aficionados tendrán varias alternativas para seguir la Copa del Mundo en español e inglés.

La cobertura principal estará a cargo de Telemundo Puerto Rico, que transmitirá 92 encuentros en televisión abierta. Los 12 partidos restantes se emitirán mediante Universo (Punto 2), principalmente durante jornadas con partidos simultáneos.

Quienes deseen ver absolutamente todos los encuentros podrán hacerlo mediante Peacock, plataforma que ofrecerá los 104 partidos del torneo con narración en español.

¿Qué canal es Telemundo Puerto Rico?

Para seguir los partidos del Mundial 2026, estos son los principales canales disponibles en Puerto Rico.

Operador Canal Antena 2.2 DIRECTV 88 Dish Network 3 Liberty 88 Claro TV 9

¿Qué canal es Universo (Punto 2) en Puerto Rico?

Universo complementará la cobertura de Telemundo durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias cuando existan partidos simultáneos.

Operador Canal DIRECTV 179 Dish Network 3 Liberty 88 Claro TV 9

¿Qué canal es FS1 en Puerto Rico?

FS1 formará parte de la cobertura en inglés del Mundial 2026.

Operador Canal Claro TV 616 SD / 1616 HD DIRECTV 655 Dish Network 150

¿Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026 por Peacock?

Para los aficionados que prefieren seguir el campeonato en español y sin limitaciones de programación, Peacock se presenta como una de las alternativas más completas.

La plataforma incluirá los 104 partidos del Mundial 2026, además de programación especial, resúmenes diarios, análisis y contenido exclusivo relacionado con el torneo.

Esto convierte a Peacock en la opción ideal para quienes no quieren depender de cambios de canal entre Telemundo y Universo.

¿Cuál es la forma más económica de ver el Mundial 2026 en Puerto Rico?

La alternativa más accesible sigue siendo la televisión abierta.

Con una antena digital compatible, los aficionados podrán acceder a las transmisiones de Telemundo Puerto Rico sin necesidad de contratar servicios de cable o streaming.

Para quienes quieran ampliar la cobertura y acceder a los 104 partidos, Peacock suele representar una opción más económica que los paquetes tradicionales de televisión en vivo.

Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Puerto Rico

Fecha Partido Hora de Puerto Rico 11 de junio México vs. Sudáfrica 4:00 p.m. 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 10:00 p.m. 13 de junio Brasil vs. Marruecos 7:00 p.m. 16 de junio Argentina vs. Argelia 10:00 p.m. 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 5:00 p.m. 21 de junio España vs. Arabia Saudita 1:00 p.m. 26 de junio Uruguay vs. España 9:00 p.m. 27 de junio Colombia vs. Portugal 8:30 p.m.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Las aplicaciones compatibles incluyen:

Peacock

Telemundo Puerto Rico

Roku

Apple TV

Android TV

Google TV

Fire TV

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Puerto Rico

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en Puerto Rico?

Telemundo Puerto Rico será la principal señal en español, mientras que FOX y FS1 ofrecerán la cobertura en inglés.

¿Dónde ver todos los partidos?

Peacock transmitirá los 104 encuentros del campeonato.

¿Telemundo transmitirá la final?

Sí. La final forma parte de la cobertura oficial de Telemundo.

¿Se puede ver gratis?

Sí. Muchos partidos estarán disponibles mediante Telemundo Puerto Rico utilizando una antena digital compatible.

El Mundial también encontrará su espacio en Puerto Rico

Aunque el béisbol, el baloncesto y el boxeo continúan ocupando buena parte de la conversación deportiva en la isla, la Copa Mundial sigue siendo uno de esos acontecimientos capaces de atraer la atención de aficionados de todos los perfiles. Durante más de un mes, Puerto Rico tendrá acceso a una cobertura amplia, tanto gratuita como de pago, para seguir el torneo más grande en la historia del fútbol.