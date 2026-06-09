El Mundial 2026 tendrá uno de sus escenarios más importantes en Florida. El Hard Rock Stadium de Miami albergará partidos de la fase de grupos, una semifinal y el encuentro por el tercer puesto, consolidando al sur del estado como uno de los grandes centros de atención del torneo. Pero la experiencia mundialista no se limitará a quienes consigan una entrada.

Desde Miami y Fort Lauderdale hasta Orlando, Tampa o Jacksonville, millones de aficionados podrán seguir los 104 partidos gracias a la cobertura de Telemundo, Universo, Peacock, FOX y FS1. Esta guía reúne los canales, plataformas y opciones para ver la Copa Mundial 2026 desde cualquier rincón de Florida.

TL;DR

📺 Telemundo transmitirá 92 partidos del Mundial 2026 en español.

🌎 Universo emitirá los 12 encuentros restantes.

⚽ Peacock ofrecerá los 104 partidos del torneo.

🏟️ Miami será sede de siete partidos, incluida una semifinal y el duelo por el tercer puesto.

🇺🇸 FOX y FS1 transmitirán los 104 encuentros en inglés.

📱 Los partidos también estarán disponibles por streaming mediante Peacock, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV.

¿Cómo ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Florida?

La principal opción para seguir la Copa Mundial 2026 en español por televisión abierta será Telemundo. La cadena ofrecerá 92 encuentros del campeonato, incluyendo partidos de la fase de grupos, rondas eliminatorias y algunos de los compromisos más atractivos del torneo.

Los 12 encuentros restantes serán transmitidos por Universo, mientras que Peacock contará con los 104 partidos para los suscriptores de los planes Premium y Premium Plus.

Canales de Telemundo en Florida (Guía TV)

¿Qué canal es Telemundo en Miami?

Operador Canal Señal abierta 51 DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Xfinity 13

¿Qué canal es Telemundo en Fort Lauderdale?

Operador Canal Señal abierta 51 DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Xfinity 13

¿Qué canal es Telemundo en Jacksonville?

Operador Canal Señal abierta 30.4 DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Xfinity 221

¿Qué canal es Telemundo en Orlando?

Operador Canal Señal abierta 31 DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum 62 Xfinity 21

¿Qué canal es Telemundo en Tampa?

Operador Canal Señal abierta 49 DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum 19 Xfinity 21

¿Cuántos partidos transmitirá Telemundo durante el Mundial 2026?

La distribución de la cobertura en español será la siguiente:

Plataforma Partidos Telemundo 92 Universo 12 Peacock 104

Esto permitirá que los aficionados puedan seguir absolutamente todo el campeonato en español mediante el ecosistema de NBCUniversal.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 en inglés?

FOX posee los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

Canal Partidos FOX 70 FS1 34

Entre ambas señales se emitirán los 104 encuentros del torneo.

Canales de FOX Sports 1 (FS1) en Florida (Guía TV)

¿Qué canal es FOX Sports 1 (FS1) en Miami?

Operador Canal DIRECTV 219 Dish 150 Xfinity 450

¿Qué canal es FOX Sports 1 (FS1) en Fort Lauderdale?

Operador Canal DIRECTV 219 Dish 150 Xfinity 40

¿Qué canal es FOX Sports 1 (FS1) en Jacksonville?

Operador Canal DIRECTV 219 Dish 150 Xfinity 53

¿Qué canal es FOX Sports 1 (FS1) en Orlando?

Operador Canal DIRECTV 219 Dish 150 Spectrum 32 Xfinity 26

¿Qué canal es FOX Sports 1 (FS1) en Tampa?

Operador Canal DIRECTV 219 Dish 150 Spectrum 112 Xfinity 48

Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Florida

La fase de grupos ofrecerá encuentros de gran interés para la comunidad latina residente en Estados Unidos.

Fecha Partido Hora Florida (ET) 11 de junio México vs. Sudáfrica 4:00 p.m. 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 12:00 a.m. 13 de junio Brasil vs. Marruecos 7:00 p.m. 16 de junio Argentina vs. Argelia 10:00 p.m. 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 5:00 p.m. 17 de junio Colombia vs. Uzbekistán 5:00 p.m. 18 de junio México vs. República de Corea 10:00 p.m. 22 de junio Argentina vs. Austria 7:00 p.m. 23 de junio Panamá vs. Croacia 7:00 p.m. 27 de junio Colombia vs. Portugal 7:30 p.m.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Miami?

Miami será una de las sedes más importantes del campeonato y albergará siete encuentros.

Fecha Partido 15 de junio Arabia Saudita vs. Uruguay 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde 24 de junio Escocia vs. Brasil 27 de junio Colombia vs. Portugal 3 de julio 1.º Grupo J vs. 2.º Grupo H 11 de julio Semifinal 18 de julio Partido por el tercer lugar

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Peacock?

Peacock será la plataforma que ofrecerá acceso a los 104 partidos de la Copa Mundial 2026 en español.

La aplicación es compatible con:

Smart TV

Android TV

Google TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

iPhone

Android

Computadoras

Opciones de streaming para ver el Mundial 2026 en Florida

Los aficionados también podrán seguir los encuentros mediante servicios de televisión por internet.

Peacock

Fubo

YouTube TV

Hulu + Live TV

FOX One

Estas plataformas permiten ver los partidos en vivo desde teléfonos móviles, tablets, computadoras y televisores inteligentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Florida

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en español en Florida?

Telemundo transmitirá 92 partidos y Universo los 12 restantes.

¿Dónde ver los 104 partidos en español?

Peacock ofrecerá acceso completo a todos los encuentros del campeonato.

¿FOX transmitirá el Mundial 2026?

Sí. FOX emitirá 70 partidos y FS1 los 34 restantes.

¿Miami tendrá partidos del Mundial?

Sí. El Hard Rock Stadium albergará siete encuentros, incluida una semifinal y el partido por el tercer puesto.

¿Puedo ver el Mundial desde mi teléfono móvil?

Sí. Peacock, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV cuentan con aplicaciones móviles compatibles.

¿Los partidos se podrán ver gratis por televisión abierta?

Sí. Telemundo emitirá 92 partidos mediante señal abierta en gran parte de Florida.

Florida se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes de su historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 convertirá a Florida en uno de los centros neurálgicos del fútbol mundial. Con Miami como sede de algunos de los encuentros más importantes del torneo y una amplia oferta de transmisión en español e inglés, los aficionados tendrán múltiples maneras de seguir cada jornada. Ya sea desde casa, en un bar deportivo o en las tribunas del Hard Rock Stadium, el Mundial promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano en Estados Unidos.