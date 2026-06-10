El regreso de Colombia a una Copa del Mundo devolverá una rutina que millones de aficionados conocen bien: organizar la agenda alrededor de los partidos de la Tricolor. Durante poco más de un mes, el país volverá a detenerse frente al televisor para seguir un torneo que promete ser histórico, no solo por la presencia de 48 selecciones y 104 encuentros, sino también por la expectativa que acompaña a una generación llamada a competir contra las mejores del planeta.

La cobertura será más amplia que en cualquier edición anterior. La televisión abierta seguirá teniendo un papel central a través de Caracol Televisión y Canal RCN, mientras que DSports y DGO ofrecerán acceso completo a los 104 partidos del campeonato. A ellos se suman ESPN, Disney+ Premium y otras plataformas que ampliarán las opciones para seguir cada jornada desde televisores, teléfonos móviles, computadoras y Smart TV.

TL;DR

📺 Caracol TV y Canal RCN transmitirán partidos del Mundial 2026 por señal abierta.

⚽ DSports ofrecerá los 104 partidos de la Copa del Mundo.

📱 DGO permitirá seguir todo el torneo por streaming.

🎙️ ESPN y Disney+ Premium emitirán encuentros seleccionados.

🇨🇴 Los partidos de Colombia podrán verse por televisión abierta y plataformas digitales.

🏆 El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia por TV y streaming?

Plataforma Cobertura Caracol TV Partidos seleccionados Canal RCN Partidos seleccionados DSports 104 partidos DGO 104 partidos ESPN Partidos seleccionados Disney+ Premium Partidos seleccionados Win Sports Cobertura especial

¿Dónde ver los partidos de Colombia en el Mundial 2026?

Si bien la Copa del Mundo ofrecerá 104 encuentros, buena parte de la atención en Colombia estará concentrada en el recorrido de la Tricolor. Los compromisos del equipo nacional podrán seguirse tanto por televisión abierta como por plataformas de pago y streaming.

Partido Canales Colombia vs. Uzbekistán Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO Colombia vs. RD Congo Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO Colombia vs. Portugal Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO

Además, ESPN y Disney+ Premium podrían incorporar algunos de estos encuentros dentro de su cobertura mundialista.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir el campeonato más importante del fútbol.

Canal o plataforma Cobertura Caracol TV Partidos seleccionados Canal RCN Partidos seleccionados DSports 104 partidos DGO 104 partidos vía streaming ESPN Partidos seleccionados Disney+ Premium Partidos seleccionados Win Sports Cobertura especial y encuentros seleccionados

La oferta combinará televisión abierta, señales deportivas premium y plataformas digitales para que los aficionados puedan seguir el torneo desde cualquier lugar.

¿Qué canal transmite todos los partidos del Mundial 2026 en Colombia?

La única señal con los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será DSports.

Además de la transmisión televisiva, todos los encuentros estarán disponibles mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV, que permitirá seguir el campeonato completo desde dispositivos móviles y televisores inteligentes.

¿Qué canal es DSports en Colombia?

Señal Canal DSports 610 SD / 1610 HD DSports 2 612 SD / 1612 HD DSports 3 613 SD / 1613 HD DSports 4K 614 SD / 1614 HD

Para quienes buscan seguir cada partido del torneo sin excepciones, esta será la opción más completa disponible en Colombia.

¿Qué canal es Caracol TV en Colombia?

Caracol Televisión volverá a ser una de las principales ventanas del Mundial para millones de colombianos y transmitirá encuentros destacados del campeonato, incluidos los partidos de la Selección Colombia.

Operador Canal TDT 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil DIRECTV 132 SD-HD / 1132 HD Claro TV 106 SD / 109 HD / 1006 HD Movistar TV 105 HD / 156 SD / 816 HD Tigo 201 HD / 7 SD / 5 SD / 30 SD HD Multiplay 10 HD / 4 HD / 42 HD Colcable 23 / 12-25 A / 7 HD ETB 277 SD / 252 HD EMCALI 101

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Caracol TV en Colombia?

Caracol Televisión emitirá una selección de partidos de la fase de grupos, incluidos los tres encuentros de la Selección Colombia y algunos de los compromisos más atractivos del torneo.

Fecha Partido Hora Colombia 11 de junio México vs. Sudáfrica 14:00 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 20:00 13 de junio Brasil vs. Marruecos 17:00 14 de junio Países Bajos vs. Japón 15:00 15 de junio España vs. Cabo Verde 11:00 16 de junio Argentina vs. Argelia 20:00 17 de junio Colombia vs. Uzbekistán 21:00 18 de junio Suiza vs. Bosnia 14:00 19 de junio Escocia vs. Marruecos 17:00 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil 15:00 21 de junio Bélgica vs. Irán 14:00 22 de junio Argentina vs. Austria 12:00 23 de junio Colombia vs. Congo 21:00 24 de junio Escocia vs. Brasil 17:00 25 de junio Ecuador vs. Alemania 15:00 26 de junio Uruguay vs. España 19:00 27 de junio Colombia vs. Portugal 18:30

¿Qué canal es RCN en Colombia?

RCN también tendrá una presencia destacada durante el Mundial 2026 con transmisiones de partidos seleccionados y programación especial relacionada con la participación de Colombia.

Operador Canal Señal abierta Canal 15 Movistar TV Canal 160 Claro TV Bogotá Canal 4 Claro TV Cali Canal 5 Claro TV Barranquilla Canal 9 Claro TV Medellín Canal 9 Claro TV Cartagena Canal 31 Claro TV Global Canal 478 Tigo Bogotá Canal 4 Tigo Cali Canal 9 Tigo Bucaramanga Canal 12 Tigo Manizales Canal 30 Tigo Cartagena Canal 31

Importante: la numeración puede variar según la ciudad y el operador contratado.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá el Canal RCN en Colombia?

El Canal Deprotes RCN TV emitirá una selección de partidos de la fase de grupos, incluidos los tres encuentros de la Selección Colombia y algunos de los compromisos más atractivos del torneo.

Fecha Partido Hora Colombia 11 de junio México vs. Sudáfrica 14:00 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 20:00 13 de junio Brasil vs. Marruecos 17:00 14 de junio Países Bajos vs. Japón 15:00 15 de junio España vs. Cabo Verde 11:00 16 de junio Argentina vs. Argelia 20:00 17 de junio Colombia vs. Uzbekistán 21:00 18 de junio Suiza vs. Bosnia 14:00 19 de junio Escocia vs. Marruecos 17:00 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil 15:00 21 de junio Bélgica vs. Irán 14:00 22 de junio Argentina vs. Austria 12:00 23 de junio Colombia vs. Congo 21:00 24 de junio Escocia vs. Brasil 17:00 25 de junio Ecuador vs. Alemania 15:00 26 de junio Uruguay vs. España 19:00 27 de junio Colombia vs. Portugal 18:30

¿Qué canal es Win Sports en Colombia?

Win Sports contará con programación especial relacionada con el Mundial y contenidos complementarios para los aficionados.

Operador Canal DIRECTV 634 SD-HD / 1634 HD Claro TV 522 SD / 1522 HD Claro TV HD 523 HD Movistar TV 210 HD Movistar 497 SD / 896 HD Tigo Une 139 SD / 239 HD Tigo Une 24 SD HV TV 1002 HD EMCALI 205 HD

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Win Sports en Colombia?

Win Sports contará con una selección de partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La programación incluye encuentros de selecciones tradicionales como Inglaterra, Países Bajos, España, Argentina, México y Ecuador.

Fecha Partido Hora Colombia 11 de junio Corea del Sur vs. República Checa 21:00 12 de junio Canadá vs. Bosnia 14:00 13 de junio Qatar vs. Suiza 14:00 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador 18:00 15 de junio Uruguay vs. Arabia Saudita 17:00 16 de junio Irak vs. Noruega 17:00 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 15:00 18 de junio México vs. Corea del Sur 20:00 19 de junio Turquía vs. Paraguay 22:00 20 de junio Países Bajos vs. Suecia 14:00 20 de junio Ecuador vs. Curazao 19:00 21 de junio España vs. Arabia Saudita 11:00 22 de junio Noruega vs. Senegal 19:00 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán 12:00 24 de junio República Checa vs. México 20:00 25 de junio Túnez vs. Países Bajos 18:00 26 de junio Noruega vs. Francia 14:00 27 de junio Jordania vs. Argentina 21:00

¿Qué canal es ESPN en Colombia?

ESPN y Disney+ Premium complementarán la cobertura mundialista con encuentros seleccionados y programación especial.

ESPN

Operador Canal DIRECTV 621 SD / 1621 HD Movistar TV 200 HD / 483 SD / 884 HD Claro TV 540 HD / 1510 HD

ESPN 2

Operador Canal DIRECTV 622 SD-HD Movistar TV 202 HD / 486 SD / 886 HD Claro TV 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Tigo 29 SD / 246 HD Click HD 310 HD / 312 HD Colcable 15 / 12 HD Conexión Digital 34 A / 28 D

¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en Colombia?

Los canales de televisión abierta concentrarán buena parte de la audiencia durante el torneo.

Entre los encuentros que habitualmente forman parte de este tipo de coberturas destacan:

Partido inaugural.

Partidos de la Selección Colombia.

Encuentros destacados de la fase de grupos.

Octavos de final.

Cuartos de final.

Semifinales.

Final de la Copa del Mundo.

La programación definitiva dependerá de los acuerdos de transmisión de cada cadena.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por DGO?

DGO permitirá acceder a toda la Copa Mundial desde:

Teléfonos móviles.

Tablets.

Computadoras.

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Google TV.

Fire TV.

Roku.

La plataforma contará con acceso a las señales de DSports y a los 104 partidos del torneo.

¿Qué partidos transmitirá Disney+ Premium?

Disney+ Premium ofrecerá una selección de encuentros mediante la producción y narración de ESPN.

La aplicación es compatible con:

Smart TV.

Android.

iPhone.

Apple TV.

Chromecast.

Computadoras.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Disney+ Premium en Colombia?

Disney+ Premium ofrecerá una selección de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia mediante la cobertura de ESPN. Entre los encuentros confirmados destacan compromisos de la Selección Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Ecuador, España y Estados Unidos.

Fecha Partido Hora Colombia 11 de junio México vs. Sudáfrica 14:00 12 de junio Canadá vs. Bosnia 14:00 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 20:00 13 de junio Brasil vs. Marruecos 17:00 14 de junio Países Bajos vs. Japón 15:00 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador 18:00 15 de junio España vs. Cabo Verde 11:00 15 de junio Uruguay vs. Arabia Saudita 17:00 16 de junio Argentina vs. Argelia 20:00 17 de junio Colombia vs. Uzbekistán 21:00 18 de junio Suiza vs. Bosnia 14:00 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil 15:00 20 de junio Ecuador vs. Curazao 19:00 21 de junio España vs. Arabia Saudita 11:00 21 de junio Bélgica vs. Irán 14:00 22 de junio Argentina vs. Austria 12:00 23 de junio Colombia vs. Congo 21:00 24 de junio Escocia vs. Brasil 17:00 25 de junio Ecuador vs. Alemania 15:00 26 de junio Uruguay vs. España 19:00 27 de junio Colombia vs. Portugal 18:30 27 de junio Jordania vs. Argentina 21:00

Los tres partidos de Colombia en la fase de grupos forman parte de la programación confirmada de Disney+ Premium, lo que convierte a la plataforma en una de las principales alternativas para los aficionados de la Tricolor que prefieren seguir el torneo por streaming.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados podrán seguir el campeonato mediante aplicaciones compatibles con los principales sistemas operativos del mercado.

DGO.

Disney+.

Android TV.

Google TV.

Apple TV.

Roku.

Fire TV.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Colombia

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en Colombia?

Caracol TV, Canal RCN, DSports, ESPN y Win Sports contarán con cobertura relacionada con el torneo.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

DSports y DGO serán las únicas alternativas con acceso a los 104 encuentros.

¿Caracol TV transmitirá los partidos de Colombia?

Sí. Los encuentros de la Selección Colombia estarán disponibles por televisión abierta.

¿RCN también tendrá partidos del Mundial?

Sí. Canal RCN contará con transmisiones de encuentros destacados del campeonato.

¿Disney+ transmitirá partidos del Mundial 2026?

Sí. La plataforma ofrecerá una selección de encuentros mediante la cobertura de ESPN.

¿Cuál es la mejor opción para ver todo el Mundial?

DSports y DGO son las únicas alternativas con cobertura completa de los 104 partidos.

Colombia vuelve al escenario más grande del fútbol

Cada Mundial construye sus propias historias. Algunas terminan en títulos, otras en partidos inolvidables y otras simplemente en recuerdos compartidos frente a una pantalla. Colombia volverá a formar parte de esa conversación global en 2026 y, gracias a una oferta de transmisión más amplia que nunca, los aficionados tendrán múltiples maneras de acompañar cada paso de la Tricolor y seguir de cerca el Mundial más grande en la historia del fútbol.