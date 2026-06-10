Colombia's forward #07 Luis Diaz celebrates after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, on June 10, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Colombia's forward #07 Luis Diaz celebrates after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, on June 10, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El regreso de Colombia a una Copa del Mundo devolverá una rutina que millones de aficionados conocen bien: organizar la agenda alrededor de los partidos de la Tricolor. Durante poco más de un mes, el país volverá a detenerse frente al televisor para seguir un torneo que promete ser histórico, no solo por la presencia de 48 selecciones y 104 encuentros, sino también por la expectativa que acompaña a una generación llamada a competir contra las mejores del planeta.

La cobertura será más amplia que en cualquier edición anterior. La televisión abierta seguirá teniendo un papel central a través de Caracol Televisión y Canal RCN, mientras que DSports y DGO ofrecerán acceso completo a los 104 partidos del campeonato. A ellos se suman ESPN, Disney+ Premium y otras plataformas que ampliarán las opciones para seguir cada jornada desde televisores, teléfonos móviles, computadoras y Smart TV.

TL;DR

  • 📺 Caracol TV y Canal RCN transmitirán partidos del Mundial 2026 por señal abierta.
  • ⚽ DSports ofrecerá los 104 partidos de la Copa del Mundo.
  • 📱 DGO permitirá seguir todo el torneo por streaming.
  • 🎙️ ESPN y Disney+ Premium emitirán encuentros seleccionados.
  • 🇨🇴 Los partidos de Colombia podrán verse por televisión abierta y plataformas digitales.
  • 🏆 El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia por TV y streaming?

PlataformaCobertura
Caracol TVPartidos seleccionados
Canal RCNPartidos seleccionados
DSports104 partidos
DGO104 partidos
ESPNPartidos seleccionados
Disney+ PremiumPartidos seleccionados
Win SportsCobertura especial

¿Dónde ver los partidos de Colombia en el Mundial 2026?

Si bien la Copa del Mundo ofrecerá 104 encuentros, buena parte de la atención en Colombia estará concentrada en el recorrido de la Tricolor. Los compromisos del equipo nacional podrán seguirse tanto por televisión abierta como por plataformas de pago y streaming.

PartidoCanales
Colombia vs. UzbekistánCaracol TV, Canal RCN, DSports y DGO
Colombia vs. RD CongoCaracol TV, Canal RCN, DSports y DGO
Colombia vs. PortugalCaracol TV, Canal RCN, DSports y DGO

Además, ESPN y Disney+ Premium podrían incorporar algunos de estos encuentros dentro de su cobertura mundialista.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir el campeonato más importante del fútbol.

Canal o plataformaCobertura
Caracol TVPartidos seleccionados
Canal RCNPartidos seleccionados
DSports104 partidos
DGO104 partidos vía streaming
ESPNPartidos seleccionados
Disney+ PremiumPartidos seleccionados
Win SportsCobertura especial y encuentros seleccionados

La oferta combinará televisión abierta, señales deportivas premium y plataformas digitales para que los aficionados puedan seguir el torneo desde cualquier lugar.

¿Qué canal transmite todos los partidos del Mundial 2026 en Colombia?

La única señal con los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será DSports.

Además de la transmisión televisiva, todos los encuentros estarán disponibles mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV, que permitirá seguir el campeonato completo desde dispositivos móviles y televisores inteligentes.

¿Qué canal es DSports en Colombia?

SeñalCanal
DSports610 SD / 1610 HD
DSports 2612 SD / 1612 HD
DSports 3613 SD / 1613 HD
DSports 4K614 SD / 1614 HD

Para quienes buscan seguir cada partido del torneo sin excepciones, esta será la opción más completa disponible en Colombia.

¿Qué canal es Caracol TV en Colombia?

Caracol Televisión volverá a ser una de las principales ventanas del Mundial para millones de colombianos y transmitirá encuentros destacados del campeonato, incluidos los partidos de la Selección Colombia.

OperadorCanal
TDT14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
DIRECTV132 SD-HD / 1132 HD
Claro TV106 SD / 109 HD / 1006 HD
Movistar TV105 HD / 156 SD / 816 HD
Tigo201 HD / 7 SD / 5 SD / 30 SD
HD Multiplay10 HD / 4 HD / 42 HD
Colcable23 / 12-25 A / 7 HD
ETB277 SD / 252 HD
EMCALI101

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Caracol TV en Colombia?

Caracol Televisión emitirá una selección de partidos de la fase de grupos, incluidos los tres encuentros de la Selección Colombia y algunos de los compromisos más atractivos del torneo.

FechaPartidoHora Colombia
11 de junioMéxico vs. Sudáfrica14:00
12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay20:00
13 de junioBrasil vs. Marruecos17:00
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón15:00
15 de junioEspaña vs. Cabo Verde11:00
16 de junioArgentina vs. Argelia20:00
17 de junioColombia vs. Uzbekistán21:00
18 de junioSuiza vs. Bosnia14:00
19 de junioEscocia vs. Marruecos17:00
20 de junioAlemania vs. Costa de Marfil15:00
21 de junioBélgica vs. Irán14:00
22 de junioArgentina vs. Austria12:00
23 de junioColombia vs. Congo21:00
24 de junioEscocia vs. Brasil17:00
25 de junioEcuador vs. Alemania15:00
26 de junioUruguay vs. España19:00
27 de junioColombia vs. Portugal18:30

¿Qué canal es RCN en Colombia?

RCN también tendrá una presencia destacada durante el Mundial 2026 con transmisiones de partidos seleccionados y programación especial relacionada con la participación de Colombia.

OperadorCanal
Señal abiertaCanal 15
Movistar TVCanal 160
Claro TV BogotáCanal 4
Claro TV CaliCanal 5
Claro TV BarranquillaCanal 9
Claro TV MedellínCanal 9
Claro TV CartagenaCanal 31
Claro TV GlobalCanal 478
Tigo BogotáCanal 4
Tigo CaliCanal 9
Tigo BucaramangaCanal 12
Tigo ManizalesCanal 30
Tigo CartagenaCanal 31

Importante: la numeración puede variar según la ciudad y el operador contratado.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá el Canal RCN en Colombia?

El Canal Deprotes RCN TV emitirá una selección de partidos de la fase de grupos, incluidos los tres encuentros de la Selección Colombia y algunos de los compromisos más atractivos del torneo.

FechaPartidoHora Colombia
11 de junioMéxico vs. Sudáfrica14:00
12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay20:00
13 de junioBrasil vs. Marruecos17:00
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón15:00
15 de junioEspaña vs. Cabo Verde11:00
16 de junioArgentina vs. Argelia20:00
17 de junioColombia vs. Uzbekistán21:00
18 de junioSuiza vs. Bosnia14:00
19 de junioEscocia vs. Marruecos17:00
20 de junioAlemania vs. Costa de Marfil15:00
21 de junioBélgica vs. Irán14:00
22 de junioArgentina vs. Austria12:00
23 de junioColombia vs. Congo21:00
24 de junioEscocia vs. Brasil17:00
25 de junioEcuador vs. Alemania15:00
26 de junioUruguay vs. España19:00
27 de junioColombia vs. Portugal18:30

¿Qué canal es Win Sports en Colombia?

Win Sports contará con programación especial relacionada con el Mundial y contenidos complementarios para los aficionados.

OperadorCanal
DIRECTV634 SD-HD / 1634 HD
Claro TV522 SD / 1522 HD
Claro TV HD523 HD
Movistar TV210 HD
Movistar497 SD / 896 HD
Tigo Une139 SD / 239 HD
Tigo Une24 SD
HV TV1002 HD
EMCALI205 HD

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Win Sports en Colombia?

Win Sports contará con una selección de partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La programación incluye encuentros de selecciones tradicionales como Inglaterra, Países Bajos, España, Argentina, México y Ecuador.

FechaPartidoHora Colombia
11 de junioCorea del Sur vs. República Checa21:00
12 de junioCanadá vs. Bosnia14:00
13 de junioQatar vs. Suiza14:00
14 de junioCosta de Marfil vs. Ecuador18:00
15 de junioUruguay vs. Arabia Saudita17:00
16 de junioIrak vs. Noruega17:00
17 de junioInglaterra vs. Croacia15:00
18 de junioMéxico vs. Corea del Sur20:00
19 de junioTurquía vs. Paraguay22:00
20 de junioPaíses Bajos vs. Suecia14:00
20 de junioEcuador vs. Curazao19:00
21 de junioEspaña vs. Arabia Saudita11:00
22 de junioNoruega vs. Senegal19:00
23 de junioPortugal vs. Uzbekistán12:00
24 de junioRepública Checa vs. México20:00
25 de junioTúnez vs. Países Bajos18:00
26 de junioNoruega vs. Francia14:00
27 de junioJordania vs. Argentina21:00

¿Qué canal es ESPN en Colombia?

ESPN y Disney+ Premium complementarán la cobertura mundialista con encuentros seleccionados y programación especial.

ESPN

OperadorCanal
DIRECTV621 SD / 1621 HD
Movistar TV200 HD / 483 SD / 884 HD
Claro TV540 HD / 1510 HD

ESPN 2

OperadorCanal
DIRECTV622 SD-HD
Movistar TV202 HD / 486 SD / 886 HD
Claro TV510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
Tigo29 SD / 246 HD
Click HD310 HD / 312 HD
Colcable15 / 12 HD
Conexión Digital34 A / 28 D

¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en Colombia?

Los canales de televisión abierta concentrarán buena parte de la audiencia durante el torneo.

Entre los encuentros que habitualmente forman parte de este tipo de coberturas destacan:

  • Partido inaugural.
  • Partidos de la Selección Colombia.
  • Encuentros destacados de la fase de grupos.
  • Octavos de final.
  • Cuartos de final.
  • Semifinales.
  • Final de la Copa del Mundo.

La programación definitiva dependerá de los acuerdos de transmisión de cada cadena.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por DGO?

DGO permitirá acceder a toda la Copa Mundial desde:

  • Teléfonos móviles.
  • Tablets.
  • Computadoras.
  • Smart TV.
  • Android TV.
  • Apple TV.
  • Google TV.
  • Fire TV.
  • Roku.

La plataforma contará con acceso a las señales de DSports y a los 104 partidos del torneo.

¿Qué partidos transmitirá Disney+ Premium?

Disney+ Premium ofrecerá una selección de encuentros mediante la producción y narración de ESPN.

La aplicación es compatible con:

  • Smart TV.
  • Android.
  • iPhone.
  • Apple TV.
  • Chromecast.
  • Computadoras.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Disney+ Premium en Colombia?

Disney+ Premium ofrecerá una selección de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia mediante la cobertura de ESPN. Entre los encuentros confirmados destacan compromisos de la Selección Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Ecuador, España y Estados Unidos.

FechaPartidoHora Colombia
11 de junioMéxico vs. Sudáfrica14:00
12 de junioCanadá vs. Bosnia14:00
12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay20:00
13 de junioBrasil vs. Marruecos17:00
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón15:00
14 de junioCosta de Marfil vs. Ecuador18:00
15 de junioEspaña vs. Cabo Verde11:00
15 de junioUruguay vs. Arabia Saudita17:00
16 de junioArgentina vs. Argelia20:00
17 de junioColombia vs. Uzbekistán21:00
18 de junioSuiza vs. Bosnia14:00
20 de junioAlemania vs. Costa de Marfil15:00
20 de junioEcuador vs. Curazao19:00
21 de junioEspaña vs. Arabia Saudita11:00
21 de junioBélgica vs. Irán14:00
22 de junioArgentina vs. Austria12:00
23 de junioColombia vs. Congo21:00
24 de junioEscocia vs. Brasil17:00
25 de junioEcuador vs. Alemania15:00
26 de junioUruguay vs. España19:00
27 de junioColombia vs. Portugal18:30
27 de junioJordania vs. Argentina21:00

Los tres partidos de Colombia en la fase de grupos forman parte de la programación confirmada de Disney+ Premium, lo que convierte a la plataforma en una de las principales alternativas para los aficionados de la Tricolor que prefieren seguir el torneo por streaming.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados podrán seguir el campeonato mediante aplicaciones compatibles con los principales sistemas operativos del mercado.

  • DGO.
  • Disney+.
  • Android TV.
  • Google TV.
  • Apple TV.
  • Roku.
  • Fire TV.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Colombia

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en Colombia?

Caracol TV, Canal RCN, DSports, ESPN y Win Sports contarán con cobertura relacionada con el torneo.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

DSports y DGO serán las únicas alternativas con acceso a los 104 encuentros.

¿Caracol TV transmitirá los partidos de Colombia?

Sí. Los encuentros de la Selección Colombia estarán disponibles por televisión abierta.

¿RCN también tendrá partidos del Mundial?

Sí. Canal RCN contará con transmisiones de encuentros destacados del campeonato.

¿Disney+ transmitirá partidos del Mundial 2026?

Sí. La plataforma ofrecerá una selección de encuentros mediante la cobertura de ESPN.

¿Cuál es la mejor opción para ver todo el Mundial?

DSports y DGO son las únicas alternativas con cobertura completa de los 104 partidos.

Colombia vuelve al escenario más grande del fútbol

Cada Mundial construye sus propias historias. Algunas terminan en títulos, otras en partidos inolvidables y otras simplemente en recuerdos compartidos frente a una pantalla. Colombia volverá a formar parte de esa conversación global en 2026 y, gracias a una oferta de transmisión más amplia que nunca, los aficionados tendrán múltiples maneras de acompañar cada paso de la Tricolor y seguir de cerca el Mundial más grande en la historia del fútbol.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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