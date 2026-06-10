Con la Copa Mundial 2026 cada vez más cerca, crece el interés entre los aficionados peruanos por conocer cómo seguir en vivo el torneo que concentrará la atención del planeta. La transmisión de los partidos será uno de los aspectos más buscados por los fanáticos del fútbol, por lo que en esta nota detallamos qué canales de televisión llevarán a las pantallas de Perú todas las incidencias de la máxima cita deportiva. Aprovecha la oportunidad.

La Copa Mundial 2026 promete captar la atención de millones de espectadores gracias a la presencia de las mejores selecciones del planeta y a un formato que ofrecerá más partidos y emociones. Como ocurre en cada cita mundialista, la cobertura televisiva desempeñará un papel fundamental para acercar la acción a los hogares peruanos y permitir que los fanáticos disfruten de cada jornada desde cualquier rincón del país.

Desde los encuentros de la fase de grupos hasta la esperada final que definirá al nuevo campeón del mundo, la transmisión de los partidos será clave para quienes desean vivir de cerca cada momento del certamen. A continuación, repasamos los canales de TV que emitirán la Copa Mundial 2026 en Perú y los detalles que debes conocer sobre su cobertura.

La Copa Mundial FIFA 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Los canales de TV que transmitirán los partidos de la Copa Mundial 2026 en Perú

TV abierta y de paga

América TV transmitirá la Copa Mundial 2026 en Perú de manera gratuita y a través de la señal abierta. El canal emitirá un total de 40 partidos del certamen (25 de la fase de grupos, seis de los 16avos de final, cuatro de los octavos de final, dos choques de cuartos de final, ambas semifinales y la gran final.

Con respecto a la TV de paga, te comento que DSports, disponible a través de DirecTV, cuenta con la licencia para transmitir todos los encuentros de la Copa Mundial 2026.

Servicios de streaming

DGO, la plataforma de streaming de DSports, pasará todos los partidos del Mundial 2026 por Internet, al igual que Paramount+. En el caso de Disney+, pues solo transmitirá 30 partidos del certamen, todos ellos a través de su plan Premium. De esos encuentros, 22 juegos serán de la fase de grupos, dos de los 16avos de final, dos de los octavos de final, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la final.