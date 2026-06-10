Hay torneos que se siguen por pasión y otros que terminan marcando el ritmo de las semanas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece a la segunda categoría. Durante más de un mes, millones de aficionados consultarán horarios, reorganizarán agendas y reservarán espacios frente al televisor para seguir un campeonato que reunirá a 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.
La edición de 2026 será la más grande en la historia del torneo y ofrecerá jornadas prácticamente todos los días. Para evitar cálculos de última hora, esta guía reúne el calendario completo de la fase de grupos con los horarios convertidos a la hora oficial de Caracas, además de las fechas clave de las rondas eliminatorias y la final.
TL;DR: Lo que debes saber de los horarios del Mundial 2026 en Venezuela
- ⚽ El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio.
- 🇻🇪 Todos los horarios están convertidos a la hora oficial de Caracas.
- 📅 Incluye el calendario completo de la fase de grupos.
- 🏆 También encontrarás las fechas de las rondas eliminatorias.
- 🌎 Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final del torneo.
Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Venezuela
Jueves 11 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|México vs. Sudáfrica
|4:00 p.m.
|Corea del Sur vs. República Checa
|11:00 p.m.
Viernes 12 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
|3:00 p.m.
|Estados Unidos vs. Paraguay
|12:00 a.m. (13 de junio)
Sábado 13 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Catar vs. Suiza
|6:00 p.m.
|Brasil vs. Marruecos
|7:00 p.m.
|Haití vs. Escocia
|8:00 p.m.
Domingo 14 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Australia vs. Turquía
|3:00 a.m.
|Alemania vs. Curazao
|2:00 p.m.
|Países Bajos vs. Japón
|5:00 p.m.
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|7:00 p.m.
|Suecia vs. Túnez
|11:00 p.m.
Lunes 15 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|España vs. Cabo Verde
|12:00 p.m.
|Bélgica vs. Egipto
|6:00 p.m.
|Uruguay vs. Arabia Saudita
|6:00 p.m.
|Irán vs. Nueva Zelanda
|12:00 a.m. (16 de junio)
Martes 16 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Austria vs. Jordania
|6:00 p.m.
|Francia vs. Senegal
|7:00 p.m.
|Irak vs. Noruega
|7:00 p.m.
|Argentina vs. Argelia
|10:00 p.m.
Miércoles 17 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Portugal vs. RD Congo
|2:00 p.m.
|Inglaterra vs. Croacia
|5:00 p.m.
|Colombia vs. Uzbekistán
|5:00 p.m.
|Ghana vs. Panamá
|7:00 p.m.
Jueves 18 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|República Checa vs. Sudáfrica
|12:00 p.m.
|Canadá vs. Catar
|3:00 p.m.
|Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
|6:00 p.m.
|México vs. Corea del Sur
|10:00 p.m.
Viernes 19 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Estados Unidos vs. Australia
|6:00 p.m.
|Escocia vs. Marruecos
|6:00 p.m.
|Brasil vs. Haití
|7:00 p.m.
Sábado 20 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Turquía vs. Paraguay
|3:00 a.m.
|Países Bajos vs. Suecia
|2:00 p.m.
|Alemania vs. Costa de Marfil
|7:00 p.m.
|Ecuador vs. Curazao
|9:00 p.m.
Domingo 21 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Túnez vs. Japón
|11:00 p.m. (20 de junio)
|España vs. Arabia Saudita
|12:00 p.m.
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|3:00 p.m.
|Bélgica vs. Irán
|6:00 p.m.
|Uruguay vs. Cabo Verde
|6:00 p.m.
Lunes 22 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Francia vs. Irak
|5:00 p.m.
|Jordania vs. Argelia
|6:00 p.m.
|Argentina vs. Austria
|7:00 p.m.
|Noruega vs. Senegal
|8:00 p.m.
Martes 23 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Portugal vs. Uzbekistán
|2:00 p.m.
|Inglaterra vs. Ghana
|6:00 p.m.
|Panamá vs. Croacia
|7:00 p.m.
|Colombia vs. RD Congo
|11:00 p.m.
Miércoles 24 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|República Checa vs. México
|5:00 p.m.
|Suiza vs. Canadá
|6:00 p.m.
|Bosnia y Herzegovina vs. Catar
|6:00 p.m.
|Escocia vs. Brasil
|6:00 p.m.
|Marruecos vs. Haití
|6:00 p.m.
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|7:00 p.m.
Jueves 25 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Curazao vs. Costa de Marfil
|4:00 p.m.
|Ecuador vs. Alemania
|4:00 p.m.
|Japón vs. Suecia
|8:00 p.m.
|Túnez vs. Países Bajos
|8:00 p.m.
|Turquía vs. Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Paraguay vs. Australia
|10:00 p.m.
Viernes 26 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Noruega vs. Francia
|6:00 p.m.
|Senegal vs. Irak
|6:00 p.m.
|Egipto vs. Irán
|8:00 p.m.
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|9:00 p.m.
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|9:00 p.m.
|Uruguay vs. España
|11:00 p.m.
Sábado 27 de junio
|Partido
|Hora Caracas
|Panamá vs. Inglaterra
|5:00 p.m.
|Croacia vs. Ghana
|5:00 p.m.
|Colombia vs. Portugal
|7:30 p.m.
|RD Congo vs. Uzbekistán
|7:30 p.m.
|Argelia vs. Austria
|9:00 p.m.
|Jordania vs. Argentina
|9:00 p.m.
Los partidos más esperados para los aficionados venezolanos
Aunque la Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones, algunos encuentros destacan desde el primer día por tradición, figuras internacionales y atractivo deportivo.
|Partido
|Fecha
|Hora Caracas
|México vs. Sudáfrica
|11 de junio
|4:00 p.m.
|Estados Unidos vs. Paraguay
|12 de junio
|12:00 a.m.
|Brasil vs. Marruecos
|13 de junio
|7:00 p.m.
|Argentina vs. Argelia
|16 de junio
|10:00 p.m.
|Inglaterra vs. Croacia
|17 de junio
|5:00 p.m.
|España vs. Arabia Saudita
|21 de junio
|12:00 p.m.
|Uruguay vs. España
|26 de junio
|11:00 p.m.
|Colombia vs. Portugal
|27 de junio
|7:30 p.m.
¿Cuándo se juegan las fases eliminatorias del Mundial 2026?
|Fase
|Fechas
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Partido por el tercer puesto
|18 de julio
|Final
|19 de julio
¿Cuándo es la final del Mundial 2026?
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio. Será el último partido de un torneo histórico que, por primera vez, contará con 48 selecciones y 104 encuentros.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los horarios de Venezuela para ver los partidos del Mundial 2026
¿Qué hora tienen los partidos del Mundial 2026 en Venezuela?
Todos los horarios de esta guía están convertidos a la hora oficial de Caracas (UTC-4).
¿Cuándo comienza el Mundial 2026?
El torneo comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.
¿Cuándo termina el Mundial 2026?
La final se jugará el 19 de julio.
¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?
La competición contará con 104 encuentros.
¿Cuál será el partido inaugural?
México vs. Sudáfrica abrirá oficialmente la Copa Mundial 2026.
Un mes para vivir el fútbol a otra velocidad
Cada Mundial termina construyendo su propia rutina. Algunos aficionados seguirán de cerca a Argentina, otros a Brasil, Colombia, Uruguay o España. Lo que todos tendrán en común será la necesidad de mirar el reloj con frecuencia durante poco más de un mes. Con este calendario adaptado al horario de Caracas, la planificación ya está resuelta y solo queda esperar el pitazo inicial del torneo más grande en la historia del fútbol.