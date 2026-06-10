CARACAS (VENEZUELA), 06/11/2026.- ¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026 en Venezuela? Consulta el fixture completo de la Copa del Mundo con horarios actualizados para Caracas. FOTO DE JONGHO SHIN PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
CARACAS (VENEZUELA), 06/11/2026.- ¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026 en Venezuela? Consulta el fixture completo de la Copa del Mundo con horarios actualizados para Caracas. FOTO DE JONGHO SHIN PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Hay torneos que se siguen por pasión y otros que terminan marcando el ritmo de las semanas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece a la segunda categoría. Durante más de un mes, millones de aficionados consultarán horarios, reorganizarán agendas y reservarán espacios frente al televisor para seguir un campeonato que reunirá a 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

La edición de 2026 será la más grande en la historia del torneo y ofrecerá jornadas prácticamente todos los días. Para evitar cálculos de última hora, esta guía reúne el calendario completo de la fase de grupos con los horarios convertidos a la hora oficial de Caracas, además de las fechas clave de las rondas eliminatorias y la final.

TL;DR: Lo que debes saber de los horarios del Mundial 2026 en Venezuela

  • ⚽ El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio.
  • 🇻🇪 Todos los horarios están convertidos a la hora oficial de Caracas.
  • 📅 Incluye el calendario completo de la fase de grupos.
  • 🏆 También encontrarás las fechas de las rondas eliminatorias.
  • 🌎 Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final del torneo.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Venezuela

Jueves 11 de junio

PartidoHora Caracas
México vs. Sudáfrica4:00 p.m.
Corea del Sur vs. República Checa11:00 p.m.

Viernes 12 de junio

PartidoHora Caracas
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina3:00 p.m.
Estados Unidos vs. Paraguay12:00 a.m. (13 de junio)

Sábado 13 de junio

PartidoHora Caracas
Catar vs. Suiza6:00 p.m.
Brasil vs. Marruecos7:00 p.m.
Haití vs. Escocia8:00 p.m.

Domingo 14 de junio

PartidoHora Caracas
Australia vs. Turquía3:00 a.m.
Alemania vs. Curazao2:00 p.m.
Países Bajos vs. Japón5:00 p.m.
Costa de Marfil vs. Ecuador7:00 p.m.
Suecia vs. Túnez11:00 p.m.

Lunes 15 de junio

PartidoHora Caracas
España vs. Cabo Verde12:00 p.m.
Bélgica vs. Egipto6:00 p.m.
Uruguay vs. Arabia Saudita6:00 p.m.
Irán vs. Nueva Zelanda12:00 a.m. (16 de junio)

Martes 16 de junio

PartidoHora Caracas
Austria vs. Jordania6:00 p.m.
Francia vs. Senegal7:00 p.m.
Irak vs. Noruega7:00 p.m.
Argentina vs. Argelia10:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

PartidoHora Caracas
Portugal vs. RD Congo2:00 p.m.
Inglaterra vs. Croacia5:00 p.m.
Colombia vs. Uzbekistán5:00 p.m.
Ghana vs. Panamá7:00 p.m.

Jueves 18 de junio

PartidoHora Caracas
República Checa vs. Sudáfrica12:00 p.m.
Canadá vs. Catar3:00 p.m.
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina6:00 p.m.
México vs. Corea del Sur10:00 p.m.

Viernes 19 de junio

PartidoHora Caracas
Estados Unidos vs. Australia6:00 p.m.
Escocia vs. Marruecos6:00 p.m.
Brasil vs. Haití7:00 p.m.

Sábado 20 de junio

PartidoHora Caracas
Turquía vs. Paraguay3:00 a.m.
Países Bajos vs. Suecia2:00 p.m.
Alemania vs. Costa de Marfil7:00 p.m.
Ecuador vs. Curazao9:00 p.m.

Domingo 21 de junio

PartidoHora Caracas
Túnez vs. Japón11:00 p.m. (20 de junio)
España vs. Arabia Saudita12:00 p.m.
Nueva Zelanda vs. Egipto3:00 p.m.
Bélgica vs. Irán6:00 p.m.
Uruguay vs. Cabo Verde6:00 p.m.

Lunes 22 de junio

PartidoHora Caracas
Francia vs. Irak5:00 p.m.
Jordania vs. Argelia6:00 p.m.
Argentina vs. Austria7:00 p.m.
Noruega vs. Senegal8:00 p.m.

Martes 23 de junio

PartidoHora Caracas
Portugal vs. Uzbekistán2:00 p.m.
Inglaterra vs. Ghana6:00 p.m.
Panamá vs. Croacia7:00 p.m.
Colombia vs. RD Congo11:00 p.m.

Miércoles 24 de junio

PartidoHora Caracas
República Checa vs. México5:00 p.m.
Suiza vs. Canadá6:00 p.m.
Bosnia y Herzegovina vs. Catar6:00 p.m.
Escocia vs. Brasil6:00 p.m.
Marruecos vs. Haití6:00 p.m.
Sudáfrica vs. Corea del Sur7:00 p.m.

Jueves 25 de junio

PartidoHora Caracas
Curazao vs. Costa de Marfil4:00 p.m.
Ecuador vs. Alemania4:00 p.m.
Japón vs. Suecia8:00 p.m.
Túnez vs. Países Bajos8:00 p.m.
Turquía vs. Estados Unidos9:00 p.m.
Paraguay vs. Australia10:00 p.m.

Viernes 26 de junio

PartidoHora Caracas
Noruega vs. Francia6:00 p.m.
Senegal vs. Irak6:00 p.m.
Egipto vs. Irán8:00 p.m.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita9:00 p.m.
Nueva Zelanda vs. Bélgica9:00 p.m.
Uruguay vs. España11:00 p.m.

Sábado 27 de junio

PartidoHora Caracas
Panamá vs. Inglaterra5:00 p.m.
Croacia vs. Ghana5:00 p.m.
Colombia vs. Portugal7:30 p.m.
RD Congo vs. Uzbekistán7:30 p.m.
Argelia vs. Austria9:00 p.m.
Jordania vs. Argentina9:00 p.m.

Los partidos más esperados para los aficionados venezolanos

Aunque la Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones, algunos encuentros destacan desde el primer día por tradición, figuras internacionales y atractivo deportivo.

PartidoFechaHora Caracas
México vs. Sudáfrica11 de junio4:00 p.m.
Estados Unidos vs. Paraguay12 de junio12:00 a.m.
Brasil vs. Marruecos13 de junio7:00 p.m.
Argentina vs. Argelia16 de junio10:00 p.m.
Inglaterra vs. Croacia17 de junio5:00 p.m.
España vs. Arabia Saudita21 de junio12:00 p.m.
Uruguay vs. España26 de junio11:00 p.m.
Colombia vs. Portugal27 de junio7:30 p.m.

¿Cuándo se juegan las fases eliminatorias del Mundial 2026?

FaseFechas
Dieciseisavos de final28 de junio al 3 de julio
Octavos de final4 al 7 de julio
Cuartos de final9 al 11 de julio
Semifinales14 y 15 de julio
Partido por el tercer puesto18 de julio
Final19 de julio

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio. Será el último partido de un torneo histórico que, por primera vez, contará con 48 selecciones y 104 encuentros.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los horarios de Venezuela para ver los partidos del Mundial 2026

¿Qué hora tienen los partidos del Mundial 2026 en Venezuela?

Todos los horarios de esta guía están convertidos a la hora oficial de Caracas (UTC-4).

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El torneo comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.

¿Cuándo termina el Mundial 2026?

La final se jugará el 19 de julio.

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?

La competición contará con 104 encuentros.

¿Cuál será el partido inaugural?

México vs. Sudáfrica abrirá oficialmente la Copa Mundial 2026.

Un mes para vivir el fútbol a otra velocidad

Cada Mundial termina construyendo su propia rutina. Algunos aficionados seguirán de cerca a Argentina, otros a Brasil, Colombia, Uruguay o España. Lo que todos tendrán en común será la necesidad de mirar el reloj con frecuencia durante poco más de un mes. Con este calendario adaptado al horario de Caracas, la planificación ya está resuelta y solo queda esperar el pitazo inicial del torneo más grande en la historia del fútbol.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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