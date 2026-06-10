Hay torneos que se siguen por pasión y otros que terminan marcando el ritmo de las semanas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece a la segunda categoría. Durante más de un mes, millones de aficionados consultarán horarios, reorganizarán agendas y reservarán espacios frente al televisor para seguir un campeonato que reunirá a 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

La edición de 2026 será la más grande en la historia del torneo y ofrecerá jornadas prácticamente todos los días. Para evitar cálculos de última hora, esta guía reúne el calendario completo de la fase de grupos con los horarios convertidos a la hora oficial de Caracas, además de las fechas clave de las rondas eliminatorias y la final.

TL;DR: Lo que debes saber de los horarios del Mundial 2026 en Venezuela

⚽ El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio.

🇻🇪 Todos los horarios están convertidos a la hora oficial de Caracas.

📅 Incluye el calendario completo de la fase de grupos.

🏆 También encontrarás las fechas de las rondas eliminatorias.

🌎 Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final del torneo.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Venezuela

Jueves 11 de junio

Partido Hora Caracas México vs. Sudáfrica 4:00 p.m. Corea del Sur vs. República Checa 11:00 p.m.

Viernes 12 de junio

Partido Hora Caracas Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 3:00 p.m. Estados Unidos vs. Paraguay 12:00 a.m. (13 de junio)

Sábado 13 de junio

Partido Hora Caracas Catar vs. Suiza 6:00 p.m. Brasil vs. Marruecos 7:00 p.m. Haití vs. Escocia 8:00 p.m.

Domingo 14 de junio

Partido Hora Caracas Australia vs. Turquía 3:00 a.m. Alemania vs. Curazao 2:00 p.m. Países Bajos vs. Japón 5:00 p.m. Costa de Marfil vs. Ecuador 7:00 p.m. Suecia vs. Túnez 11:00 p.m.

Lunes 15 de junio

Partido Hora Caracas España vs. Cabo Verde 12:00 p.m. Bélgica vs. Egipto 6:00 p.m. Uruguay vs. Arabia Saudita 6:00 p.m. Irán vs. Nueva Zelanda 12:00 a.m. (16 de junio)

Martes 16 de junio

Partido Hora Caracas Austria vs. Jordania 6:00 p.m. Francia vs. Senegal 7:00 p.m. Irak vs. Noruega 7:00 p.m. Argentina vs. Argelia 10:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

Partido Hora Caracas Portugal vs. RD Congo 2:00 p.m. Inglaterra vs. Croacia 5:00 p.m. Colombia vs. Uzbekistán 5:00 p.m. Ghana vs. Panamá 7:00 p.m.

Jueves 18 de junio

Partido Hora Caracas República Checa vs. Sudáfrica 12:00 p.m. Canadá vs. Catar 3:00 p.m. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 6:00 p.m. México vs. Corea del Sur 10:00 p.m.

Viernes 19 de junio

Partido Hora Caracas Estados Unidos vs. Australia 6:00 p.m. Escocia vs. Marruecos 6:00 p.m. Brasil vs. Haití 7:00 p.m.

Sábado 20 de junio

Partido Hora Caracas Turquía vs. Paraguay 3:00 a.m. Países Bajos vs. Suecia 2:00 p.m. Alemania vs. Costa de Marfil 7:00 p.m. Ecuador vs. Curazao 9:00 p.m.

Domingo 21 de junio

Partido Hora Caracas Túnez vs. Japón 11:00 p.m. (20 de junio) España vs. Arabia Saudita 12:00 p.m. Nueva Zelanda vs. Egipto 3:00 p.m. Bélgica vs. Irán 6:00 p.m. Uruguay vs. Cabo Verde 6:00 p.m.

Lunes 22 de junio

Partido Hora Caracas Francia vs. Irak 5:00 p.m. Jordania vs. Argelia 6:00 p.m. Argentina vs. Austria 7:00 p.m. Noruega vs. Senegal 8:00 p.m.

Martes 23 de junio

Partido Hora Caracas Portugal vs. Uzbekistán 2:00 p.m. Inglaterra vs. Ghana 6:00 p.m. Panamá vs. Croacia 7:00 p.m. Colombia vs. RD Congo 11:00 p.m.

Miércoles 24 de junio

Partido Hora Caracas República Checa vs. México 5:00 p.m. Suiza vs. Canadá 6:00 p.m. Bosnia y Herzegovina vs. Catar 6:00 p.m. Escocia vs. Brasil 6:00 p.m. Marruecos vs. Haití 6:00 p.m. Sudáfrica vs. Corea del Sur 7:00 p.m.

Jueves 25 de junio

Partido Hora Caracas Curazao vs. Costa de Marfil 4:00 p.m. Ecuador vs. Alemania 4:00 p.m. Japón vs. Suecia 8:00 p.m. Túnez vs. Países Bajos 8:00 p.m. Turquía vs. Estados Unidos 9:00 p.m. Paraguay vs. Australia 10:00 p.m.

Viernes 26 de junio

Partido Hora Caracas Noruega vs. Francia 6:00 p.m. Senegal vs. Irak 6:00 p.m. Egipto vs. Irán 8:00 p.m. Cabo Verde vs. Arabia Saudita 9:00 p.m. Nueva Zelanda vs. Bélgica 9:00 p.m. Uruguay vs. España 11:00 p.m.

Sábado 27 de junio

Partido Hora Caracas Panamá vs. Inglaterra 5:00 p.m. Croacia vs. Ghana 5:00 p.m. Colombia vs. Portugal 7:30 p.m. RD Congo vs. Uzbekistán 7:30 p.m. Argelia vs. Austria 9:00 p.m. Jordania vs. Argentina 9:00 p.m.

Los partidos más esperados para los aficionados venezolanos

Aunque la Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones, algunos encuentros destacan desde el primer día por tradición, figuras internacionales y atractivo deportivo.

Partido Fecha Hora Caracas México vs. Sudáfrica 11 de junio 4:00 p.m. Estados Unidos vs. Paraguay 12 de junio 12:00 a.m. Brasil vs. Marruecos 13 de junio 7:00 p.m. Argentina vs. Argelia 16 de junio 10:00 p.m. Inglaterra vs. Croacia 17 de junio 5:00 p.m. España vs. Arabia Saudita 21 de junio 12:00 p.m. Uruguay vs. España 26 de junio 11:00 p.m. Colombia vs. Portugal 27 de junio 7:30 p.m.

¿Cuándo se juegan las fases eliminatorias del Mundial 2026?

Fase Fechas Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Partido por el tercer puesto 18 de julio Final 19 de julio

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio. Será el último partido de un torneo histórico que, por primera vez, contará con 48 selecciones y 104 encuentros.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los horarios de Venezuela para ver los partidos del Mundial 2026

¿Qué hora tienen los partidos del Mundial 2026 en Venezuela?

Todos los horarios de esta guía están convertidos a la hora oficial de Caracas (UTC-4).

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El torneo comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.

¿Cuándo termina el Mundial 2026?

La final se jugará el 19 de julio.

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?

La competición contará con 104 encuentros.

¿Cuál será el partido inaugural?

México vs. Sudáfrica abrirá oficialmente la Copa Mundial 2026.

Un mes para vivir el fútbol a otra velocidad

Cada Mundial termina construyendo su propia rutina. Algunos aficionados seguirán de cerca a Argentina, otros a Brasil, Colombia, Uruguay o España. Lo que todos tendrán en común será la necesidad de mirar el reloj con frecuencia durante poco más de un mes. Con este calendario adaptado al horario de Caracas, la planificación ya está resuelta y solo queda esperar el pitazo inicial del torneo más grande en la historia del fútbol.