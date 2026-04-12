Este domingo 12 de abril de 2026, los peruanos tenemos una cita histórica con la democracia en las Elecciones Generales del Perú, un proceso clave para elegir a las autoridades que dirigirán el país por el próximo quinquenio. Para participar en esta jornada democrática, los locales de votación abrirán sus puertas a las 7:00 AM, momento en que se instalan oficialmente las mesas de sufragio bajo la normativa de la Ley 32166. El horario oficial de cierre está programado para las 5:00 PM (17:00 horas), por lo que se recomienda acudir temprano para evitar largas filas en los centros de votación habilitados a lo largo y ancho del territorio nacional, así como en las oficinas consulares peruanos en el exterior. Ten en cuenta que, si logras ingresar al local antes de la hora límite, los presidentes de mesa están obligados a recibir tu voto sin importar que el proceso se extienda ligeramente.

Miembros de mesa deberán presentarse el 12 de abril a los centros de votación a las 6:00 a.m.(ONPE)

¿A qué hora abren y cierran los locales de votación?

Los locales de votación para las Elecciones Generales 2026 en Perú abren hoy, domingo domingo 12 de abril, a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m., según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la normativa electoral vigente.

Inicio de la votación Cierre de la votación 7:00 a. m. (las mesas deben estar instaladas antes de esa hora para empezar puntualmente). 5:00 p. m.; el ingreso a los locales está permitido hasta esa hora, y quienes entren antes de las 5:00 p. m. pueden seguir votando aunque el proceso se extienda algunos minutos dentro del local.

Este horario aplica tanto a locales en territorio peruano como, en general, a los locales en el extranjero organizados por consulados, que también indican jornada de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en sus comunicados.

Elecciones Generales 2026: las indicaciones clave que muchos ignoran al momento de votar y debes saber SÍ o SÍ. (Foto: ONPE - Facebook)

¿Quiénes pueden votar en el exterior para las Elecciones Generales 2026 en Perú?

Si eres parte de la comunidad peruana en Estados Unidos y quieres participar en las Elecciones Generales 2026, debes saber que el requisito indispensable es tener tu domicilio en el extranjero actualizado en tu DNI. Solo los compatriotas con dirección foránea registrada podrán acudir a su oficina consular correspondiente para ejercer su derecho al voto de manera segura y directa.

Es importante recordar que si tu documento aún muestra una dirección en Perú o en un país diferente a tu residencia actual, tu lugar de votación seguirá siendo el que dicte el DNI oficialmente. Ten en cuenta que bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso del pasaporte para sufragar, ya que el DNI físico es el único comprobante válido ante la ONPE.