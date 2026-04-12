Este domingo 12 de abril quieres seguir EN VIVO los resultados de las Elecciones Generales 2026 en Perú , tienes varias opciones en TV abierta, cable y plataformas online. La jornada electoral contará con coberturas especiales, flashes electorales y el seguimiento de los resultados oficiales que emite la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La señal estatal, los principales canales privados y medios digitales habilitarán programación continua para que puedas informarte desde cualquier región del país o desde el extranjero. Además, varias transmisiones se podrán ver por internet, lo que facilita el acceso a los peruanos que no tienen un televisor a la mano.

¿Qué canales de TV pasan las Elecciones Generales 2026?

Para información con respaldo institucional, la primera referencia siempre es la ONPE, que es la entidad encargada de organizar los comicios y consolidar los resultados oficiales que luego remite al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su proclamación. La ONPE publica los resultados oficiales en su web y plataformas digitales, y estos datos alimentan la cobertura de TV, radio y medios digitales durante la noche electoral.

En el caso de la televisión estatal, TVPerú anunció una cobertura especial de las Elecciones Generales 2026 desde las 6:00 a.m. , con transmisión continua durante la jornada. A través de esta señal podrás seguir el desarrollo de la votación, el cierre de mesas y los primeros reportes oficiales de resultados conforme la ONPE los vaya difundiendo.

Medio / Plataforma Tipo de señal Programa / Cobertura anunciada Horario referencial informado Dónde verlo / acceder TVPerú TV abierta nacional Cobertura especial descentralizada de los comicios, “Elecciones 2026” Desde las 6:00 a.m. durante toda la jornada TV abierta (señal estatal), web y plataformas digitales de TVPerú Radio Nacional (IRTP) Radio nacional Cobertura periodística de la jornada electoral Desde las 6:00 a.m. Radio Nacional y plataformas digitales del IRTP Multiplataforma IRTP TV + radio + digital Cobertura informativa especial, más de 20 señales simultáneas Desde las 6:00 a.m.

gob+1 TVPerú, Radio Nacional y medios digitales del IRTP

gob+1 América TV TV abierta nacional Cobertura especial de “Voto 2026” (mañana y noche electoral) Cobertura continua el 12 de abril Señal abierta de América TV y app/web América tvGO Canal N TV por cable Cobertura informativa “Voto 2026” + flash electoral Datum Flash electoral a las 5:00 p.m. Canal N (cable) y plataformas digitales del grupo América

americatv+1 América tvGO Streaming online Transmisión EN VIVO de la cobertura de América TV y Canal N Durante toda la cobertura especial App y web de América tvGO, disponible dentro y fuera del Perú Latina TV TV abierta nacional Cobertura electoral bajo la marca “Perú Decide 2026” Cobertura en franjas informativas del 12 de abril Señal abierta de Latina y plataformas digitales de Latina Panamericana TV TV abierta nacional Cobertura informativa y especial electoral en sus noticieros Noche electoral (horario estelar) Señal abierta de Panamericana y redes/plataformas digitales ATV TV abierta nacional Programación renovada con foco en cobertura electoral 2026 Cobertura en noticieros y especiales el 12 de abril Señal abierta de ATV y plataformas digitales del canal Willax TV TV abierta/cable Cobertura y análisis político centrado en Elecciones 2026 Noche electoral y espacios de análisis Señal de Willax en TV y plataformas digitales TVPerú Noticias (digital) Streaming online Cobertura en vivo “Elecciones 2026” con actualización permanente Desde las 6:00 a.m. Web, redes sociales y plataformas digitales de TVPerú Noticias

¿Qué otros canales cubrirán las Elecciones Generales 2026?

Además de América TV, Canal N y la señal estatal, otros canales de señal abierta como Latina, Panamericana, ATV y Willax han reforzado su programación informativa rumbo a las Elecciones 2026, con espacios de noticias y análisis dedicados al proceso electoral. Estos medios suelen activar coberturas especiales la noche del conteo, combinando los reportes oficiales con análisis de sus equipos de periodistas y especialistas.

En paralelo, medios digitales como OjoPúblico han anunciado transmisiones EN VIVO para seguir y analizar los resultados oficiales de la ONPE en tiempo real, con énfasis en la revisión crítica de los datos y el contexto político. Esto te permite alternar entre señal abierta y plataformas online según tu interés y disponibilidad de dispositivos.

¿Cómo ver las Elecciones Generales 2026 EN VIVO ONLINE el 12 de abril?

Si estás fuera de casa o vives en el extranjero, también podrás seguir los resultados sin necesidad de un televisor. América tvGO transmitirá la cobertura completa de “Voto 2026” EN VIVO , accesible desde la web y dispositivos móviles para que los peruanos en cualquier parte del mundo sigan el minuto a minuto. Esta plataforma será clave para ver el flash electoral de las 5:00 p.m. y el conteo rápido de la noche.

Por su parte, la ONPE actualizará los resultados oficiales en su portal institucional, que funciona como fuente primaria y verificable para consultar el avance del conteo en tiempo real. Complementar la transmisión de TV con la revisión directa de los datos de la ONPE es una buena práctica para contrastar cifras y asegurarte de que la información que recibes corresponde a resultados confirmados por la autoridad electoral.

Recuerda que este año no habrá el conocido flash electoral. Los resultados oficiales dependen del procesamiento de actas y se consolidan progresivamente en la web de la ONPE antes de ser proclamados por el JNE. Si sigues las transmisiones de TVPerú, América TV, Canal N y los canales informativos privados, en paralelo con las plataformas oficiales de la ONPE, podrás mantenerte informado con datos confiables y actualizados durante toda la noche electoral.