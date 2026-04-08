El 12 de abril de 2026 se realizarán las Elecciones Generales en Perú, millones de peruanos volverán a las urnas para elegir a un nuevo presidente, congresistas y representantes ante organismos supranacionales. Más allá del clima político, hay una pregunta práctica que todos debemos resolver a tiempo: ¿dónde y en qué mesa me toca votar con mi DNI? Tener esta información clara es clave para evitar estrés, largas colas innecesarias o, en el peor de los casos, llegar al local equivocado y no poder sufragar.

En esta guía encontrarás explicado, de manera sencilla y directa, cómo consultar tu mesa de votación usando solo tu Documento Nacional de Identidad (DNI), qué datos verás en la plataforma oficial y qué recomendaciones debes seguir antes de salir de casa el día de las Elecciones Generales 2026.

Si fuiste sorteado y no quieres cumplir con tu función como miembro de mesa en las elecciones generales 2026, hay una multa que deberás pagar. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT)

¿Por qué es importante confirmar tu mesa de votación antes del 12 de abril?

Aunque hayas votado muchas veces en el mismo colegio o instituto, tu local y tu mesa pueden cambiar de una elección a otra por ajustes en el padrón electoral, actualizaciones de domicilio o medidas de organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Eso significa que confiarte en la memoria es un riesgo.

Confirmar tu mesa con anticipación te permite:

Saber el local exacto, dirección y referencia para planificar tu ruta.

Ver tu número de mesa y de orden, y así ubicarte más rápido al llegar.

Verificar si has sido designado miembro de mesa y evitar multas por no asistir.

Reducir tiempos de espera, especialmente si votas con adultos mayores o personas con discapacidad.

En resumen, dedicar unos minutos para consultar tu mesa con tu DNI puede marcar la diferencia entre una jornada de voto rápida y ordenada, y una experiencia llena de contratiempos.

¿Cómo consultar tu mesa de votación con tu DNI?

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha puesto a disposición una plataforma oficial donde cualquier ciudadano habilitado puede consultar su información electoral básica con solo digitar su DNI. El proceso es completamente gratuito y puede hacerse desde un celular, tablet o computadora con acceso a internet.

Estos son los pasos generales que debes seguir:

Ingresa a la web oficial de consulta electoral de la ONPE: Abre tu navegador (Chrome, Edge, Safari, etc.) y entra al enlace oficial de consulta electoral de la ONPE. Asegúrate de que la dirección web sea la oficial del Estado peruano (dominio .gob.pe) y evita acceder desde enlaces sospechosos o que te lleguen por cadenas de WhatsApp. Digita tu número de DNI en el campo de consulta: Una vez dentro de la página, verás un recuadro o formulario donde se te pedirá ingresar el número de tu Documento Nacional de Identidad. Escribe los números tal como figuran en tu DNI físico, sin puntos ni espacios adicionales. Completa las validaciones de seguridad que aparezcan: Es posible que la plataforma muestre un código de verificación (captcha) o un pequeño reto de seguridad para confirmar que no eres un bot. Solo tienes que escribir las letras o números que se muestren en pantalla o seguir la instrucción. Haz clic en “Consultar” o el botón equivalente:Luego de ingresar tu DNI y superar la validación, haz clic en el botón de consulta. Si los datos son correctos, la plataforma cargará tu información electoral en pocos segundos. Revisa con atención toda la información mostrada: En la pantalla aparecerán, como mínimo, estos datos relevantes para tu votación:

Tus nombres y apellidos, tal como figuran en el padrón.

El distrito de residencia asociado a tu DNI.

El nombre del local de votación (colegio, instituto, universidad, etc.).

(colegio, instituto, universidad, etc.). La dirección exacta del local y una referencia o punto cercano.

del local y una referencia o punto cercano. El número de tu mesa de sufragio .

. Tu número de orden dentro de la lista de electores.

dentro de la lista de electores. La indicación de si eres o no miembro de mesa (titular o suplente).

Con esa información, ya tendrás identificado no solo dónde votar, sino también en qué aula o ambiente ubicar la fila correspondiente a tu mesa el día de las elecciones.

Valida con tus ocho dígitos de DNI en la web oficial de la ONPE si eres miembro de mesa (titular o suplente) para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)

Qué hacer si apareces como miembro de mesa en 2026

Al consultar tu mesa de votación, la misma plataforma puede indicarte si fuiste sorteado como miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026. Este detalle es crucial, porque ser miembro de mesa es una función cívica obligatoria y está regulada por la ley electoral vigente.

Si al consultar con tu DNI ves que figuras como presidente, secretario o tercer miembro de mesa, ten en cuenta lo siguiente:

Deberás presentarte en tu local de votación desde muy temprano (generalmente antes de la hora de apertura de mesas).

La ONPE suele ofrecer capacitaciones presenciales y virtuales para miembros de mesa, con material didáctico y simulaciones del proceso de instalación, sufragio y escrutinio.

para miembros de mesa, con material didáctico y simulaciones del proceso de instalación, sufragio y escrutinio. Al cumplir con tu función, tienes derecho a una compensación económica y a un certificado de participación que puede servirte para trámites futuros donde se valore el ejercicio de deberes cívicos.

y a un certificado de participación que puede servirte para trámites futuros donde se valore el ejercicio de deberes cívicos. Si tienes un impedimento legal o justificado para ejercer el cargo (salud, viaje impostergable, etc.), debes revisar los plazos y mecanismos para presentar tachas o justificar tu inasistencia ante el organismo electoral correspondiente.

Ignorar esta obligación puede derivar en multas y registros de omisión que luego tendrás que regularizar, así que es mejor revisar tu condición con tiempo.

Acciones recomendables antes de ir a votar este 12 de abril

Saber cuál es tu mesa de votación con tu DNI es solo el primer paso. Para que tu experiencia el 12 de abril sea lo más fluida posible, considera estas recomendaciones prácticas pensadas para el votante peruano:

Toma captura de pantalla o imprime la consulta : Guarda en tu celular una foto donde se vea tu local, dirección y número de mesa. Si votas con personas mayores, es útil imprimir la hoja y llevarla el mismo día.

: Guarda en tu celular una foto donde se vea tu local, dirección y número de mesa. Si votas con personas mayores, es útil imprimir la hoja y llevarla el mismo día. Revisa la ruta hacia tu local : Usa Google Maps o una app similar para estimar cuánto tiempo te tomará llegar. Ten en cuenta el tráfico habitual de domingo, obras o cierres en la zona.

: Usa Google Maps o una app similar para estimar cuánto tiempo te tomará llegar. Ten en cuenta el tráfico habitual de domingo, obras o cierres en la zona. Lleva tu DNI físico en buen estado : Es el único documento válido para identificarse. Si lo perdiste, consulta en la plataforma del Estado las opciones para obtener un duplicado o las facilidades vigentes.

: Es el único documento válido para identificarse. Si lo perdiste, consulta en la plataforma del Estado las opciones para obtener un duplicado o las facilidades vigentes. Verifica si tu DNI está vigente o si hay excepciones : En algunos procesos electorales se permite votar con DNI caducado; en otros, no. Revisa siempre las indicaciones oficiales de la ONPE y el RENIEC para esta elección específica.

: En algunos procesos electorales se permite votar con DNI caducado; en otros, no. Revisa siempre las indicaciones oficiales de la ONPE y el RENIEC para esta elección específica. Infórmate sobre las medidas de orden y seguridad: Horarios sugeridos para adultos mayores, accesos especiales, recomendaciones de ingreso y salida, etc. Estos detalles suelen publicarse en los días previos a las elecciones.

¿Qué hacer si tienes problemas al consultar tu mesa?

Puede ocurrir que, al intentar revisar tu mesa con tu DNI, te encuentres con alguna dificultad técnica o duda:

La página no carga o se cae : En fechas cercanas a la elección, el tráfico hacia la plataforma puede ser muy alto. Intenta consultar en horarios de menor demanda (temprano por la mañana o por la noche).

: En fechas cercanas a la elección, el tráfico hacia la plataforma puede ser muy alto. Intenta consultar en horarios de menor demanda (temprano por la mañana o por la noche). Ingresas tu DNI y aparece un mensaje de error : Revisa que hayas escrito bien los números. Si el problema persiste, es posible que haya algún tema relacionado con tu inscripción en el padrón electoral que requiera atención del organismo electoral.

: Revisa que hayas escrito bien los números. Si el problema persiste, es posible que haya algún tema relacionado con tu inscripción en el padrón electoral que requiera atención del organismo electoral. No entiendes algún dato mostrado: Si no te queda claro algo (por ejemplo, el tipo de voto, la referencia del local o tu condición de miembro de mesa), puedes acudir a los canales oficiales de atención de la ONPE, ya sea vía web, redes sociales verificadas o líneas telefónicas.

Planificar tu voto empieza por una acción sencilla: entrar a la plataforma oficial, digitar tu DNI y confirmar exactamente cuál es tu mesa de votación para las Elecciones Generales 2026. Con esa información en mano, el resto es organizar tu tiempo, informarte sobre las propuestas de los candidatos y acudir a las urnas con responsabilidad.