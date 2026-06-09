A muy pocos días de iniciar la Copa del Mundo 2026, la selección Argentina contará con un nuevo amistoso de preparación y esta vez será ante Islandia. No te pierdas la señal de TV Pública EN VIVO (Canal 7 en señal abierta) para seguir el duelo Argentina - Islandia, desde el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Alabama en Estados Unidos, a partir de las 21:00 horas argentina . A continuación, te dejo con todos los detalles para ver la transmisión.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Islandia por amistoso 2026?

Televisión Pública (TVP) se encuentra disponible por señal abierta y gratis dentro de las 23 provincias de Argentina y el distrito federal (Ciudad de Buenos Aires) a través del Canal 7. También puedes mirar la transmisión del Argentina vs. Islandia por amistoso 2026 de cara a la Copa del Mundo, con una mejor calidad, desde los cableoperadores de Cablevisión Flow, Telecentro, DIRECTV o el servicio de tu preferencia.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver Televisión Pública (Canal 7), Argentina-Islandia en vivo y online por Internet?

Para acceder al contenido debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de Televisión Pública para poder ver el partido entre Argentina vs. Islandia EN VIVO, GRATIS y ONLINE por Internet desde tu teléfono celular, Tablet, PC y Smart TV. También puedes seguir la señal streaming con las siguientes aplicaciones disponibles en iOS y Android.

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7) ONLINE, Argentina vs. Islandia en los Estados Unidos con una VPN?

Si quieres ver TV Pública de Argentina en Estados Unidos y otros países del mundo, necesitarás adquirir una VPN de tu preferencia . Esta es una opción segura para ver canales argentinos desde el extranjero. Aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.

que tenga servidores en Argentina. 2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil. 3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TV Pública.

4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de Televisión Pública (Canal 7) para ver el partido de Argentina-Islandia.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo mirar en USA con una VPN?

Los canales argentinos que puedes desbloquear con una VPN en los Estados Unidos son Canal 13 (El Trece), Telefe, Canal 9 (El Nueve), América TV, Canal 7 (TV Pública), TN (Todo Noticias), TyC Sports y ESPN Argentina. Aquí la lista resumida:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Islandia EN VIVO por amistoso 2026

Partido: Argentina vs. Islandia por amistoso de preparación al Mundial 2026

Argentina vs. Islandia por amistoso de preparación al Mundial 2026 Fecha: Martes 9 de junio de 2026

Martes 9 de junio de 2026 Lugar: Jordan Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos

Jordan Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos Horario: 21:00 horas Argentina / 19:00 Alabama

21:00 horas Argentina / 19:00 Alabama Canal TV: TV Pública Canal 7

TV Pública Canal 7 Streaming: TV Pública Web y App