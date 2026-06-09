Por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026, Argentina e Islandia se enfrentarán en el Jordan-Hare Stadium este martes 9 de junio. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Islandia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 este martes 9 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:30 pm

Estados Unidos (CT): 7:30 pm

Estados Unidos (MT): 6:30 pm

Estados Unidos (PT): 5:30 pm

México (CDMX): 6:30 pm

España: 2:30 am del miércoles 10 de junio

Puerto Rico: 8:30 pm

Costa Rica: 6:30 pm

República Dominicana: 8:30 pm

El Salvador: 6:30 pm

Guatemala: 6:30 pm

Honduras: 6:30 pm

Nicaragua: 6:30 pm

Panamá: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Brasil (Brasilia): 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Chile (Santiago): 8:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Islandia?

Este martes 9 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en el país de la ‘Albiceleste’, como TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina y Flow Sports.