A días del estreno mundialista, Lionel Scaloni afronta su último examen formal antes del debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026, en un amistoso clave que servirá para ultimar detalles tácticos y confirmar la base del once titular. Este martes 9 de junio, la Albiceleste se mide ante Islandia desde las 22:00 (hora de Buenos Aires) en el Jordan‑Hare Stadium, escenario ubicado en el campus de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama (Estados Unidos) , en un choque programado bajo estándares oficiales FIFA. Si quieres saber a qué hora ver el partido en vivo y en directo desde tu país y en qué franja cae en tu región, a continuación encontrarás una guía completa de horarios por país para que no te pierdas ningún minuto de la cobertura.

Señal de Telefe y Mi Telefe online para ver la transmisión de Argentina vs. Islandia en vivo y en directo, este martes 9 de junio, por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia HOY martes 9 de junio?

Conoce los horarios por país para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Islandia EN VIVO este martes 9 de junio.

Región / país Hora local del partido Argentina 8:30 p. m. Uruguay 8:30 p. m. Brasil (Brasilia) 8:30 p. m. Chile 7:30 p. m. Paraguay 8:30 p. m. Venezuela 7:30 p. m. Bolivia 7:30 p. m. Perú 6:30 p. m. Colombia 6:30 p. m. Ecuador 6:30 p. m. México – Centro (CDMX, MTY, GDL) 6:30 p. m. México – Pacífico (Chihuahua) 6:30 p. m. México – Noroeste (Baja California, Sonora) 5:30 p. m. EE. UU. – Este (NY, Miami) 7:30 p. m. EE. UU. – Central (Chicago, Dallas) 6:30 p. m. EE. UU. – Montaña (Denver, Phoenix) 5:30 p. m. EE. UU. – Pacífico (LA, Seattle) 4:30 p. m. España – Península (Madrid) 2:30 a. m. del 10 de junio España – Canarias 1:30 a. m. del 10 de junio

¿Qué canal TV transmite el partido Argentina-Islandia EN VIVO por TV y Online?

El amistoso Argentina vs Islandia de esta fecha FIFA se juega el martes 9 de junio de 2026, y la guía más completa de canales y streaming la da DAZN para Latinoamérica, México, EE. UU. y España. A partir de esa información, el único canal confirmado hoy es TyC Sports en Argentina y ESPN en Estados Unidos, mientras que en el resto de países la transmisión aún figura como “sin confirmar” en la ficha internacional.

Región / país Canales de TV / cable Streaming online Argentina TyC Sports TyC Sports Play (probable, no listado explícito) Uruguay Sin confirmar Sin confirmar Brasil Sin confirmar Sin confirmar Chile Sin confirmar Sin confirmar Paraguay Sin confirmar Sin confirmar Venezuela Sin confirmar Sin confirmar Bolivia Sin confirmar Sin confirmar Perú Sin confirmar Sin confirmar Colombia Sin confirmar Sin confirmar Ecuador Sin confirmar Sin confirmar México – zona Centro (CDMX) Sin confirmar Sin confirmar México – Noroeste / Pacífico Sin confirmar Sin confirmar Estados Unidos – zona Este (NY, Miami) ESPN / ESPN Deportes

dazn+1 ESPN App / plataforma de ESPN (probable) Estados Unidos – otras zonas ESPN ESPN App España – Península (Madrid) Sin confirmar Sin confirmar España – Canarias Sin confirmar Sin confirmar