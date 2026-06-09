Conoce los canales de TV y horarios para ver el partido entre Argentina vs. Islandia EN VIVO este martes 9 de junio previo a la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los canales de TV y horarios para ver el partido entre Argentina vs. Islandia EN VIVO este martes 9 de junio previo a la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

A días del estreno mundialista, Lionel Scaloni afronta su último examen formal antes del debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026, en un amistoso clave que servirá para ultimar detalles tácticos y confirmar la base del once titular. Este martes 9 de junio, la Albiceleste se mide ante Islandia desde las 22:00 (hora de Buenos Aires) en el Jordan‑Hare Stadium, escenario ubicado en el campus de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama (Estados Unidos), en un choque programado bajo estándares oficiales FIFA. Si quieres saber a qué hora ver el partido en vivo y en directo desde tu país y en qué franja cae en tu región, a continuación encontrarás una guía completa de horarios por país para que no te pierdas ningún minuto de la cobertura.

Señal de Telefe y Mi Telefe online para ver la transmisión de Argentina vs. Islandia en vivo y en directo, este martes 9 de junio, por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Telefe y Mi Telefe online para ver la transmisión de Argentina vs. Islandia en vivo y en directo, este martes 9 de junio, por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia HOY martes 9 de junio?

Conoce los horarios por país para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Islandia EN VIVO este martes 9 de junio.

Región / paísHora local del partido
Argentina8:30 p. m.
Uruguay8:30 p. m.
Brasil (Brasilia)8:30 p. m.
Chile7:30 p. m.
Paraguay8:30 p. m.
Venezuela7:30 p. m.
Bolivia7:30 p. m.
Perú6:30 p. m.
Colombia6:30 p. m.
Ecuador6:30 p. m.
México – Centro (CDMX, MTY, GDL)6:30 p. m.
México – Pacífico (Chihuahua)6:30 p. m.
México – Noroeste (Baja California, Sonora)5:30 p. m.
EE. UU. – Este (NY, Miami)7:30 p. m.
EE. UU. – Central (Chicago, Dallas)6:30 p. m.
EE. UU. – Montaña (Denver, Phoenix)5:30 p. m.
EE. UU. – Pacífico (LA, Seattle)4:30 p. m.
España – Península (Madrid)2:30 a. m. del 10 de junio
España – Canarias1:30 a. m. del 10 de junio

¿Qué canal TV transmite el partido Argentina-Islandia EN VIVO por TV y Online?

El amistoso Argentina vs Islandia de esta fecha FIFA se juega el martes 9 de junio de 2026, y la guía más completa de canales y streaming la da DAZN para Latinoamérica, México, EE. UU. y España. A partir de esa información, el único canal confirmado hoy es TyC Sports en Argentina y ESPN en Estados Unidos, mientras que en el resto de países la transmisión aún figura como “sin confirmar” en la ficha internacional.

Región / paísCanales de TV / cableStreaming online
ArgentinaTyC Sports TyC Sports Play (probable, no listado explícito)
UruguaySin confirmar Sin confirmar
BrasilSin confirmar Sin confirmar
ChileSin confirmar Sin confirmar
ParaguaySin confirmar Sin confirmar
VenezuelaSin confirmar Sin confirmar
BoliviaSin confirmar Sin confirmar
PerúSin confirmar Sin confirmar
ColombiaSin confirmar Sin confirmar
EcuadorSin confirmar Sin confirmar
México – zona Centro (CDMX)Sin confirmar Sin confirmar
México – Noroeste / PacíficoSin confirmar Sin confirmar
Estados Unidos – zona Este (NY, Miami)ESPN / ESPN Deportes
dazn+1		ESPN App / plataforma de ESPN (probable)
Estados Unidos – otras zonasESPN ESPN App
España – Península (Madrid)Sin confirmar Sin confirmar
España – CanariasSin confirmar Sin confirmar
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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