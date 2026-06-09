La vigente campeona del mundo culmina esta noche su preparación camino al Mundial de Fútbol 2026 con un partido amistoso entre la selección Argentina vs. Islandia este sábado 6 de junio a partir de las 22:00 horas (Buenos Aires), 21:00 horas ET el Kyle Field de Texas, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y GRATIS por Telefe? En esta nota te explicamos cómo acceder a la transmisión por televisión abierta, cómo seguir el encuentro online desde distintos dispositivos y cuáles serán los horarios oficiales en Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de países para que no te pierdas ningún detalle del amistoso.

AUBURN, ALABAMA (ESTADOS UNIDOS), 09/06/2026.- Cobertura oficial de TyC Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Argentina e Islandia este martes 9 de junio por amistoso internacional a la Copa Mundial 2026 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. FOTO DE EFKS PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online, Argentina vs Islandia

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe para ver el partido entre Argentina vs. Islandia EN VIVO, tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia por país?

El encuentro amistoso se jugará el martes 9 de junio en Texas, Estados Unidos y estos son los horarios estimados para los principales países de habla hispana:

País Hora del partido Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Chile 21:00 Paraguay 21:00 Bolivia 21:00 Venezuela 21:00 Estados Unidos (ET) 21:00 Perú 18:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Panamá 18:00 México 19:00 Honduras 19:00 Guatemala 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Costa Rica 19:00 República Dominicana 21:00 España 03:00 del miércoles 10 de junio