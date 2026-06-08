Perú cerró este domingo una de las elecciones más reñidas de su historia reciente. Las primeras proyecciones elaboradas sobre la base de actas procesadas mostraron una diferencia mínima entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, reflejando una vez más la profunda división del electorado y anticipando una larga noche de escrutinio.

La estimación de Ipsos para la Asociación Civil Transparencia otorgó a Sánchez el 50,3 % de los votos válidos frente al 49,7 % de Fujimori. Por su parte, Datum Internacional calculó un resultado de 50,14 % para el candidato de Juntos por el Perú y de 49,86 % para la lideresa de Fuerza Popular. Ambas mediciones coincidieron en un punto esencial: la contienda permanecía abierta y sin un ganador claro.

Roberto Sánchez pide esperar resultados oficiales de la ONPE y asegura que respetará el veredicto de las urnas. (Foto: Julio Reaño/Gec)

Con diferencias inferiores a un punto porcentual y millones de votos aún bajo revisión oficial, la atención del país se trasladó rápidamente a los reportes de la ONPE, encargada de determinar quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cinco años.

¿Quién va ganando las elecciones en el Perú, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Resultados oficiales en vivo

Resultados oficiales de la ONPE EN DIRECTO (12:02:01 a.m.)

Así va el escrutinio en el sitio oficial de la ONPE:

Candidato Votos Porcentaje Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 7′538,869 52.396% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 6′849,412 47.604%

Actas contabilizadas: 74.225%

74.225% Total de actas: 92,766

92,766 Actas para el envío al JEE: 1.397%

1.397% Actas pendientes: 24.378%

24.378% Última actualización de la ONPE: 08/06/2026 - 12:02:01 a.m.

El avance oficial de la ONPE comenzó a mostrar una fotografía distinta a la reflejada por las proyecciones privadas. Con más del 74% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori aparece al frente del escrutinio nacional, aunque la magnitud de la ventaja y el elevado número de actas pendientes obligaban a mantener la cautela antes de proyectar un resultado definitivo.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: AFP)

La diferencia entre las estimaciones estadísticas y el conteo oficial concentró la atención de analistas, partidos políticos y observadores electorales, en una jornada marcada por cambios constantes conforme avanzaba el procesamiento de los votos.

Conteo rápido de Ipsos y Transparencia de la segunda vuelta presidencial 2026 al 100%

Con el Conteo Rápido Integral al 100 % de Ipsos y Transparencia, Alfredo Torres informó que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 50,3 % de los votos válidos frente al 49,7 % de Keiko Fujimori, una diferencia mínima que configuró un empate técnico.

Candidato Partido Político Porcentaje Keiko Fujimori Fuerza Popular 49.7% Roberto Sánchez Juntos por el Perú 50.3%

El resultado reflejó la elevada polarización del electorado peruano. La distancia de apenas seis décimas porcentuales entre ambos candidatos se mantuvo dentro de los márgenes habituales de este tipo de mediciones, razón por la cual el desenlace quedó sujeto al avance del conteo oficial y a la incorporación de nuevas actas al sistema electoral.

Resultados del Flash Electoral

El flash electoral difundido inmediatamente después del cierre de las mesas situó a Keiko Fujimori con una ventaja mínima sobre Roberto Sánchez. Sin embargo, las diferencias registradas por Ipsos y Datum se encontraban dentro de los márgenes de error estadísticos, por lo que ninguna de las dos candidaturas podía atribuirse la victoria en ese momento.

Como suele ocurrir en elecciones altamente competitivas, estas primeras estimaciones sirvieron como una referencia inicial del comportamiento del electorado, aunque la definición quedó supeditada al conteo rápido basado en actas y, posteriormente, al procesamiento oficial realizado por la ONPE.

Ipsos

Candidato Resultado Total Lima Total Interior Keiko Fujimori 50.7% 66.1% 43.9% Roberto Sánchez 49.3% 33.9% 59.1%

Datum

Candidato Resultado Keiko Fujimori 50.53% Roberto Sánchez 49.47%

Nota: Los resultados definitivos dependen exclusivamente del procesamiento oficial de actas realizado por la ONPE.

¿Qué falta para conocer al ganador oficial?

Aunque las tendencias comenzaban a consolidarse durante la noche, la proclamación del vencedor dependía del procesamiento de las actas pendientes y de la validación de los resultados por parte de las autoridades electorales. En elecciones tan ajustadas, cada actualización puede modificar la distancia entre los candidatos, especialmente cuando aún faltan por contabilizar votos procedentes de determinadas regiones y del extranjero.

La ONPE continuará difundiendo avances del escrutinio durante las próximas horas hasta completar el procesamiento nacional. Posteriormente, los organismos electorales deberán resolver cualquier observación o incidencia antes de la proclamación oficial del próximo presidente de la República.

Elecciones Generales 2026

Más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente del Perú en una segunda vuelta marcada por la polarización política y la incertidumbre sobre el resultado final. Desde las primeras horas de la jornada, millones de peruanos acudieron a votar dentro y fuera del país para definir quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años.

Con más de siete de cada diez actas contabilizadas al cierre de esta actualización, Perú permanecía pendiente de una definición que seguía abierta. Mientras el conteo oficial otorgaba una ventaja a Keiko Fujimori, las proyecciones elaboradas a partir de actas procesadas continuaban describiendo una competencia extremadamente ajustada.

Las próximas actualizaciones de la ONPE serán determinantes para confirmar si la tendencia observada en el escrutinio se consolida o si la diferencia vuelve a estrecharse en una elección que ya figura entre las más disputadas de las últimas décadas.