Sí, podrás votar con tu DNI vencido o por vencer en las Elecciones Generales 2026 del domingo 12 de abril , gracias a una prórroga excepcional aprobada por RENIEC. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, que extiende la vigencia de los DNI caducos solo para el acto de sufragio. El objetivo es que ningún ciudadano se quede sin votar por no haber renovado a tiempo su documento.

RENIEC ha reiterado en comunicados oficiales y canales digitales que tanto el DNI azul como el DNI electrónico, aun estando vencidos, serán aceptados por los miembros de mesa para identificar a los electores ese día. Esta disposición aplica para todos los peruanos que figuren en el padrón electoral 2026 y estén obligados a votar.

Qué DNI vencidos son válidos para votar

RENIEC ha precisado que la prórroga cubre diferentes tipos de documento siempre que estén registrados en el padrón de las Elecciones Generales 2026.

DNI azul vencido o por vencer: válido para identificarte y votar el 12 de abril.

DNI electrónico (versiones 1.0, 2.0 y 3.0) vencido o por vencer: también será aceptado en mesa de sufragio.

DNI amarillo (de menor de edad): es válido solo para quienes ya cumplieron o cumplen 18 años hasta el día de la elección y figuran en el padrón con ese documento.

Además, el propio Estado recuerda en sus “Preguntas frecuentes sobre tu DNI durante las Elecciones Generales 2026” que sí se puede votar con DNI vencido, siempre en el marco de esta prórroga excepcional hasta el 12 de abril de 2026. Si votas en el extranjero, tu DNI también debe tener registrado un domicilio fuera del Perú para poder sufragar en un consulado.

Elecciones Generales 2026: lo que todo peruano en el extranjero debe saber antes de votar. (Foto: Andina)

Límites de la prórroga: solo para votar, no para otros trámites

Un punto clave que RENIEC subraya es que el DNI vencido solo tiene validez ampliada para el día de las elecciones y únicamente para el ejercicio del derecho al voto. Esto significa que el documento caduco te servirá para identificarte ante los miembros de mesa, pero no será válido para gestiones bancarias, notariales, contractuales u otros trámites administrativos.

Por eso, aunque la prórroga te permite votar sin problema, la recomendación oficial es renovar tu DNI lo antes posible si necesitas usarlo en otros contextos distintos al electoral. RENIEC incluso ha lanzado campañas de horarios ampliados para atender a la ciudadanía antes y durante el proceso electoral, de modo que puedas regularizar tu situación documental.

¿Qué pasa si no llevo mi DNI o lo perdí?

La normativa electoral sigue siendo clara: para votar debes presentar tu Documento Nacional de Identidad; no se puede sufragar sin DNI. Si tu documento está vencido, la prórroga te ayuda; pero si lo perdiste o no lo tienes físicamente, no podrás ejercer el voto hasta tramitar un duplicado.

En caso de robo o pérdida, es importante hacer la denuncia correspondiente y solicitar el duplicado de tu DNI antes del día de la elección, aprovechando los canales presenciales y virtuales de RENIEC. Así evitarás contratiempos en tu local de votación y posibles multas por omisión al sufragio si estás obligado a votar.

Recomendaciones prácticas para el domingo 12 de abril

Para que la experiencia de voto sea sencilla y sin estrés, ten en cuenta estas recomendaciones basadas en la información oficial de RENIEC y del Estado peruano.

Verifica tu local de votación y mesa con anticipación en los canales oficiales de ONPE.

Revisa el estado de tu DNI: aunque esté vencido o por vencer, podrás usarlo para votar si estás en el padrón 2026.

Si tienes DNI amarillo pero ya eres mayor de edad, confirma que figuras en el padrón y lleva ese documento; será aceptado solo para esta jornada electoral.

No utilices el DNI vencido para otros trámites; recuerda que la prórroga es exclusiva para el día de la elección.

Consulta únicamente fuentes oficiales (RENIEC, JNE, ONPE, El Peruano, consulados) para evitar desinformación sobre requisitos de voto.

En síntesis, si tu preocupación es “¿puedo votar con DNI vencido?”, la respuesta para estas Elecciones Generales 2026 es sí, siempre que cumplas con las condiciones fijadas por la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC y las indicaciones de las autoridades electorales.